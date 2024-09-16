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Что подарить папе на 50 лет: 100+ оригинальных идей

Это особенный рубеж в жизни каждого мужчины, поэтому выбор подарка для папы на такой юбилей должен быть ответственным. В статье собрали интересные идеи, что подарить папе на 50 лет. Они подойдут для активных отцов, а также автолюбителей, садоводов и творческих людей.

Анастасия Кравченко
Автор ВФокусе Mail
Мужчина в юбилей с подарком делает селфи.
Источник: Shutterstock

Папа — важный человек в жизни каждого ребенка, будь то дочь или сын. Он поддерживает, учит, вдохновляет и старается быть рядом в трудные моменты. Когда наступает его особый юбилей, хочется вручить подарок, который выразит всю благодарность и любовь. Найти нечто особенное, что сможет порадовать родителя и оставить теплые воспоминания, — непростая задача, поэтому мы собрали лучшие рекомендации, что подарить папе на 50 лет.

Идеи подарков любителю готовить

Если ваш отец настоящий гурман и любит проводить время на кухне, в праздник его можно порадовать полезным и вдохновляющим подарком, связанным с кулинарией.

Успешное и качественное приготовление блюд невозможно без хорошей нарезки. Подберите профессиональный набор ножей, который включает разные типы стали и заточки для шинкования всех видов продуктов. Можно заранее узнать, какому виду или марке отдает предпочтение отец, а также почитать отзывы о товаре в интернете.

Папа готовит мясо на подаренном на юбилей гриле.
Источник: Shutterstock

Для любителя готовить на свежем воздухе подойдет современный гриль или барбекю. Дополните его набором аксессуаров, чтобы папа мог сразу же приступить к жарке мяса, рыбы, овощей и других блюд. Это могут быть огнеупорные перчатки, уголь, щетка для чистки и щипцы.

Персонализированный фартук с забавной надписью или его именем станет не только практичным, но и милым подарком. Он добавит немного юмора в кухонные будни. Такой презент будет напоминать родителю о ребенке.

Другие варианты подарков:

  • книга рецептов от знаменитого шеф-повара;
  • набор редких специй, соусов или маринадов;
  • техника для кухни: многофункциональные комбайны, блендеры и т. п.;
  • сертификат на гастрономическую дегустацию;
  • мастер-класс от профессионала;
  • аксессуары для виноделия, пивоварения;
  • настольный коптильный аппарат;
  • набор для карвинга;
  • смокер-станция для стейков;
  • керамическая гриль-сковорода;
  • набор красивой посуды.

Идеи подарков любителю активного отдыха

Для отцов, которые увлекаются приключениями и активным отдыхом на свежем воздухе, можно в подарок приобрести туристическое снаряжение.

Набор туриста.
Источник: Shutterstock

Качественный рюкзак для походов, палатка, а также спальный мешок или надувной коврик пригодятся, если ваш папа любит кемпинг или трекинг. Выбирайте легкое и многофункциональное оборудование, чтобы родитель мог комфортно и безопасно проводить время на природе.

Гаджеты для отслеживания активности помогут контролировать шаги, пульс, сожженные калории и даже качество сна. Девайс в виде браслета или часов подойдет для мониторинга активности. Такие аксессуары полезны в походах и поездках на велосипеде, самокате и т. п.

Если ваш отец рыбак, охотник или большое количество времени проводит в лесу, подарите набор для выживания. Он включает в себя разные инструменты и принадлежности: многофункциональный нож, фонарик, компас, огниво и другие предметы первой необходимости. Пригодится и качественное термобелье. Также можно позвать отца в профильный магазин для совместного выбора трекинговых ботинок. Это полезный презент для любителя приключений и длительных походов.

Другие варианты подарков:

  • электросамокат или велосипед;
  • одежда для активного отдыха;
  • снаряжение для сноуборда, горных лыж, водного спорта;
  • подарочный сертификат на приключение;
  • компактный дрон с камерой;
  • портативная газовая горелка;
  • складное кресло или гамак для отдыха;
  • походный набор для приготовления пищи;
  • рюкзак с системой для питьевой воды (гидратор);
  • налобный фонарик;
  • водонепроницаемая сумка;
  • GPS-навигатор;
  • портативная солнечная зарядка;
  • экшен-камера;
  • комплект для рыбалки или охоты;
  • походная кофеварка;
  • камера-ловушка для наблюдения за животными.

Идеи подарков творческому мужчине

Если ваш папа увлекается искусством, музыкой, фотографией и другими видами творчества, то рассмотрите в качестве подарка интересные аксессуары для его хобби.

Мужчина просматривает снимки на фотоаппарате, подаренном на 50-летний юбилей.
Источник: Freepik

Например, любителю писать картины понравится набор художественных принадлежностей. Обычно в него входят кисти, акварельные или масляные краски, пастель, маркеры, холсты. Дополните презент скетчбуком или профессиональной акварельной бумагой, оптимальным будет размер A4—A3. Это поможет родителю создавать новые шедевры.

Подарите отцу онлайн-курс или мастер-класс по живописи, фотографии, музыке, писательству или любому другому виду творчества, которым он увлекается. Это поможет ему развивать свои навыки и вдохновляться новыми идеями. Расслабиться и заодно сделать кружку, тарелку или другой сувенир можно во время совместного похода в гончарную мастерскую.

Для мужчины, который увлекается фотографией, идеальным подарком станет новая камера или качественный объектив. Также полезны в увлечении будут штатив, светофильтры, сумка для техники или принтер для печати фотографий.

Другие идеи презентов:

  • станок для резьбы по дереву или камню;
  • набор для каллиграфии/леттеринга;
  • качественный микрофон для записи;
  • книги по истории искусства или биографии великих мастеров;
  • путевка в творческое путешествие;
  • мастер-класс от известного мастера;
  • билет в музей или галерею на выставку;
  • качественный аэрограф с компрессором;
  • набор для изготовления моделей или миниатюр;
  • виниловый проигрыватель;
  • коллекция пластинок любимых исполнителей;
  • конструктор для взрослых;
  • подписка на творческий журнал или платформу;
  • камера мгновенной печати;
  • картина по номерам;
  • набор для производства свечеварения;
  • билет на концерт любимого исполнителя.

Идеи подарков автолюбителю

Многие мужчины увлекаются машинами, любят проводить время за рулем и ухаживать за своим авто. Если ваш отец относится к этой категории, то предлагаем остановить свой выбор на подарке, который сделает вождение еще более комфортным и приятным.

Инструмент для автолюбителя.
Источник: Shutterstock

В этом поможет современный видеорегистратор высокого качества с функцией записи в ночное время и широким углом обзора. Это устройство обеспечит безопасность и удобство в дороге.

В качестве подарка рассмотрите комплект инструментов для ремонта и обслуживания автомобиля. Это может быть как универсальный набор с разными видами ключей и отверток, так и специализированный — для работы с конкретной маркой автомобиля. Его будет удобно хранить в органайзере для багажника.

Дополнительный комфорт и защиту машины обеспечит система бесключевого доступа или сигнализация с автозапуском. Это полезный и нужный презент, особенно для людей старшего возраста. А сохранить холодными напитки в жаркие дни в машине поможет автохолодильник. Защиту от солнца обеспечит и комплект специальных шторок.

Другие варианты подарков:

  • чехлы для сидений или обивка руля;
  • набор для комплексного ухода за авто;
  • камера заднего вида или парктроник;
  • портативный пылесос для машины;
  • массажная накидка на сиденье;
  • диагностический сканер;
  • держатель для телефона с беспроводной зарядкой;
  • пускозарядное устройство;
  • комплект для детейлинга авто;
  • мультимедийная система;
  • комплект новых дисков и колес;
  • коврики с защитой от грязи и влаги;
  • кружка с подогревом от прикуривателя;
  • парфюм с любимым запахом для авто;
  • специальные антибликовые очки.

Идеи подарков садоводу

Если ваш отец — заядлый садовод, любит проводить время на свежем воздухе в заботе о растениях и обустраивать участок, то рассмотрите вариант подарка, который будет связан с этим увлечением. Такой презент станет для него настоящей находкой.

Садовый инструмент в руках у папы-юбиляра.
Источник: Shutterstock

Подберите комплект удобных инструментов: секаторы, лопаты, грабли, тяпки и садовые ножницы. Приборы с эргономичными ручками и из прочных материалов будут служить долго и облегчат работу в саду.

Компостер также станет отличным подарком и одновременно экологичным решением. Отец сможет перерабатывать органические отходы и получать натуральное удобрение для посадок. А избавляться от веток и ботвы поможет специальный измельчитель. Не помешает предусмотреть и садовые перчатки с защитой. В дополнение можно подобрать семена или саженцы редких растений.

Еще один вариант хорошего презента — автоматическая система полива. Она упростит уход за растениями и поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в саду, даже когда папы нет дома. Любителю самостоятельно ухаживать за участком презентуйте удобную лейку.

Другие идеи для подарка:

  • прочная садовая мебель для отдыха;
  • компактный парник или теплица;
  • садовая скульптура или фонтан;
  • комплект для создания вертикального сада;
  • портативный дачный душ;
  • тапенер для подвязки растений;
  • ранцевый опрыскиватель;
  • цветок в горшке;
  • сушилка для фруктов и овощей;
  • удобный садовый органайзер;
  • набор титановых тяпок;
  • профессиональный секатор;
  • набор ящиков для рассады;
  • подписка на журнал по садоводству;
  • высоторез.

Как правильно выбрать подарок папе на 50 лет

Чтобы ваш подарок папе оказался удачным и по-настоящему запомнился, важно не забывать о некоторых вещах:

1. Учитывайте интересы и хобби. Подарок должен отражать увлечения родителя. Подумайте о том, что доставляет папе удовольствие, и выберите презент, который ему точно понравится и пригодится.

2. Подарите что-то практичное. В 50 лет мужчины ценят подарки, которые могут использовать в повседневной жизни. Такие вещи будут не только полезными, но и приятными.

3. Рассмотрите возможность подарить впечатления. Любой незабываемый опыт: мастер-класс, путешествие или участие в мероприятии останется в памяти и будет согревать сердце отца.

4. Уделите внимание качеству. Хорошо сделанная вещь прослужит долго и не потеряет своей привлекательности спустя годы.

5. Персонализируйте подарок. Презент с гравировкой, фотокниги или изделия ручной работы покажут ваше внимание к отцу.