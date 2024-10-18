Что подарить мужчине на 50 лет: 100+ оригинальных идей

Пятидесятилетний юбилей — солидная дата, когда жизнь человека уже сложилась определенным образом и он состоялся как личность. Стоит преподнести ему что-то полезное или соответствующее его интересам, а от шуточных презентов лучше воздержаться. Расскажем, что подарить мужчине на 50 лет, ниже вы найдете варианты на разный вкус и бюджет.
Идеи подарков любителю активного отдыха
Мужчине в этом возрасте наверняка хочется оставаться в хорошей форме. Абонемент в бассейн в виде презента должен его порадовать. Ведь плавание — это способ не только следить за здоровьем и фигурой, но и возможность расслабиться после работы. Также расслабит после всех дел хаммам. Он помогает снять усталость, расслабить мышцы и улучшить кровообращение.
Если хочется вместе с подарком преподнести немного адреналина, подойдет поездка на квадроцикле. Это не экстремальный вид спорта, но тоже доставит массу эмоций с минимальным риском для здоровья. Летнее время года подходит для организации прогулки на яхте. Именинник сможет почувствовать себя настоящим капитаном или просто насладиться хорошей компанией и попутным ветром.
Если виновник торжества любит большие компании и активное времяпровождение, в качестве подарка подойдет сертификат в пейнтбол. Ведь даже в 50 лет мужчины остаются немного детьми и не прочь поиграть в войнушку с друзьями.
Тому, кто предпочитает спокойный отдых на природе, пригодятся такие вещи, как палатка и спальный мешок. Если все это у именинника уже есть, рассмотрите вариант покупки фонаря для кемпинга или гамака.
Любителя активного отдыха также порадуют:
- домашний тренажер;
- набор гантелей;
- посуда для похода;
- термокружка;
- полет в аэротрубе;
- спиннинг;
- набор ножей;
- спортивная сумка;
- рюкзак;
- макивара;
- велосипед;
- конная прогулка;
- билет на концерт или фестиваль;
- сумка-холодильник;
- фляга;
- спортивная обувь;
- каталитическая грелка.
Идеи подарков хозяйственному мужчине
Если вдруг к этому возрасту мужчина еще не обзавелся набором инструментов или ему пора обновить свой старый, самое время его подарить. Ведь никогда не знаешь, что сломается в доме и где нужно будет подкрутить. Хорошим вариантом также станет мультитул. Это маленький помощник, который состоит из нескольких мини-инструментов, и его удобно взять с собой.
Автовладельцу можно подарить органайзер для багажника, чтобы в нем всегда был порядок и вещи лежали на своих местах. Также для машины пригодится набор по уходу за автомобилем, который поможет содержать его еще и в чистоте. Если скоро предстоит в машине менять резину, щедрым подарком станут новые шины.
Мужчину, который живет в своем доме, порадует садовый инвентарь. Дел по хозяйству всегда много, и инструменты периодически выходят из строя. А может, имениннику как раз чего-то не хватает прямо сейчас. Необычным подарком станет саженец: дом построил, детей вырастил, пора и дерево посадить.
Еще загородом пригодится уличный гриль. После работы на участке так хорошо насладиться мясом или овощами с характерным ароматом.
Что еще можно подарить хозяйственному мужчине:
- дрель;
- строительный степлер;
- электролобзик;
- газонокосилку;
- кресло-кокон;
- садовые качели;
- бустер для авто;
- коптильню;
- набор разделочных досок;
- гриль-сковороду;
- тандыр.
Идеи подарков гурману
Подарите мужчине возможность насладиться не только вкусом пенного напитка, но и процессом его приготовления. Такой шанс даст домашняя пивоварня. Это специальный набор, который содержит все необходимые ингредиенты и инструкцию.
Если именинник предпочитает благородные напитки, преподнесите ему декантер. Такой графин помогает вину насытиться кислородом и раскрыть вкус и аромат. Одним из универсальных вариантов также считается элитный алкоголь.
Тому, кто любит возиться на кухне и пробовать новые сочетания, подойдет набор специй. С ними можно поэкспериментировать: добавить остроты или пряности, приготовить блюдо как в любимом заведении. А если мужчина просто любит вкусно поесть, порадуйте его гастрономическим букетом. Он может быть из мясных изделий, сыров, овощей, рыбы и не только. Такой подарок может сразу пойти на праздничный стол.
Если вы достаточно близки с виновником торжества, пригласите его на ужин в ресторане. Можно выбрать любимое место человека или попробовать что-то необычное. Особенно запоминающимися станут посиделки компанией или семьей.
Что еще подарить любителю поесть или готовить:
- глобус-бар;
- экзотические фрукты;
- турку;
- камни для виски;
- электромангал;
- набор сомелье;
- корзину для пикника;
- кофемолку;
- элитный шоколад;
- набор хорошего чая;
- абонемент на кулинарный мастер-класс;
- набор мясных деликатесов;
- крафтовое пиво;
- кофемашину;
- шейкер;
- мед.
Идеи подарков тому, кто следит за собой
С возрастом хочется больше внимания уделять своему самочувствию. Придутся кстати ненавязчивые и практичные подарки для здоровья. Например, сертификат на массаж. Работа в офисе, езда за рулем или домашние дела на участке своего дома — все это сказывается на спине, и она будет благодарна такому подарку. Более бюджетный вариант — массажный коврик или домашний массажер.
Другой полезный подарок, который больше подойдет близкому человеку, — ортопедическая подушка. Она поможет лучше выспаться и проснуться без боли в шее.
Мужчине, который уделяет особое внимание внешнему виду, можно преподнести сертификат в барбершоп. Есть заведения, которые не только подстригут и подберут новый стиль, но и предложат бокал виски — полноценные мужские клубы.
Почувствовать себя особенным юбиляру позволит индивидуальный пошив костюма. Не менее его обрадуют брендовый галстук или запонки.
Другая эксклюзивная вещь, которую можно подарить родственнику или близкому другу, — именной халат. Он станет уютной вещью, которая будет напоминать о полувековом юбилее.
Другие идеи для модника:
- кожаная сумка;
- ремень для брюк;
- зонт-трость;
- набор для бани;
- набор классических брендовых носков;
- аромалампа;
- набор для ухода за обувью;
- ювелирные украшения;
- портмоне;
- визитница;
- уходовая косметика;
- кожаные перчатки;
- парфюм;
- триммер;
- электробритва;
- футболка поло;
- свитер.
Идеи подарков любителю гаджетов
Ценителю музыки придется по душе такой презент, как виниловый проигрыватель. Этот предмет создает особую атмосферу, дополняет интерьер и, конечно, позволяет наслаждаться музыкой, записанной на пластинки. Более современный способ слушать музыку — портативная колонка. С ее помощью можно воспроизводить любимые песни прямо со смартфона дома, на даче и даже на отдыхе на природе. Можно рассмотреть умную колонку, которая не только включит музыку, но и станет хорошим собеседником.
Тому, кто предпочитает проводить вечера за чтением, подойдет электронная книга. Она может вместить большое количество любимых произведений, а еще ее удобно брать с собой в поездки.
Мужчине, который следит за своим самочувствием или занимается спортом, пригодится фитнес-браслет. Это устройство показывает пройденные шаги и потраченные калории. Также можно включить режим тренировки, отслеживать свой пульс и качество сна.
Если юбиляр в душе еще немного ребенок и не прочь поиграть в игрушки, подарите ему квадрокоптер — развлечение для больших мальчиков. Помимо простых полетов, он может делать красивые фото пейзажей с высоты.
Киноман оценит в качестве подарка кинопроектор. С ним каждый домашний просмотр фильма станет особенным — неважно, в одиночестве или в компании. Можно ограничиться небольшим бюджетным вариантом устройства, на который можно вывести видео прямо со смартфона.
Еще оригинальные идеи для любителя гаджетов:
- планшет;
- нетбук;
- видеорегистратор;
- электронный блокнот;
- флешка с гравировкой;
- система «умный дом»;
- метеостанция;
- автомобильный пылесос;
- телескоп;
- очки виртуальной реальности;
- фотоаппарат;
- подписка на стриминговый сервис;
- беспроводные наушники;
- 3D-принтер;
- пауэрбанк;
- внешний жесткий диск;
- ретроконсоль.
Как правильно выбрать подарок мужчине на 50 лет
Дата солидная, и поиск презента к ней бывает сложен. И хотя выше есть более 100 идей для подарков, обратим ваше внимание еще на некоторые аспекты, которые нужно учесть:
1. Определитесь, кто для вас именинник: родственник, близкий друг или просто коллега. Одному подойдет весомый подарок, другому — небольшой знак внимания.
2. Ориентируйтесь на свой бюджет. Если нет возможности преподнести дорогой презент, найдите полезную или оригинальную вещь за небольшую стоимость. Также можно задействовать других людей и сделать коллективный подарок.
3. Не забывайте про увлечения именинника: подарите то, что принесет пользу или приятные впечатления. Если есть возможность, ненавязчиво поинтересуйтесь, чему мужчина был бы рад, наверняка у него есть свой список желаний.
4. Не пренебрегайте красивой подачей — подарочной упаковкой и поздравительными словами. Даже если решили преподнести деньги, сделайте это необычно и красиво.