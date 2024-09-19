Что подарить папе на юбилей: 100+ оригинальных идей

Обычно солидные круглые даты, которые и подразумеваются под словом «юбилей», принято отмечать торжественно, шумно, с большим количеством гостей. И подарки должны соответствовать событию, что усложняет задачу. Подготовили список из более чем 100 вариантов того, что можно подарить папе на юбилей. Идеи презентов разбили по принципу интересов. Возможно, в этом списке найдете тот самый подарок или вдохновитесь на свой особенный.
Идеи подарков любителю спорта
С развитием технологий эта сфера становится все более интересной. Незаменимым помощником активного папы станет фитнес-трекер, он может быть как самым простым для новичков, так и с расширенным функционалом для опытных пользователей. Этот гаджет будет полезен для мужчины любого возраста. Базово он помогает отслеживать основные параметры здоровья: пульс, насыщение крови кислородом, уровень активности
Еще одна любопытная разработка — умная спортивная одежда. Костюмы способны отслеживать сердечный ритм, артериальное давление, частоту дыхания и температуру тела — это можно назвать таким же фитнес-трекером, но который не нужно носить на руке. Некоторые изделия могут даже настраивать кондиционер дома под комфортную температуру для тела владельца.
Если именинник не только увлекается спортом, но еще и болеет за какую-либо команду, попробуйте найти фанатский мерч: экипировку любимой команды или автографы спортсменов. Отличным подарком для любимого отца станет путешествие в другой город на игру любимого клуба.
Что еще можно подарить на юбилей папе, который всерьез увлекается спортом:
- годовой абонемент в престижный фитнес-клуб;
- сертификат на полет в аэротрубе;
- индивидуальные мастер-классы по новому виду спорта, например, по горным лыжам или большому теннису;
- курс массажа для восстановления после тренировок;
- сертификат на сеанс флоатинга;
- домашний тренажер;
- велосипед;
- сертификат на прыжок с парашютом;
- выезд в тематический спортивный лагерь;
- кроссовки для тренировок;
- умные весы;
- сапборд;
- сноуборд или горные лыжи.
Идеи подарков любителю рыбалки
Заядлых рыбаков, как правило, увлекает больше сам процесс рыбалки, чем результат. В уединении с удочкой на берегу озера или реки, вдали от суеты и проблем есть что-то медитативное. Хотя и богатый улов доставляет немало приятных эмоций.
Наверняка, если ваш отец — любитель рыбалки, то он будет рад удочке последней модели. Придутся кстати и вещи, которые обеспечат комфорт во время вылазки: легкая складная мебель и палатка, рюкзак рыбака с отсеками для снастей и экипировка.
Подарите папе на юбилей участие в рыболовном туре. Это может быть поездка по тому же региону, где вы проживаете, или куда-то дальше.
Что еще может порадовать заядлого рыбака:
- походный столовый набор;
- современные рыболовные снасти;
- надувная лодка;
- компактный гриль, на котором можно приготовить пойманную рыбу;
- болотники (сапоги для рыбалки);
- организация совместной рыбалки;
- эхолот;
- термобелье;
- набор для копчения;
- портативный холодильник;
- сертификат в специализированный магазин.
Идеи подарков дачнику
Если ваш отец любым курортам предпочитает загородный отдых на своей даче, в обустройстве которой к тому же он сам принимал участие, то здесь выбор презентов довольно широкий.
Как правило, такие люди любят что-то делать своими руками. Поэтому хорошим подарком станет солидный набор качественных инструментов. Стрижка газона перед домом — тоже своего рода отдых и медитация, чему поможет хорошая газонокосилка. Что еще ассоциируется с дачей? Конечно же, шашлыки. Поэтому мангал или стационарный гриль будут кстати. Если они уже есть, то можно пойти дальше и заказать красиво оформленную беседку для уголка для уличной готовки и посиделок с друзьями.
Отдохнуть после занятости на приусадебном участке будет приятно в гамаке или на шезлонге.
Что еще может порадовать дачника:
- банный набор;
- казан;
- камин стационарный или небольшой (биокамин);
- спутниковая тарелка;
- проектор;
- надувной бассейн;
- домашняя пивоварня;
- сейф для хранения ценных вещей на даче;
- садовые качели;
- финские палки для прогулок по тихим сельским улочкам;
- саженцы деревьев для собственного сада.
Идеи подарков автолюбителю
Увлечение машинками некоторых мальчишек сопровождает всю жизнь. Если ваш отец из числа автолюбителей, то наверняка оценит в качестве подарка заезд на картинге, тем более если семья составит компанию. Еще один вариант получить море впечатлений — на зрительской трибуне реальных гоночных заездов.
Автовладельцу пригодится органайзер для багажника и другие аксессуары. Если именинник всю жизнь мечтал стать гонщиком, подарите гоночный автосимулятор, который создает атмосферу внутри реального болида.
Что еще можно подарить автолюбителю:
- навигатор;
- видеорегистратор;
- комплект новых шин с дисками;
- сертификат на обслуживание машины;
- стильные чехлы на сиденья;
- медиасистему в машину;
- коллекционную модель автомобиля.
Идеи подарков для гурмана
Ваш отец — поклонник кулинарных шоу и сам обожает радовать близких своими гастрономическими шедеврами? Подумайте о подарке в этой тематике. Если именинник ведет блог, куда выкладывает фото блюд и рецепты, перенесите их в формат книги или альбома с яркой обложкой. Также папе можно преподнести подарочное издание от шефа, которого он особенно уважает.
Еще один вариант — приглашение на дегустацию в топовом ресторане. Часто заведения проводят тематические мероприятия, на которых предлагают попробовать блюда определенной кухни мира.
Вот еще варианты подарков для гурмана на юбилей:
- коллекционный алкоголь;
- мастер-класс у известного шеф-повара;
- коллекционный набор хорошего кофе или чая;
- участие в кулинарном шоу даже на правах зрителя;
- набор качественных ножей;
- курсы сомелье;
- набор экзотических фруктов;
- именной фартук;
- набор мясных деликатесов.
Идеи подарков для меломана
«Вот в наше время была музыка», — любит приговаривать старшее поколение. Если это про вашего папу, тогда подарите ему все, что связано с музыкой. Теплый звук виниловой пластинки особенно ценится профессионалами, поэтому преподнесите хороший проигрыватель. Если таковой уже имеется, то пополните коллекцию редкой виниловой пластинкой. Кстати, этот вариант может стать еще и неплохой инвестицией. В кругу ценителей коллекционные издания дорожают с каждым годом.
Другие варианты подарков папе:
- качественная аудиосистема;
- портативная колонка;
- гитара;
- книга по истории музыки или конкретного течения;
- мерч любимого исполнителя;
- электронное пианино;
- мастер-класс по игре на новом музыкальном инструменте;
- билет на концерт или музыкальный фестиваль;
- посещение ярмарки виниловых пластинок.
Идеи подарков для ценителя домашнего уюта
С возрастом все больше ценится комфорт и уют, а дом становится местом силы. Если ваш отец считает себя семьянином, он точно оценит подарки из этой подборки.
Можно подарить все для здорового сна: правильный матрас, анатомическую или ортопедическую подушку, а также утяжеленное одеяло, которое поможет быстро заснуть. Домашнее массажное кресло дополнительно поможет расслабиться после долгого дня.
Если вы хотите подарить отцу на юбилей что-то очень теплое и вызывающее бурю эмоций, сделайте фильм из старых фотографий именинника. Сейчас нейросети позволяют создавать видео, в которых человек встречает сам себя, но в детском или юношеском возрасте.
Что еще можно подарить ценителю домашнего уюта:
- большой телевизор;
- столик или накладку на подлокотник дивана;
- собрание сочинений любимого автора для домашней библиотеки;
- увлажнитель воздуха;
- уютный свитер с фото всей семьи или без принта;
- связанный своими руками плед;
- кресло-качалку;
- красивый ковер для гостиной;
- генеалогическое древо или книгу о роде.
Идеи подарков для творческого человека и эстета
Сделайте выставку-сюрприз из фотографий, которые когда-то делал именинник, или написанных им картин. Такую экспозицию можно организовать даже в том месте, где будет отмечаться юбилей, или в каком-то семейном пространстве. Также работы юбиляра можно напечатать в формате книги.
Приобретите коллекционную вещь для дома: картину или статую. Правда, сначала лучше посоветоваться с экспертами, чтобы не купить безделицу. Еще вариант подобного подарка — хорошая репродукция любимой картины вашего отца или его портрет.
Что еще можно подарить эстету:
- билеты в театр;
- творческий набор для создания своего шедевра;
- подписку на онлайн-сервис, который предоставляет виртуальные экскурсии по музеям мира;
- настольные игры на тему искусства;
- пленочный фотоаппарат;
- поездку в город с богатым культурным наследием;
- брендовые аксессуары: шарф, перчатки, ремень, очки;
- дорогие наручные часы.
Как правильно выбрать подарок папе на юбилей
Эта подборка охватывает многие интересы, наверняка хотя бы один из них присущ вашему отцу. Выбирайте подарок для родного человека на день рождения сердцем и не ошибетесь. Дадим еще несколько советов.
Учитывайте интересы именинника, думайте о нем, когда выбираете подарок. Например, если это велосипед, оцените, насколько удобно будет родителю в его возрасте ездить на нем, возможно, стоит подобрать более устойчивый, трехколесный вариант. Если хочется подарить путешествие, то подумайте о том, как юбиляр переносит дорогу, есть ли у него свободное время и будет ли ему комфортно в другом климате, например, если там сильная жара.
И незаменимый совет на любой случай и праздник — дарите эмоции. Вещи могут сломаться, потеряться или устареть, а впечатления бесценны. Даже небольшой материальный подарок можно сопроводить чем-то душевным. Тем, что передаст всю вашу любовь и уважение имениннику.