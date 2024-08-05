Что подарить мужчине на 35 лет: 100+ оригинальных идей

В этом возрасте человек уже имеет статус и сложившиеся привычки, но еще открыт новому и готов к экспериментам. Читайте, что подарить мужчине на 35 лет. Мы подобрали 100 оригинальных идей для любителей активного отдыха, техники и авто. А также для тех, кто следит за внешним видом и не прочь повозиться на кухне.
Идеи для любителей активного отдыха
Если мужчина не боится высоты и любит острые ощущения, можно подарить ему полет на параплане. Он хорошо подойдет для знакомства с небом, так как не требует специальной подготовки и проходит вместе с инструктором.
Более романтичный способ насладиться небом — полет на воздушном шаре. Это менее экстремальный вариант, но тоже захватывающий. Полететь можно вдвоем или даже небольшой компанией.
Для того, кто следит за здоровьем и поддерживает хорошую форму, подойдет абонемент в бассейн или в тренажерный зал. Кстати, туда тоже можно ходить вдвоем.
Любителю уединения на природе у озера подарите набор для рыбалки. Хорошим вариантом станет качественная удочка. При выборе лучше опираться на мнение экспертов или друзей мужчины.
Для того, кто часто устраивает вылазки на природу, незаменим хороший походный рюкзак. Он должен быть большим, вместительным, с достаточным количеством карманов. Стоит заранее узнать, какие конфигурации предпочитает именинник.
Еще один полезный предмет в походе — мультитул. Ведь нельзя знать заранее, когда понадобится отпилить ветку или подкрутить гайку.
Другие интересные варианты, связанные с активным отдыхом:
- гамак;
- экшен-камера;
- гироскутер;
- аэромяч;
- сертификат на прыжок с парашютом;
- каталитическая грелка;
- сумка-холодильник;
- фитнес-браслет;
- полет в аэротрубе;
- горнолыжное снаряжение;
- велосипед;
- набор походной посуды;
- палатка;
- фонарь;
- портативный аккумулятор (пауэрбанк);
- термос или термокружка;
- роупджампинг (экстремальные прыжки с веревкой);
- карманная фляга;
- макивара (тренажер).
Идеи для любителей техники и автовладельцев
Мужчина в любом возрасте остается немного ребенком. Подарите ему возможность поностальгировать о детстве с помощью игровой ретроприставки.
Ценителю музыки может понравиться другая вещь из прошлого, вновь обретающая популярность, — виниловый проигрыватель. Помимо прямого назначения, он станет стильным предметом интерьера. И, возможно, положит начало коллекции пластинок.
Любителю кино можно вручить проектор. Так именинник всегда сможет смотреть фильмы на большом экране, устраивать романтические вечера или посиделки с друзьями.
Красивый и практичный подарок — умные часы. Они помогут не только узнать время, но и передадут информацию о звонках и сообщениях со смартфона, а также посчитают пройденные шаги и потраченные калории.
Если мужчина много путешествует на машине, ему пригодится навигатор. Так он всегда сможет узнать, где находится, и найти дорогу в нужное место.
Полезная для автовладельца вещь, которая особенно пригодится холодными зимами, — бустер для авто (пусковое устройство). С ним разряженный аккумулятор не застанет врасплох.
Еще технологичные идеи подарков:
- наушники;
- игрушка на радиоуправлении;
- внешний жесткий диск;
- очки виртуальной реальности;
- умная колонка;
- подписка на стриминговый сервис;
- органайзер для багажника;
- метеостанция;
- очки для вождения;
- набор для ухода за авто;
- видеоигра;
- графический планшет;
- портативная колонка;
- электронная книга;
- фотоаппарат;
- телескоп;
- стереосистема;
- видеокамера;
- игровая мышь.
Идеи для любителей хорошо выглядеть
35 лет — тот возраст, когда мужчине уже хочется выглядеть солиднее. Здесь придется кстати классический вариант подарка — аналоговые часы (с классическим циферблатом и стрелками). Роскошные, строгие, повседневные или спортивные. Их можно подобрать на любой вкус и бюджет.
Когда говорят о ювелирных украшениях, в первую очередь считают их дамским презентом. Но многие мужчины не откажутся от золота или серебра. Главное — узнать заранее, какие аксессуары комфортны для именинника.
Если хочется сделать особенный подарок моднику, подумайте об индивидуальном пошиве костюма. Во-первых, он будет идеально сидеть, во-вторых, мужчина сможет почувствовать себя настоящим героем.
Практичный подарок, который не будет лежать без дела, — электробритва. Существуют варианты с сухим и влажным бритьем, комплектом насадок и возможностью работы как от аккумулятора, так и от сети. А тому, кто предпочитает носить бороду, можно подарить специальный триммер, чтобы всегда поддерживать ее в идеальном виде.
Для того, кто любит приводить себя в порядок вне дома, подойдет сертификат в барбершоп. Они бывают разного номинала, так что можно подобрать подходящий. Если у мужчины есть любимое заведение, лучше купить подарочную карту там. Если нет — можете почитать отзывы и выбрать барбершоп самостоятельно.
В случае если нет идей или мужчина не доверяет никому, когда дело касается вещей, преподнесите ему сертификат в магазин одежды, в котором он обычно одевается. И с подарком не ошибетесь, и будет повод обновить гардероб.
Что еще можно подарить тому, кто следит за своим внешним видом:
- термобелье;
- свитер;
- пижаму;
- солнцезащитные очки;
- парфюм;
- домашний халат;
- портмоне;
- зонт-трость;
- футболки поло;
- кожаный ремень;
- шарф;
- кожаные перчатки;
- набор рубашек;
- головной убор;
- запонки;
- сертификат на маникюр;
- стайлинг для волос;
- мужскую косметику.
Идеи для любителей готовить и гурманов
Если мужчина любит пенное, подарите ему возможность приготовить его самостоятельно — домашнюю пивоварню. Такой набор содержит все необходимое для приготовления напитка. С ним можно насладиться процессом и результатом.
Тому, кто часто отдыхает за городом, пригодится гриль для барбекю. С ним можно не ограничиваться классическими шашлыками, а каждый раз готовить что-то новое. Например, бургеры, хот-доги, рыбу или овощи.
Любителю вина можно презентовать модное приспособление — декантер. Такой графин из стекла помогает напитку насытиться кислородом и быстрее раскрыть вкус и аромат. Декантер будет красиво смотреться на праздничном столе.
Тому, кто предпочитает коктейли, подарите домашний набор бармена. Комплект обычно состоит из весов, шейкера, щипцов и других приспособлений. Мужчине останется выбрать рецепт любимого напитка и приготовить его, как настоящий профи.
Полезный подарок для дома — кофемашина. С ней именинник сможет приготовить ароматный кофе с утра или горячий шоколад вечером. Магазины предлагают большое разнообразие устройств с различными функциями и на разный бюджет.
Простой вариант поздравить мужчину — ужин в ресторане. Можно пойти в ваше любимое место или, наоборот, попробовать что-то новенькое.
Другие идеи подарков для гурманов:
- набор мясных деликатесов;
- крафтовое пиво;
- комплект ножей;
- элитный алкоголь;
- подарочный набор чая;
- турка;
- кальян;
- абонемент на доставку еды;
- гастрономический бокс;
- набор специй;
- фартук;
- блендер;
- космическое питание в тюбиках;
- красивые бокалы;
- набор сомелье;
- вафельница;
- аксессуары для пикника;
- электрошашлычница;
- тандыр.
Как правильно выбрать подарок мужчине на 35 лет
Дадим несколько полезных советов, чтобы от подарка получил удовольствие и именинник, и вы — в процессе выбора.
1. Определитесь с бюджетом. В каждой семье и дружбе есть свои праздничные традиции, относится это и к стоимости презентов. Опирайтесь на привычную и комфортную для вас сумму.
2. Обратите внимание на увлечения мужчины. Так вы сможете купить не просто нужную вещь, а проявите интерес к его хобби.
3. Попробуйте ненавязчиво узнать о желаниях именинника. Возможно, есть вещь, которая будет полезна ему именно сейчас.
4. Если предыдущий пункт не сработал, поспрашивайте близких мужчины. Может, они лучше осведомлены о его желаниях.
5. В ситуации, когда идей для подарка совсем нет, можно обратить внимание на тренды или поздравить с помощью торта.
6. Не пренебрегайте мнением получателя о том, каким должен быть подарок: роскошным или скромным, полезным или памятным, классическим или неординарным.