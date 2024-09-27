100+ лучших идей, что подарить на память

Попробовать что-то новое или развить свои навыки поможет сертификат на творческий мастер-класс. Возможно, ваш друг откроет в себе новый талант и поблагодарит за это. Напишите небольшое письмо или записку, в которой объясните, почему выбрали именно этот мастер-класс. Дополните подарок принадлежностями для творчества, например, красивыми инструментами или материалами, которые могут понадобиться на занятии. А если вы не раз ездили куда-то с вашим другом, то можно собрать мелкие вещицы или сувениры из ваших совместных путешествий и оформить их в стильной коробке. Это будет приятным напоминанием о проведенном времени вместе.