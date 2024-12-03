Что подарить маме на юбилей: 100+ оригинальных идей

Юбилей, особенно солидный, — 50, 55, 60 лет — считается большим праздником, на который съезжаются и дальние родственники, и давние друзья. Статус торжества накладывает определенные требования и к подаркам, поэтому к решению задачи под названием «что подарить маме на юбилей», стоит подключиться заранее. В статье предлагаем более 100 идей презентов, среди которых можете найти подарок, подходящий имениннице, либо вдохновиться и придумать что-то свое.
Идеи подарков любительнице готовить
«У мамы вкуснее» — часто с этим утверждением трудно поспорить. Если для вашей мамы готовка служит не просто необходимостью, а превращается в творческий процесс, который увлекает, заряжает энергией и дарит хорошее настроение, подарок на эту тему будет кстати.
Например, если именинница собирает рецепты или записывает свои, издайте книгу с этим материалом. На обложку можно поместить фото виновницы торжества. Индивидуальный мастер-класс у именитого шеф-повара в красивой студии вдохновит на новые шедевры. Подарок два в одном: гастрономический тур в один из регионов нашей страны или даже за рубеж. Яркие впечатления будут гарантированы.
Что еще можно преподнести в подарок любительнице готовить:
кухонный комбайн;
электрическую мясорубку;
современную модель холодильника или плиты;
хлебопечь;
набор качественной посуды;
ремонт кухни;
планетарный миксер;
набор экзотических фруктов;
механическую овощерезку;
машинку для нарезки пасты;
набор разных дорогих качественных масел, уксусов;
участие в дегустации респектабельного ресторана.
Идеи подарков любительнице загородной жизни
Дача — удивительное место, которое начинаешь все больше ценить с возрастом. И это не обязательно сад-огород. На даче есть особый, неспешный ритм жизни, располагающий к созерцанию, внутреннему спокойствию. Поэтому вариантов подарков здесь довольно много.
Например, эстетичные качели, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок. Новая баня или, если она уже есть, то большой банный набор, чтобы париться было красиво и комфортно.
Если заниматься садом для именинницы — удовольствие, подарите ей новую большую теплицу, где можно будет выращивать вкусные овощи или даже фрукты. А возможно ваша мама мечтает о собственном яблоневом саде, тогда кстати придутся саженцы деревьев.
Что еще можно подарить дачнице:
биокамин в дом для уютных вечеров;
гамак для отдыха;
беседку для барбекю;
спутниковую тарелку;
сейф для хранения ценных вещей в загородном доме;
плетеную мебель;
набор семян;
шланг для полива;
красивую вазу для цветов;
садовый водопад или фонтан;
умную поливочную систему;
предметы декора для сада;
устойчивый велосипед, подходящей конструкции, с корзиной.
Идеи подарков творческой натуре
В каком-то смысле каждая женщина — творец и созидатель, в каждой есть талант. В зависимости от интересов, выбирайте подарок.
Если ваша мама любит театр, то например, подарите билет на постановку в Большой театр и оплатите дорогу до Москвы, если именинница живет не в столице. Получится и путешествие, и спектакль.
Если виновница торжества сама пишет картины или их вышивает, устройте ее персональную выставку, открыть которую можно в сам день рождения. Можно заказать портрет мамы у талантливого художника. Не обязательно это делать сюрпризом, возможно, юбилярше будет приятно попозировать художнику.
Возможно вашу маму увлек мир блогинга и ей есть что рассказать миру в соцсетях. Тогда новый смартфон, штатив и свет для записи видео будут как нельзя кстати. Пригодится и микрофон.
Еще несколько идей подарков творческой маме:
предметы искусства: статуя, картина, дорогая антикварная вещь;
образовательные курсы по живописи или искусствоведению;
путешествие в город, богатый архитектурой;
оригинальные аксессуары: шляпа, шарф, очки, сумочка;
мольберт;
краски;
фотокамера;
фотосессия;
гончарный круг;
курсы театрального мастерства или ораторского искусства;
современная швейная машинка;
музыкальный инструмент, например, электронное пианино или гитара;
курсы игры на музыкальном инструменте;
занятия по вокалу.
Идеи подарков любительнице активностей
Солидная цифра по паспорту не всегда означает спокойный и размеренный образ жизни. Напротив, многие женщины и в 50, и в 60 лет не утрачивают активности.
Если ваша мама как раз из таких людей, наверняка ей придется по душе подарок, который вызовет всплеск адреналина и бурные эмоции. Например, полет в аэротрубе, а может быть еще экстремальнее — прыжок с парашютом в тандеме.
Более спокойным вариантом станет полет на воздушном шаре в вашей компании, ведь совместные впечатления объединяют.
Возможно, именинница мечтала заниматься танцами, но раньше на это увлечение всегда не хватало времени. Теперь, когда дети выросли, а бытовые вопросы налажены, пришла пора исполнять желания. Подарите маме абонемент в школу танцев, где она сможет найти и новый круг общения. А фитнес-трекер, отслеживающий основные показатели активности, поможет следить за здоровьем.
Что еще можно подарить:
тур на Кавказ;
удобный и комфортный рюкзак для походов и путешествий налегке;
горные лыжи;
горнолыжный костюм;
курсы иностранного языка;
урок дайвинга;
пауэрбанк;
уроки по большому теннису;
занятия на авиатренажере для пилотов;
шоссейный или горный велосипед;
годовой абонемент в хороший фитнес-клуб рядом с домом;
велотренажер домой;
курс массажа;
все для похода: палатка, складная мебель, посуда;
абонемент на занятия аэро-йогой, пилатесом или традиционной йогой.
Идеи для хранительницы домашнего очага
Если для вашей мамы особое удовольствие доставляет обустройство дома, организация пространства, то подарите ей то, что сделает ее дома еще уютнее и комфортнее.
Например, помогите воплотить ремонт: привлеките дизайнера, чтобы создать стильный и функциональный интерьер. Новая удобная кровать с ортопедическим матрасом — предмет не только интерьера, но и необходимое условие для здоровой спины.
Помогите сделать дом мамы более современным и удобным с помощью умной системы освещения. А колонки с голосовыми помощниками всегда развлекут музыкой или разговорами.
В последнее время популярность набирает изучение своего рода и создание генеалогического древа. Подарите все для этого: специальное обучение, родословную книгу и шаблон древа. Если изучить все это самостоятельно нет возможности, сейчас можно заказать составление карты вашего рода.
Вот еще несколько идей для подарка маме на юбилей:
элегантный чайный или кофейный набор из фарфора;
качественная кофеварка или капсульная кофемашина;
увлажнитель воздуха;
барная тумба для гостиной;
большие растения в горшках для домашней оранжереи;
кресло-качалка;
электронная книга;
собрание сочинений любимого автора в подарочном издании;
текстиль для дома: шторы, пледы, скатерти;
плед с рукавами, в котором удобно сидеть за компьютером или читать книгу;
коллекционная кукла;
система фильтрации воды;
столовое серебро;
робот-пылесос.
Идеи подарков любительнице ухаживать за собой
Наверное, нет женщины, которая бы не хотела выглядеть привлекательно. А потому этот раздел можно считать универсальным.
Абонемент в спа-салон позволит забыть о проблемах, погрузиться в негу и анти-стресс атмосферу. Подойдет и курс фейс-пластики (одно из направлений массажа лица), чтобы выглядеть свежо и сияюще.
Дарить духи — довольно опасная история, ведь можно не угадать с ароматом. Но если вы точно знаете, какие любит именинница, почему бы не побаловать ее. Набор уходовой косметики сегмента люкс произведет эффект, но совет тот же — нужна та, которая будет отвечать потребностям. Беспроигрышный в этом плане вариант — сертификат в магазин косметики и парфюмерии, который можно преподнести интересно. Также можно оформить подписку на месяц в магазин цветов, чтобы каждую неделю имениннице доставляли свежий букет с посланием от вас.
Еще несколько идей подарков:
визит к топовому мастеру по волосам, чтобы сменить имидж;
обучение в школе стиля;
работающие продукты для ухода за волосами;
косметический набор для путешествий;
мастер-класс по макияжу у известного стилиста;
косметический холодильник — для хранения средств в идеальных условиях;
бьюти-подушка;
модный стайлер для волос;
стильный, но удобный домашний комплект одежды;
массажер для лица;
сертификат на поход в баню;
косметическая тумба для организации пространства.
Как правильно выбрать подарок маме на юбилей
Чтобы точно не ошибиться с выбором подарка маме на день рождения, дадим еще несколько советов:
1. Выбирайте подарок, принимая во внимание увлечения именинницы, даже если вы их не разделяете. Главное, чтобы именинница была довольна и испытала положительные эмоции.
2. Сильнее всего запоминаются эмоции. Как правило, мамы очень сентиментальны, поэтому сопроводите свой подарок чем-то очень душевным. Это может быть песня, слайд-фильм из совместных фотографий, нарисованный плакат, коллаж — любой способ показать, что человек вам очень дорог.
3. Продумайте не только подарок, но и поздравительную речь. Она может оказаться для мамы в раз ценнее самого дорого презента.
4. Будьте рядом в важный день. Это мама оценит без сомнения.