Что подарить папе на юбилей: 100+ оригинальных идей

Учитывайте интересы именинника, думайте о нем, когда выбираете подарок. Например, если это велосипед, оцените, насколько удобно будет родителю в его возрасте ездить на нем, возможно, стоит подобрать более устойчивый, трехколесный вариант. Если хочется подарить путешествие, то подумайте о том, как юбиляр переносит дорогу, есть ли у него свободное время и будет ли ему комфортно в другом климате, например, если там сильная жара.