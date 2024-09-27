100+ лучших идей, что подарить на память

В преддверии праздника или торжества часто встает вопрос, что подарить на память. Хочется, чтобы презент действительно запомнился и оставил человеку приятные воспоминания о том, что вас связывает. Составили список идей, в котором вы найдете более 100 вариантов оригинальных подарков для разных поводов.
Оригинальные памятные подарки на День рождения и юбилей
Чтобы подарок запомнился, стоит подумать о презенте, который отражает личность человека. Именной фотоальбом в виде книги, на обложке которой будет красоваться имя юбиляра, подарит много приятных воспоминаний. Снимки можно дополнить поздравлениями от близких.
Если в вас есть креативная жилка, попробуйте создать арт-объект из памятных вещей. Например, можно оформить рамку с билетами на концерт или в кино, фотографиями, сувенирами, которые связаны с увлечениями или значимыми событиями именинника. Это будет инсталляция в единичном экземпляре.
Кастомизированная вещь с гравировкой или росписью также покажет человеку, что вы проявили творческий подход и постарались сделать подарок уникальным. Это может быть кружка, футболка, ежедневник или другой предмет с индивидуальным дизайном.
Еще одним вариантом особенного презента станет видеопоздравление от друзей и близких. Можно записать видео с теплыми словами и пожеланиями и смонтировать их в единый фильм.
Если вы знаете время рождения человека, то подарите карту звездного неба, которая показывает точное расположение звезд в момент его появления на свет. Интересующимся астрологией она может рассказать о предстоящих событиях года.
Тем, кто ценит яркие впечатления, понравится получить новый опыт. В зависимости от предпочтений человека можно выбрать полет на воздушном шаре или погружение с аквалангом. Менее экстремальным, но не менее запоминающимся событием станет посещение кулинарного мастер-класса или урока танцев. Если подарок предназначается человеку, который любит петь, то его порадует сертификат на запись своей песни. Сейчас такие услуги предлагают многие звукозаписывающие компании.
Что еще можно подарить на день рождения или юбилей:
- набор эфирных масел или ароматов для диффузора с персональным составом;
- портрет на холсте;
- букет из сладостей или любимых угощений именинника;
- уникальную настольную игру, основанную на жизненных событиях юбиляра;
- «тайник с воспоминаниями», куда можно сложить фотографии, письма и другие памятные вещи;
- путешествие или выходные в необычном месте, например, в домике на дереве или у моря;
- сертификат на полет в аэротрубе;
- балансборд;
- кресло-качели.
Памятные подарки учителям и воспитателям на выпускной
Презент на выпускной может быть связан с примечательными моментами. Например, коллаж из фотографий класса или группы будет приятным напоминанием о времени, проведенном в школе или саду.
Хорошим вариантом станет подарочный сертификат для посещения места, в котором человек получит приятные эмоции. Например, в спа-центре можно расслабить тело, а визит в театр согреет душу.
Учителю понравится гравированная ручка. Этот практичный подарок приобретет индивидуальность, если дополнить его именем педагога или благодарственной надписью.
Любимому учителю нужен особенный подарок. Создайте для него книгу с пожеланиями и воспоминаниями от учеников. В ней воспитанники напишут свои пожелания и слова благодарности, добавив забавные истории из школьной жизни.
Картина или постер с мотивирующей цитатой о воспитании или обучении, оформленный в стильном дизайне, может стать частью рабочего интерьера учителя или воспитателя. Он будет не только украшать помещение, но и напоминать о вашем выпуске.
Во время торжественной церемонии будет уместно вручить награду или статуэтку «Лучший учитель» или «Наставник года». Такой подарок всегда будет стоять на самом видном месте.
Стильные и удобные планеры или календари помогут учителю или воспитателю организовать свое время и будут полезны в работе. Также в будни педагоги могут использовать беспроводные колонки для трансляции музыки и нужной информации. Такой подарок станет незаменимым.
Еще педагоги — те люди, которые стремятся узнавать что-то новое. Беспроигрышным вариантом для них будет сертификат в книжный магазин или подписка на онлайн-библиотеку.
Цветы всегда дарят хорошее настроение, но они недолговечны. Благодаря специальной технологии роза в колбе будет радовать взгляд в течение пяти лет и напоминать о вас.
Другие идеи подарков педагогу на выпускной:
- сертификат на массаж;
- кофеварка;
- чайный или кофейный набор;
- будильник, имитирующий восход;
- метеостанция;
- кастомизированный глобус с отмеченными местами, в которых человек побывал или планирует;
- растения или принадлежности для сада;
- подарочная карта в магазин одежды, косметики или электроники;
- электронная книга;
- телескопическая указка;
- беспроводная зарядка для телефона;
- увлажнитель воздуха;
- внешний аккумулятор.
Памятные подарки коллегам и руководителю при увольнении
Создайте коллаж из фотографий коллег, который можно оформить в красивую рамку. Включите в подборку как профессиональные фотографии, так и снимки с корпоративных мероприятий, праздников и дружеских встреч. Завершат композицию короткие цитаты, связанные с фотографиями.
Кружка с вашими шутками будет напоминать о времени, проведенном в компании. Хорошим дополнением к такому подарку послужит набор чая или кофе. Если коллега или руководитель умеет наслаждаться вкусовыми нюансами кулинарных блюд, то его порадует подарочный сертификат в ресторан.
Чтобы у человека, покидающего компанию, сохранились приятные воспоминания о совместной работе, можно заказать для него именную табличку с благодарностью и пожеланиями. Напишите несколько предложений о том, чем этот коллега был ценен для команды, соберите подписи и пожелания от всех сослуживцев. Если по случаю увольнения планируется торжество, то в этой ситуации можно вручить статуэтку «За мастерство и профессионализм», выполненную по прототипу Оскара.
Создание футболки с оригинальным принтом — отличный способ добавить немного юмора и креативности. Например, можно изобразить шуточные надписи: «Я уволен, но это только начало!». Если рассматривать полезные варианты подарков, то стоит остановить свой выбор на проекторе. Он пригодится для презентаций вне офиса или просмотра фильмов дома. Можно дополнить устройство аксессуарами: специальным экраном для проекции, качественным кабелем или чехлом для переноски.
Универсальный подарок — очки виртуальной реальности. Их используют как для развлечения, так и для обучения. Позаботьтесь о том, чтобы устройство поддерживало широкую библиотеку игр и приложений. Так коллега сможет выбрать то, что ему интересно.
Заядлому болельщику понравятся билеты на футбол или хоккей. Перед покупкой уточните, какая команда у него в фаворитах. Если есть возможность, то выбирайте VIP-места или с доступом в фан-зону. Лучше чтобы в комплекте было два билета. Это позволит взять с собой друга или кого-то из семьи.
Существуют и другие варианты интересных подарков по случаю увольнения:
- консультация астролога или таролога;
- подарочный диплом «Душа компании»;
- именной кошелек;
- сертификат в салон красоты или барбершоп;
- корзина экзотических фруктов;
- настенные часы;
- наноаквариум;
- набор фужеров;
- коллекционный алкоголь;
- часы известного бренда;
- книга с автографом автора.
Недорогие памятные подарки друзьям
Наверняка у вас с другом есть немало общих приятных воспоминаний. Закажите или сделайте самостоятельно магниты с важными для вас моментами или местами, где вы были вместе. Разместите на них снимки ваших поездок, фотографии с праздников или забавные селфи.
Нет ничего трогательнее, чем подарок, сделанный своими руками. Для создания баночки с пожеланиями не нужно тратить деньги, потребуется только время и фантазия. Наполните красивую емкость записками с позитивными цитатами, пожеланиями или смешными воспоминаниями. Например: «Счастья тебе в каждом дне», «Пусть у тебя всегда будет повод для улыбки», «Ты способен на все, что задумал», «Не бойся пробовать новое». Красиво задекорируйте баночку и подпишите.
Чтобы каждый месяц напоминал вашему другу о приятных моментах вашей дружбы, создайте календарь на следующий год, в котором на каждой странице будут общие снимки. Для этого потребуется программа для редактирования фото. Распечатать календарь можно самостоятельно на принтере или в типографии.
Для близкого друга лучший подарок — провести день вместе. Это может быть прогулка, поход в кино или кафе. Оформите оригинальный ваучер на совместное времяпрепровождение и предложите в нем план мероприятий. Если ваш друг занимается спортом, то для него хорошим подарком станут умные часы. Этот полезный гаджет обладает функциями отслеживания сердечного ритма, сна, уровня стресса и физической активности. Выберите стиль, который соответствует вкусам друга, — это могут быть как спортивные, так и более классические варианты.
Любителю похрустеть за просмотром фильма можно вручить аппарат для приготовления попкорна. Организуйте киновечер с вашим другом и испытайте подарок в деле. Тем, кто любит пить чай, кофе или другие напитки на ходу, придется по душе термокружка. Существуют металлические и пластиковые варианты разных объемов. Можно выбрать минималистичный или яркий дизайн. Некоторые термокружки имеют встроенный фильтр для чая, индикатор температуры или возможность подогрева от USB.
Попробовать что-то новое или развить свои навыки поможет сертификат на творческий мастер-класс. Возможно, ваш друг откроет в себе новый талант и поблагодарит за это. Напишите небольшое письмо или записку, в которой объясните, почему выбрали именно этот мастер-класс. Дополните подарок принадлежностями для творчества, например, красивыми инструментами или материалами, которые могут понадобиться на занятии. А если вы не раз ездили куда-то с вашим другом, то можно собрать мелкие вещицы или сувениры из ваших совместных путешествий и оформить их в стильной коробке. Это будет приятным напоминанием о проведенном времени вместе.
Что еще можно подарить другу на память:
- корзину любимых напитков, снеков или сладостей;
- поход на квест;
- печенье с предсказаниями;
- билеты на интересное мероприятие;
- биокамин;
- настольную игру или головоломку;
- открытку своими руками;
- систему караоке;
- цифровую фоторамку;
- украшение со знаком зодиака.
Необычные памятные подарки родителям
Для начала стоит подумать о том, что важно и дорого для ваших родителей. Опираясь на эти знания, можно создать по-настоящему уникальный и трогательный подарок.
Символом единства вашей семьи станет семейное дерево, на котором будут указаны все ближайшие родственники из известных. Можно сделать его в виде панно, картины или даже деревянной мозаики. Напомнить о своей любви к родителям помогут записки на каждый день. Напишите 365 посланий с благодарностями, воспоминаниями или пожеланиями и упакуйте их в красивую коробку. В течение года родители смогут читать по одной записке в день, и это будет поднимать им настроение.
Если ваши папа и мама любят готовить, соберите их любимые рецепты и оформите в виде семейной кулинарной книги. Каждому блюду можно добавить интересные истории, связанные с его приготовлением. Еще один вариант для ценителей деликатесов — гастрономический тур. Так родители смогут открыть для себя новые кулинарные горизонты итальянской, французской, азиатской кухни. Выберите направление, которое соответствует их вкусам. Если хотите сделать подарок еще более памятным, предложите родителям пойти на тур всем вместе.
Сплотит семью и сбор пазлов, подаренных заранее. Можно заказать индивидуальные, с изображением родителей или важного семейного события. Также не оставит равнодушным видеосюрприз. Сделайте съемку поздравлений и воспоминаний от близких и друзей и покажите его родителям. Они точно будут пересматривать этот ролик много раз.
Чтобы сохранить совместные мгновения, эмоции и истории, создайте книгу воспоминаний. В ней каждый член семьи должен написать что-то о ваших родителях: что они для него значат, а также о любимых моментах, проведенных вместе. Можно сделать ее самостоятельно или распечатать в типографии. Включите в книгу небольшие сувениры: билетики, открытки или рисунки. В начале или конце также напишите небольшое послание для родителей, расскажите о своей любви и признательности. Для романтичных натур ценным подарком будет сертификат на именную звезду. Это официальный документ, который подтверждает, что определенное небесное светило названо в честь ваших родителей. Он содержит координаты звезды и интересные факты о ней.
Еще идеи необычных подарков для родителей, которые помогут сделать праздник особенным:
- уикенд в загородном доме или отеле;
- уютный плед с надписями и пожеланиями;
- семейная фотосессия;
- гастрономический набор любимых продуктов родителей, включая редкие специи, напитки и сладости разных стран;
- комплекс для спа-ухода;
- набор для приготовления домашнего вина или пива;
- абонемент на посещение музея или филармонии;
- мини-сад с суккулентами или орхидеями;
- радио для душа;
- подушки с успокаивающими травами;
- творческий подарок, сделанный своими руками (картина, вязаная вещь, керамика).
Как правильно выбрать хороший подарок на память
Чтобы ваш презент был в радость, при выборе нужно держать в голове некоторые моменты. Расскажем о них подробнее.
1. Учитывайте хобби и увлечения человека. Беспроигрышная стратегия — подарить художнику материалы для творчества, а рыболову — снасти.
2. Даже стандартную вещь можно сделать уникальной, если добавить гравировку или памятную надпись.
3. Обратите внимание на качество подарка. Лучше выбрать одну действительно стоящую вещь, чем множество бесполезных мелочей.
4. Перед покупкой презента для коллеги обсудите идеи с сослуживцами. Узнайте, что они собираются дарить, чтобы избежать дублирования.
5. Принимайте во внимание особенности восприятия. Люди практичные оценят добротную вещь, романтичные натуры будут в восторге от подарка-впечатления.
6. Определите, сколько вы готовы потратить на подарок. Это поможет сузить круг выбора и найти наиболее подходящий вариант, не выходя за рамки бюджета.
7. Не забывайте о том, что главное — это ваше внимание, которое вы дарите вместе с подарком. Искренность и теплота всегда ценятся больше, чем дорогая вещь.