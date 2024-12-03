Что подарить маме на юбилей: 100+ оригинальных идей

Дарить духи — довольно опасная история, ведь можно не угадать с ароматом. Но если вы точно знаете, какие любит именинница, почему бы не побаловать ее. Набор уходовой косметики сегмента люкс произведет эффект, но совет тот же — нужна та, которая будет отвечать потребностям. Беспроигрышный в этом плане вариант — сертификат в магазин косметики и парфюмерии, который можно преподнести интересно. Также можно оформить подписку на месяц в магазин цветов, чтобы каждую неделю имениннице доставляли свежий букет с посланием от вас.