Что подарить мужчине на 30 лет: 100+ оригинальных идей

Мужчины не слишком любят практичные подарки, необходимые им вещи они предпочитают покупать самостоятельно, чтобы те точно соответствовали их вкусу. Но и забавную безделушку на 30-летие дарить неуместно, как и слишком дорогие вещи. Такой подарок допустим со стороны родственников. Во всех остальных случаях стоит уделить внимание тому, насколько приятно и радостно будет получить то, что вы собрались преподнести.