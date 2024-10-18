Что подарить мужчине на 50 лет: 100+ оригинальных идей

Если вдруг к этому возрасту мужчина еще не обзавелся набором инструментов или ему пора обновить свой старый, самое время его подарить. Ведь никогда не знаешь, что сломается в доме и где нужно будет подкрутить. Хорошим вариантом также станет мультитул. Это маленький помощник, который состоит из нескольких мини-инструментов, и его удобно взять с собой.