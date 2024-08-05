Что подарить мужчине на 35 лет: 100+ оригинальных идей

В этом возрасте человек уже имеет статус и сложившиеся привычки, но еще открыт новому и готов к экспериментам. Читайте, что подарить мужчине на 35 лет. Мы подобрали 100 оригинальных идей для любителей активного отдыха, техники и авто. А также для тех, кто следит за внешним видом и не прочь повозиться на кухне.