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Что подарить маме на юбилей: 100+ оригинальных идей

Это трогательное событие, наполненное семейным теплом, добрыми словами и улыбками. Конечно, именинницу хочется порадовать. Подготовили более 100 идей, которые помогут придумать, что подарить маме на юбилей.

Ксения Парфенова
Автор ВФокусе Mail
Мама с тортом в подарок на юбилей
Источник: Freepik

Юбилей, особенно солидный, — 50, 55, 60 лет — считается большим праздником, на который съезжаются и дальние родственники, и давние друзья. Статус торжества накладывает определенные требования и к подаркам, поэтому к решению задачи под названием «что подарить маме на юбилей», стоит подключиться заранее. В статье предлагаем более 100 идей презентов, среди которых можете найти подарок, подходящий имениннице, либо вдохновиться и придумать что-то свое.

Идеи подарков любительнице готовить

Мама готовит на юбилей
Источник: Freepik

«У мамы вкуснее» — часто с этим утверждением трудно поспорить. Если для вашей мамы готовка служит не просто необходимостью, а превращается в творческий процесс, который увлекает, заряжает энергией и дарит хорошее настроение, подарок на эту тему будет кстати.

Например, если именинница собирает рецепты или записывает свои, издайте книгу с этим материалом. На обложку можно поместить фото виновницы торжества. Индивидуальный мастер-класс у именитого шеф-повара в красивой студии вдохновит на новые шедевры. Подарок два в одном: гастрономический тур в один из регионов нашей страны или даже за рубеж. Яркие впечатления будут гарантированы.

Мама рассказывает о подаренной на юбилей книге рецептов
Источник: Freepik

Что еще можно преподнести в подарок любительнице готовить:

  • кухонный комбайн;

  • электрическую мясорубку;

  • современную модель холодильника или плиты;

  • хлебопечь;

  • набор качественной посуды;

  • ремонт кухни;

  • планетарный миксер;

  • набор экзотических фруктов;

  • механическую овощерезку;

  • машинку для нарезки пасты;

  • набор разных дорогих качественных масел, уксусов;

  • участие в дегустации респектабельного ресторана.

Идеи подарков любительнице загородной жизни

Дача — удивительное место, которое начинаешь все больше ценить с возрастом. И это не обязательно сад-огород. На даче есть особый, неспешный ритм жизни, располагающий к созерцанию, внутреннему спокойствию. Поэтому вариантов подарков здесь довольно много.

Мама посещает баню с подаренными на юбилей принадлежностями
Источник: Freepik

Например, эстетичные качели, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок. Новая баня или, если она уже есть, то большой банный набор, чтобы париться было красиво и комфортно.

Если заниматься садом для именинницы — удовольствие, подарите ей новую большую теплицу, где можно будет выращивать вкусные овощи или даже фрукты. А возможно ваша мама мечтает о собственном яблоневом саде, тогда кстати придутся саженцы деревьев.

Мама сажает подаренные на юбилей растения
Источник: Freepik

Что еще можно подарить дачнице:

  • биокамин в дом для уютных вечеров;

  • гамак для отдыха;

  • беседку для барбекю;

  • спутниковую тарелку;

  • сейф для хранения ценных вещей в загородном доме;

  • плетеную мебель;

  • набор семян;

  • шланг для полива;

  • красивую вазу для цветов;

  • садовый водопад или фонтан;

  • умную поливочную систему;

  • предметы декора для сада;

  • устойчивый велосипед, подходящей конструкции, с корзиной.

Идеи подарков творческой натуре

В каком-то смысле каждая женщина — творец и созидатель, в каждой есть талант. В зависимости от интересов, выбирайте подарок.

Посещение театра по подаренным на юбилей билетам
Источник: Unsplash

Если ваша мама любит театр, то например, подарите билет на постановку в Большой театр и оплатите дорогу до Москвы, если именинница живет не в столице. Получится и путешествие, и спектакль.

Мама на устроенной в честь юбилея персональной выставке
Источник: Freepik

Если виновница торжества сама пишет картины или их вышивает, устройте ее персональную выставку, открыть которую можно в сам день рождения. Можно заказать портрет мамы у талантливого художника. Не обязательно это делать сюрпризом, возможно, юбилярше будет приятно попозировать художнику.

Возможно вашу маму увлек мир блогинга и ей есть что рассказать миру в соцсетях. Тогда новый смартфон, штатив и свет для записи видео будут как нельзя кстати. Пригодится и микрофон.

Мама ведет блог с помощью подаренного на юбилей смартфона
Источник: Freepik

Еще несколько идей подарков творческой маме:

  • предметы искусства: статуя, картина, дорогая антикварная вещь;

  • образовательные курсы по живописи или искусствоведению;

  • путешествие в город, богатый архитектурой;

  • оригинальные аксессуары: шляпа, шарф, очки, сумочка;

  • мольберт;

  • краски;

  • фотокамера;

  • фотосессия;

  • гончарный круг;

  • курсы театрального мастерства или ораторского искусства;

  • современная швейная машинка;

  • музыкальный инструмент, например, электронное пианино или гитара;

  • курсы игры на музыкальном инструменте;

  • занятия по вокалу.

Идеи подарков любительнице активностей

Солидная цифра по паспорту не всегда означает спокойный и размеренный образ жизни. Напротив, многие женщины и в 50, и в 60 лет не утрачивают активности.

Мама совершает прыжок с парашютом в тандеме по подаренному на юбилей абонементу
Источник: Unsplash

Если ваша мама как раз из таких людей, наверняка ей придется по душе подарок, который вызовет всплеск адреналина и бурные эмоции. Например, полет в аэротрубе, а может быть еще экстремальнее — прыжок с парашютом в тандеме.

Более спокойным вариантом станет полет на воздушном шаре в вашей компании, ведь совместные впечатления объединяют.

Возможно, именинница мечтала заниматься танцами, но раньше на это увлечение всегда не хватало времени. Теперь, когда дети выросли, а бытовые вопросы налажены, пришла пора исполнять желания. Подарите маме абонемент в школу танцев, где она сможет найти и новый круг общения. А фитнес-трекер, отслеживающий основные показатели активности, поможет следить за здоровьем.

Мама с подаренным на юбилей фитнес-трекером
Источник: Freepik

Что еще можно подарить:

  • тур на Кавказ;

  • удобный и комфортный рюкзак для походов и путешествий налегке;

  • горные лыжи;

  • горнолыжный костюм;

  • курсы иностранного языка;

  • урок дайвинга;

  • пауэрбанк;

  • уроки по большому теннису;

  • занятия на авиатренажере для пилотов;

  • шоссейный или горный велосипед;

  • годовой абонемент в хороший фитнес-клуб рядом с домом;

  • велотренажер домой;

  • курс массажа;

  • все для похода: палатка, складная мебель, посуда;

  • абонемент на занятия аэро-йогой, пилатесом или традиционной йогой.

Идеи для хранительницы домашнего очага

Если для вашей мамы особое удовольствие доставляет обустройство дома, организация пространства, то подарите ей то, что сделает ее дома еще уютнее и комфортнее.

Мама лежит на подаренном на юбилей ортопедическом матрасе
Источник: Freepik

Например, помогите воплотить ремонт: привлеките дизайнера, чтобы создать стильный и функциональный интерьер. Новая удобная кровать с ортопедическим матрасом — предмет не только интерьера, но и необходимое условие для здоровой спины.

Помогите сделать дом мамы более современным и удобным с помощью умной системы освещения. А колонки с голосовыми помощниками всегда развлекут музыкой или разговорами.

Мама сидит в подаренном на юбилей уютном кресле
Источник: Freepik

В последнее время популярность набирает изучение своего рода и создание генеалогического древа. Подарите все для этого: специальное обучение, родословную книгу и шаблон древа. Если изучить все это самостоятельно нет возможности, сейчас можно заказать составление карты вашего рода.

Вот еще несколько идей для подарка маме на юбилей:

  • элегантный чайный или кофейный набор из фарфора;

  • качественная кофеварка или капсульная кофемашина;

  • увлажнитель воздуха;

  • барная тумба для гостиной;

  • большие растения в горшках для домашней оранжереи;

  • кресло-качалка;

  • электронная книга;

  • собрание сочинений любимого автора в подарочном издании;

  • текстиль для дома: шторы, пледы, скатерти;

  • проектор;

  • плед с рукавами, в котором удобно сидеть за компьютером или читать книгу;

  • коллекционная кукла;

  • система фильтрации воды;

  • столовое серебро;

  • робот-пылесос.

Идеи подарков любительнице ухаживать за собой

Наверное, нет женщины, которая бы не хотела выглядеть привлекательно. А потому этот раздел можно считать универсальным.

Мама посещает спа-салон по подаренному на юбилей абонементу
Источник: Freepik

Абонемент в спа-салон позволит забыть о проблемах, погрузиться в негу и анти-стресс атмосферу. Подойдет и курс фейс-пластики (одно из направлений массажа лица), чтобы выглядеть свежо и сияюще.

Дарить духи — довольно опасная история, ведь можно не угадать с ароматом. Но если вы точно знаете, какие любит именинница, почему бы не побаловать ее. Набор уходовой косметики сегмента люкс произведет эффект, но совет тот же — нужна та, которая будет отвечать потребностям. Беспроигрышный в этом плане вариант — сертификат в магазин косметики и парфюмерии, который можно преподнести интересно. Также можно оформить подписку на месяц в магазин цветов, чтобы каждую неделю имениннице доставляли свежий букет с посланием от вас.

Набор косметики в подарок маме на юбилей
Источник: Freepik.com

Еще несколько идей подарков:

  • ювелирное украшение;

  • визит к топовому мастеру по волосам, чтобы сменить имидж;

  • обучение в школе стиля;

  • работающие продукты для ухода за волосами;

  • косметический набор для путешествий;

  • мастер-класс по макияжу у известного стилиста;

  • косметический холодильник — для хранения средств в идеальных условиях;

  • бьюти-подушка;

  • модный стайлер для волос;

  • стильный, но удобный домашний комплект одежды;

  • массажер для лица;

  • сертификат на поход в баню;

  • косметическая тумба для организации пространства.

Как правильно выбрать подарок маме на юбилей

Мама с гостями на юбилее
Источник: Freepik

Чтобы точно не ошибиться с выбором подарка маме на день рождения, дадим еще несколько советов:

1. Выбирайте подарок, принимая во внимание увлечения именинницы, даже если вы их не разделяете. Главное, чтобы именинница была довольна и испытала положительные эмоции.

2. Сильнее всего запоминаются эмоции. Как правило, мамы очень сентиментальны, поэтому сопроводите свой подарок чем-то очень душевным. Это может быть песня, слайд-фильм из совместных фотографий, нарисованный плакат, коллаж — любой способ показать, что человек вам очень дорог.

3. Продумайте не только подарок, но и поздравительную речь. Она может оказаться для мамы в раз ценнее самого дорого презента.

4. Будьте рядом в важный день. Это мама оценит без сомнения.