Что подарить мужчине на 30 лет: 100+ оригинальных идей

Тридцатилетие можно считать особенным днем — это продолжение молодости и одновременно переход к зрелости. Мужчина полон амбиций, планов, идей, надежд. У него формируются настоящие увлечения, которые, возможно, останутся на всю жизнь. Он уже точно знает, чего хочет.
Поэтому близким и друзьям важно выбрать для него что-то особенное, что можно подарить мужчине на 30 лет. Такой презент, который подчеркнет индивидуальность юбиляра и отношение к нему.
Чем лучше вы знаете молодого человека, тем проще будет определиться с выбором. Ведь можно руководствоваться его увлечениями, привычками, вкусом. Если же вы недостаточно близки, стоит спросить совета у его родных и друзей.
Мужчины не слишком любят практичные подарки, необходимые им вещи они предпочитают покупать самостоятельно, чтобы те точно соответствовали их вкусу. Но и забавную безделушку на 30-летие дарить неуместно, как и слишком дорогие вещи. Такой подарок допустим со стороны родственников. Во всех остальных случаях стоит уделить внимание тому, насколько приятно и радостно будет получить то, что вы собрались преподнести.
Мы подготовили идеи подарков, которые помогут определиться. Описали варианты в разных ценовых сегментах, так что статья будет полезна и близким родственникам, и друзьям, и коллегам по работе.
Поклоннику душевных застолий
Современные мужчины — отличные кулинары. Вкусная еда, хорошая компания всегда ассоциируются с праздником, значит подарки для такого увлечения обрадуют. К примеру, это может быть кулинарный мастер-класс известного шеф-повара, дегустация блюд или напитков, классная мультиварка, чтобы к возвращению домой всегда ждала горячая еда. Многих порадует стационарный мангал или набор шампуров для выездного пикника.
Что еще можно подарить гурману:
- кофеварку или кофемашину, если он любитель кофе;
- холодильник для напитков или мини-бар;
- сертификат на ужин в модном ресторане города;
- сумку-холодильник;
- складные стол и стулья для пикника;
- электрогриль;
- коптильню;
- хлебопечку;
- шейкер для коктейлей;
- большой набор специй;
- сифон для газировки;
- подарочную книгу рецептов;
- качественный нож;
- стильные разделочные доски;
- вакуумный упаковщик;
- посудомоечную машину.
Фанату гаджетов
Понятно, что технологии притягательны для всех мужчин, но есть те, кто просто не мыслит своей жизни без гаджетов. Здесь огромный выбор: от навороченной электрической зубной щетки и умной колонки, которая превращает дом в живой организм, до квадрокоптеров и экшен-камер, способных запечатлеть красивые места и приключения.
Какие еще достижения прогресса могут порадовать:
- любые аксессуары к компьютеру (например, пылесос для клавиатуры);
- очки виртуальной реальности;
- беспроводная игровая мышь;
- гарнитура с микрофоном;
- игровая приставка;
- робот-пылесос;
- сенсорные перчатки с Bluetooth-модулем, которые делают руку продолжением телефона;
- брелок для поиска ключей или других вещей, которые вечно теряются;
- емкий пауэрбанк (сейчас есть такие, которых хватает почти на неделю);
- видеорегистратор в автомобиль;
- телескоп;
- очиститель/увлажнитель/осушитель воздуха;
- портативная электробритва;
- беспроводная зарядка;
- любые массажеры;
- замок с отпечатком пальца;
- противоугонный рюкзак;
- электроинструменты;
- игровое компьютерное кресло;
- интеллектуальная фитнес-система (похожа на оборудование для TRX-тренировок, крепится к стене или к двери, есть Bluetooth-датчики, активируются через мобильное приложение).
Деловому и модному
Такой мужчина точно будет рад актуальному парфюму, особенно нишевому, чтобы выделиться из толпы. Оценит он и соответствующие его стилю аксессуары — металлические и кожаные браслеты, запонки, а может, кольцо на палец с драконом, если это в его духе.
Что еще нравится стильным мужчинам:
- качественные дорогие ежедневники;
- органайзеры для рабочего стола;
- дизайнерские шахматы;
- ремни, модные сумки;
- сертификат в тату-салон, если вы точно знаете, что именинник об этом мечтает;
- часы (если носит);
- предметы гардероба (галстук
и т. д.);
- сертификат на услуги стилиста;
- книги о бизнесе, саморазвитии;
- предметы интерьера, которые подчеркнут статус и стиль (коллаж современного художника или спиртовой камин).
Любителю пощекотать себе нервы
Мужчины и адреналин — популярное сочетание. Кто-то ищет эмоции в экстремальных видах спорта, другие — в проверке себя на прочность. Если ваш юбиляр — один из них, можно подарить ему сертификат на прыжок с парашютом, крутую палатку, в которой он сможет ночевать даже в непроходимых джунглях. Поклоннику высоких температур — аксессуары для бани, а альпинисту — туристическую куртку или трекинговую обувь.
Какие еще могут быть подарки поклонникам активного отдыха:
- велосипед;
- электросамокат;
- моноколесо;
- защита — шлем, наколенники
и т. д.;
- ролики;
- гамак;
- батут;
- система безогневого разогревания пищи;
- чемодан-самокат;
- смарт-гантели;
- абонемент на любимый вид фитнеса;
- боксерская груша;
- домашний тренажер,
- кроссовки любимого бренда;
- гонки на квадроциклах;
- прыжок с тарзанкой;
- погружение с аквалангом;
- тренировка с персональным тренером по ММА;
- полет в аэротрубе;
- джип-тур;
- восхождение на горную вершину;
- водонепроницаемые наушники для плавания.
Душевному и творческому
Интеллектуал, музыкант или художник, способный оценить изящество подарка, с радостью примет новый экземпляр в его коллекцию, будь то грампластинки или модельки машинок. Кто-то всю жизнь мечтал побывать на концерте любимого исполнителя — билеты сделают его самым счастливым на свете. Мастер-класс по живописи, лепке из глины тоже подходящее решение. А если ваш близкий человек проявляет интерес к винам, купите ему набор сомелье.
Еще несколько идей для именинника с художественным вкусом:
- конструктор модели самолета или парусника;
- романтическая или креативная игра для взрослых;
- крафтовая косметика;
- портативный проектор для семейных просмотров фильмов и фото;
- профессиональный микрофон;
- набор для творчества;
- винтажные или антикварные предметы интерьера;
- картина;
- фотоаппарат;
- курс по теме его увлечения или какому-то новому направлению;
- музыкальный инструмент;
- поющие чаши;
- глюкофон — ударный инструмент с космическим звучанием;
- планшет для рисования;
- аксессуары для съемки видео для блога.
Как правильно выбрать подарок мужчине на 30 лет
Внутри каждой из идей есть еще множество вариантов, которые зависят от личности одариваемого. Поэтому воспользуйтесь дополнительными советами, чтобы максимальную радость испытали вы оба.
- Определите сумму, которую готовы потратить, чтобы потом не сокрушаться, что было слишком дешево или слишком дорого. Важно, чтобы ни вы, ни именинник не испытывали неловкости.
- Можете напрямую спросить человека о его пожеланиях, для многих это вполне допустимо и избавляет от неприятных сюрпризов.
- Обсудите варианты с другими приглашенными, так вы избежите одинаковых подарков либо сможете объединиться и вместе приобрести что-то более ценное.
- Ориентируйтесь больше на личность и увлечения человека, чем на практическую пользу подарка.
- Не дарите повседневных и бытовых вещей, которые можно купить в магазине шаговой доступности. Подарок — это символ.
- Отложите покупку пикантных или слишком личных подарков на другой случай. Их появление в присутствии большого числа гостей неуместно. Тем более если мужчина не ваш муж.
- Если вы не знаете вкусов человека на 100%, откажитесь от идеи покупки напитков и духов. Угадать крайне сложно.
- Ориентируйтесь на то, что принесет эмоции, впечатления, радость, веселье. А еще на то, что человек не купит себе сам.
Есть еще одна хитрость, которая поможет узнать о мечтах именинника. За несколько дней до торжества скажите ему, что уже купили подарок, но это сюрприз, пусть попробует угадать, что именно. Первые 2−3 версии — это и есть желания человека.
Автор: Ольга Корнеева