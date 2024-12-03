Что подарить ребенку на день рождения: 100+ оригинальных идей

Праздник у ребенка совсем скоро и возникает вопрос: какой подарок выбрать, чтобы он не только порадовал, но и был полезным? Найти идеальный презент — непростая задача, ведь нужно учесть и возраст, и увлечения именинника. Чтобы помочь вам с выбором, подобрали разные идеи, что подарить на день рождения ребенку: от развивающих игрушек для малышей, до современных гаджетов и игр для школьников. Эти подарки не только удивят, но и помогут вашему имениннику развивать свои способности и таланты!
Идеи подарков годовалому ребенку
Первый день рождения — это не просто праздник, а событие, как для ребенка, так и для его родителей. За первый год жизни кроха превратился из беспомощного малыша в настоящего исследователя, готового покорять мир. Поэтому подарок должен быть и полезным и безопасным одновременно. Прекрасным сюрпризом для маленьких именинников станет бизиборд с множеством головоломок и интересных элементов.
Когда малыш учится ходить, ему необходима поддержка. В этом ему поможет толокар. Толкая его, ребенку будет проще делать первые шаги. Мягкие и яркие кубики прекрасно развивают моторику и безопасны для малыша. Первые интерактивные книжки с плотными страницами, яркими картинками и возможностью нажимать на кнопки — отличный способ заинтересовать ребенка. Деревянные пазлы с большими деталями развивают координацию и моторику детей, при этом они просты в использовании.
Что еще можно подарить годовалому ребенку:
музыкальный интерактивный столик;
набор формочек для песочницы;
музыкальные инструменты для малышей;
деревянные игрушки на колесиках;
беговел;
игровую палатку или домик;
пальчиковые краски;
куклы или машинки;
фигурки животных;
игрушки для ванны;
лошадку-качалку;
детский набор инструментов или игрушечной посуды;
обувь для первых шагов;
теплый комбинезон для прогулок;
«говорящие» игрушки.
Идеи подарков на день рождения девочке
На свой день рождения девочка всегда ждет какого-то волшебства, новых впечатлений и долгожданных подарков. При этом выбрать что-то действительно подходящее бывает нелегко, ведь увлечения детей постоянно меняются. Подарок должен быть не только занятным, но и полезным, чтобы порадовать именинницу и соответствовать ее интересам. Существует множество вариантов — от творческих наборов до современных гаджетов. Рассмотрим некоторые идеи, которые точно оставят яркие эмоции и впечатления.
Варианты подарков девочке дошкольного возраста 2−6 лет
За яркими впечатлениями в день рождения можно отправиться в цирк или зоопарк. Билеты на такое развлечение, станут прекрасным подарком. Наборы для создания поделок откроют перед девочкой интересный мир творчества и разовьют мелкую моторику и фантазию.
Порадуйте именинницу, подарив ей красивое праздничное платье. Пусть она почувствует себя в этот день настоящей принцессой. Развивающие игры по возрасту помогут девочке научиться логически мыслить, разовьют память и внимание. Отличным подарком станет интерактивный питомец. Он издает звуки, поднимает лапки, склоняет голову. Малышке наверняка понравится заботиться о нем.
Другие идеи подарков для девочки до 6 лет:
набор сертифицированной детской косметики;
кукольный домик с мебелью;
детский ноутбук;
музыкальный коврик;
велосипед с поддерживающими колесами;
игрушечная кухня;
магнитная доска для рисования;
игровой набор доктора;
мягкие игрушки-антистресс;
кукла с одеждой;
набор животных «Ферма»;
магнитные пазлы;
конструктор для девочек;
игровой набор посуды для кукол;
детское постельное белье с изображением персонажей из мультфильмов.
Варианты подарков школьнице 7−13 лет
Современные смарт-часы станут полезным подарком для именинницы. Они соединяются с телефоном, благодаря чему ребенок всегда сможет поддерживать связь с родителями, а также получать напоминания о важных делах. Обучающий набор с микроскопом подойдет, если девочка всерьез увлеклась исследованиями. Для любительницы рисовать прекрасным презентом станет графический планшет. Она не только будет заниматься любимым делом, но и сможет создать библиотеку своих рисунков в цифровом формате. Занимательным подарком станет детский фотоаппарат мгновенной печати. Первые фотографии именинница может сделать уже на своем празднике. Для развития музыкального слуха подойдет караоке-микрофон. Есть модели со встроенными динамиками и подключением к мобильному телефону.
Другие идеи подарков юной школьнице:
рюкзак с ярким дизайном;
набор для создания украшений;
электронная книга;
мягкое кресло-мешок для комнаты;
беспроводные наушники;
светильник-ночник с проекцией звездного неба;
подписка на образовательный онлайн-сервис;
умная лампа с функцией изменения цвета;
глобус-ночник;
блокнот с замочком для ведения дневника;
абонемент на мастер-классы или кружки;
ролики;
магнитная доска для записей;
электронная фоторамка.
Идеи подарков на день рождения мальчику
Мальчишки всегда имеют множество интересов, активно исследуют мир, а их энергия не знает границ. Необходимо не просто сделать сюрприз имениннику, но и порадовать его. Подарок должен пробуждать любопытство и поддерживать увлечения, будь то спорт, игры или интерес к науке. Рассмотрим идеи креативных, полезных и увлекательных подарков, которые точно понравятся.
Варианты подарков мальчику дошкольного возраста 2−6 лет
Мальчики чаще всего любят машинки, и прекрасным подарком станет набор для гонок. Он подарит море впечатлений и азарта. Можно даже устраивать заезды из нескольких машинок. Спортивный комплекс не только укрепит здоровье ребенка, но и позволит ему стать сильным и ловким.
Настольный хоккей или футбол интересен для мальчишек и позволит проводить спортивные соревнования с друзьями. Подарите имениннику детский велосипед с поддерживающими колесами, который научит держать равновесие. Робот-трансформер интересен юным техникам, поскольку имеет несколько вариантов сборки.
Другие идеи подарков:
игрушечная железная дорога;
мяч для активных игр;
пазлы;
водяной пистолет для летних игр;
набор для рыбалки с рыбками;
электрическая машинка;
балансир для дома;
набор солдатиков;
мягкие строительные блоки;
детская рация;
детский телескоп;
воздушный змей;
боулинг детский в наборе.
Варианты подарков школьнику 7−13 лет
Для мальчишек школьного возраста прекрасным подарком станет набор для экспериментов. Домашние вулканы, выращивание кристаллов и другие интересные химические опыты наверняка заинтересуют юного исследователя. Любителям современных технологий можно подарить 3D ручку для создания интересных моделей.
Активному мальчику подойдет трюковый самокат. Это поможет ему развивать координацию и ловкость. Очень увлекательным подарком станет набор для моделирования автомобилей, самолетов или кораблей. Такая работа тренирует усидчивость и мелкую моторику. Мальчику этого возраста можно подарить приключение, например, полет на воздушном шаре или посещение батутного парка. Такой подарок запомнится надолго.
Что еще подарить юному школьнику:
сертификат на прохождение квеста с друзьями;
пазлы на 1000 и более элементов;
электронные часы;
полноразмерные наушники;
портативную колонку;
спортивную сумку;
конструктор для мальчиков;
программируемый робот-конструктор;
велосипед;
лазерный тир;
спортивные аксессуары;
книгу по любимой теме;
скейтборд;
дартс.
Как правильно выбрать подарок ребенку на день рождения
Выбор сюрприза для ребенка на день рождения — довольно сложная задача, поскольку необходимо учесть множество моментов: от безопасности подарка до его нужности. В завершение дадим полезные советы, каких правил лучше всего придерживаться при выборе презента ребенку на его праздник:
1. Учитывайте возраст. То, что подойдет двухлетнему малышу, не заинтересует десятилетнего школьника. Обращайте внимание на возрастные рекомендации на упаковке, они помогают избежать ошибок.
2. Обращайте внимание на интересы ребенка. Если вы знаете, чем увлекается именинник, задача становится проще. Может быть, он любит рисовать, строить, играть в футбол или обожает героев мультфильмов? Подарки, связанные с его увлечением, точно порадуют.
3. Сочетайте полезное с приятным. Не стоит покупать дорогостоящую безделушку. Постарайтесь подарить то, что поможет ребенку развивать мышление, моторику или воображение, при этом не теряя интереса к игре.
4. Избегайте слишком сложных или опасных вещей. Помните о том, что дети должны быть в безопасности, играя с подаренными игрушками. Выбирайте сертифицированные игры и товары, которые соответствуют уровню развития ребенка.
5. Не бойтесь уточнять. Если вы не уверены в выборе, спросите самого ребенка заранее. Возможно, из большого количества желаемых им подарков, вы выберете подходящий и интересный.