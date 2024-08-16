Что подарить маме на 50 лет: 100+ оригинальных идей

Мама — самый близкий и дорогой человек в жизни каждого. Ее безграничная любовь и забота сопровождают нас с раннего детства до зрелости, а мудрый и чуткий совет всегда помогает в трудную минуту. В юбилей особенно хочется ее порадовать. Расскажем, что подарить маме на 50 лет.
Идеи подарков хранительнице домашнего очага
Большинство женщин ценят уют и стремятся к обустройству домашнего пространства. Такой категории мам пригодятся предметы декора и вещи, которые добавят уюта.
Декоративные подушки гармонично впишутся в интерьер и придадут неповторимый вид зоне отдыха. Отлично ее дополнят креативные статуэтки.
Любительницам цветов можно подобрать дизайнерские кашпо и необычные вазы. Они могут быть как стандартного размера для классических букетов, так и более крупные, напольные. Такую вазу можно сразу дополнить оригинальной цветочной композицией.
Обновит обстановку дома электрический камин, установленный в гостиной. Это место может стать любимым для семейных встреч. Немного тепла и огня привнесут и свечи — ароматические в стаканах или фигурные.
Также ценительницам уюта можно подарить:
- комплект постельного белья;
- плед;
- напольные лампы;
- светильник;
- кресло-качалку;
- робот-пылесос.
Идеи подарков модной маме
Если ваша мама — модница и у нее всегда можно найти последние выпуски женских журналов, стоит подумать о приобретении стильных подарков. Беспроигрышным вариантом станет ювелирное украшение или подарочная карта на покупку драгоценностей.
Для совместного времяпрепровождения вне дома хорошим вариантом станет сертификат в любимые места мамы или в те, куда она давно хотела сходить. Обратите внимание на магазины:
- брендовой одежды;
- украшений;
- профессиональной косметики и парфюмерии;
- винтажных вещей.
Также для особых ценительниц моды можно приобрести редкий экземпляр любимого журнала.
Стильное завершение образу мамы придадут аксессуары, а уходовые средства добавят неповторимый шарм. Рассмотрите в качестве подарка следующие варианты:
- бьюти-бокс;
- парфюмированное мыло;
- духи;
- поход в салон красоты;
- наручные часы;
- элегантные перчатки;
- солнцезащитные очки;
- сумку;
- брошь.
Идеи подарков творческой маме
Творчество многогранно и проявляется в самых разных формах. Если мама любит художественное искусство, то она непременно оценит картины современников, купленные в художественном салоне, или же качественную копию работы известного автора.
Настенные панно, которых так не хватало в интерьере мамы, тоже придутся кстати.
Красивый виниловый проигрыватель в ретростиле предоставит прекрасную возможность вернуться в прошлое и поностальгировать. Его хорошо дополнят пластинки с записью альбомов любимых исполнителей.
В зависимости от увлечения мамы можно подобрать подарок, который придется ей по душе:
- разнообразные наборы по созданию панно и картин своими руками — из кристаллов, страз, нитей, мозаики и красок;
- музыкальные инструменты;
- посуда ручной работы;
- серия книг любимого автора;
- необычные подставки под книжную коллекцию;
- мастер-классы по рисованию;
- индивидуальные уроки в музыкальной школе;
- мастер-класс в гончарной мастерской.
Идеи подарков активной маме
Если мама любит находиться в движении и следит за своей фигурой, то спортивный тренажер придется кстати. Если инвентарь некуда поставить, спасет абонемент в тренажерный зал. А контролировать количество шагов в день и пульс во время тренировок поможет фитнес-браслет.
Если ваша мама предпочитает активные виды спорта, то велосипед, а может, даже лыжи порадуют свою хозяйку. Для бодрых прогулок пешком подойдут палки для скандинавской ходьбы.
Примеры других подарков для активных мам:
- термос;
- коврик для йоги;
- спортивная одежда;
- инвентарь для фитнеса;
- кемпинговая или садовая мебель;
- подарочный сертификат на конную прогулку или в веревочный парк;
- квест.
Идеи подарков деловой маме
Мамам, которые успешно совмещают семью с бизнесом, приятно получать деловые и практичные подарки. Ежедневник с гравировкой станет символом вашего внимания к ее делу. Наверняка порадует именинницу и элитный комплект канцелярских принадлежностей для рабочего стола. Например, это может быть престижная ручка одного из популярных брендов.
А набор китайского тонизирующего чая пригодится во время переговоров с клиентами и подбодрит в нужный момент.
Также можно рассмотреть в качестве подарка:
- кожаный кошелек;
- строгую сумочку, клатч или портфель для бумаг;
- кожаный ремень;
- органайзер;
- электронную книгу;
- планшет;
- сертификат на бьюти-процедуры.
Идеи подарков любительнице кулинарной утвари
Кухня — это то место, где женщины часто проводят много времени. Если ваша мама относится к такой категории, рассмотрите в качестве подарка полезные гаджеты, которые облегчат ей жизнь.
Кофемашина нужна на каждой кухне, если в семье есть любители этого напитка. Доброе утро должно начинаться с ароматного кофе без лишних усилий.
Если вкусные пироги готовятся регулярно, но исключительно в духовке, подарите маме хлебопечь. В ней можно не только выпекать, но и замешивать тесто.
Функциональная овощерезка, а также сушилка для овощей и фруктов станут незаменимыми помощниками в период осенних заготовок впрок. Особенно для тех, у кого есть свой огород или дача.
Гриль подойдет в качестве подарка тем, кто любит готовить на мангале. А электрический чайник с выбором температуры нагрева и стильным дизайном гармонично впишется в кухонный интерьер.
Кроме вышеперечисленных идей можно приобрести:
- йогуртницу;
- блинницу;
- соковыжималку;
- кухонный комбайн;
- точилку для ножей;
- набор столовой посуды;
- набор столовых приборов.
Идеи подарков маме-сладкоежке
Сладкоежек одинаково много как среди мужчин, так и среди женщин. Маме, которая не привыкла отказывать себе в этой слабости, можно подарить большую корзину с чаем, кофе и разными сладостями. Ее можно собрать самостоятельно, выбрав то, что любит именинница. Хорошей альтернативой станет съедобный букет из конфет, ягод, фруктов, орехов и иных продуктов.
Качественный фигурный шоколад в красивой упаковке непременно поднимет настроение в день юбилея и сделает чаепитие еще приятнее.
Также можно заказать:
- поделку из сладостей и приятных мелочей;
- торт;
- набор пряников ручной работы;
- печенье с предсказаниями;
- коробку конфет с индивидуальным дизайном;
- зефир из натуральных ингредиентов.
Идеи подарков маме, которая следит за здоровьем
Здоровье нужно беречь и поддерживать, чтобы жить долго и счастливо. Для любой проблемной зоны организма легко найти массажер, который при систематическом использовании поможет чувствовать себя бодро и энергично. Также можно подарить маме на 50 лет курс массажа у хорошего специалиста.
С заботой о здоровье предложите маме оплатить путевку в санаторий или поездку на море. Приятным презентом окажется профессионально подобранная «корзинка здоровья» с витаминами, напитками, кремами, шампунями и прочими средствами для вашей мамы.
Вот еще несколько идей подарков, ориентированных на сохранение здоровья:
- электрическая зубная щетка;
- увлажнитель воздуха;
- солевая лампа;
- ортопедический матрас с подушкой.
Идеи нестандартных подарков маме
Помимо вышеперечисленных идей, можно включить креатив и подготовить неожиданный сюрприз на юбилей мамы.
Именные подарки всегда вызывают чувство умиления и остаются надолго в памяти. Это может быть портрет на холсте. Также хорошим вариантом станет шкатулка с именем мамы и приятным презентом внутри.
Книга-альбом «История жизни от рождения до 50+» подарит неповторимые эмоции и воспоминания. А более современный вариант — цифровая фоторамка с сенсорным экраном — позволит воспроизводить снимки близких и дорогих людей в любой момент.
Если в вашей семье есть личные шутки, законы или крылатые выражения, то можете смело это преобразовать в авторские таблички «Правила жизни нашего дома».
Часто бывает, что в зрелом возрасте человек нуждается в домашнем питомце, о котором, возможно, мечтал всю жизнь. Учтите, что такой подарок нужно заранее согласовать и с именинницей, и с другими жителями дома.
Также можно подарить:
- билет на спектакль или концерт любимого исполнителя;
- поездку на малую родину;
- путешествие в страну или город мечты.
Как правильно выбрать подарок маме на 50 лет
Каждый человек уникален, поэтому при выборе подарка нужно учитывать темперамент, характер и интересы человека. Вы, как никто другой, с рождения знаете свою маму, ее жизненные установки и ориентиры на будущее.
1. Оцените, что в текущий момент жизни важно для вашей мамы, какие планы она строит. Возможно, что ее ближайшая цель станет идеей подарка.
2. Определите для себя, к какому типу мам относится ваша: домашняя, спортивная, творческая
3. Подумайте, как можно посредством подарка облегчить быт близкого человека, улучшить жизнь в доме или квартире. Что мама не может себе позволить в настоящий момент?
4. Хорошее настроение и искренность чувств помогут создать неповторимую атмосферу в 50-летний юбилей самого дорогого для вас человека. Выбирайте сюрприз с душой.