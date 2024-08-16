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Что подарить маме на 50 лет: 100+ оригинальных идей

Список оригинальных идей подарков для мамы от сына или дочери в честь ее юбилея. Делимся подборкой недорогих вариантов, что дети могут подарить маме на 50 лет.

Елена Перегуда
Автор ВФокусе Mail
Дочь дарит маме подарок на 50 лет.
Источник: Freepik

Мама — самый близкий и дорогой человек в жизни каждого. Ее безграничная любовь и забота сопровождают нас с раннего детства до зрелости, а мудрый и чуткий совет всегда помогает в трудную минуту. В юбилей особенно хочется ее порадовать. Расскажем, что подарить маме на 50 лет.

Идеи подарков хранительнице домашнего очага

Декоративная подушка в подарок маме.
Источник: Freepik

Большинство женщин ценят уют и стремятся к обустройству домашнего пространства. Такой категории мам пригодятся предметы декора и вещи, которые добавят уюта.

Декоративные подушки гармонично впишутся в интерьер и придадут неповторимый вид зоне отдыха. Отлично ее дополнят креативные статуэтки.

Любительницам цветов можно подобрать дизайнерские кашпо и необычные вазы. Они могут быть как стандартного размера для классических букетов, так и более крупные, напольные. Такую вазу можно сразу дополнить оригинальной цветочной композицией.

Обновит обстановку дома электрический камин, установленный в гостиной. Это место может стать любимым для семейных встреч. Немного тепла и огня привнесут и свечи — ароматические в стаканах или фигурные.

Также ценительницам уюта можно подарить:

  • комплект постельного белья;
  • плед;
  • напольные лампы;
  • светильник;
  • кресло-качалку;
  • робот-пылесос.

Идеи подарков модной маме

Украшения в подарок маме на 50 лет.
Источник: Freepik

Если ваша мама — модница и у нее всегда можно найти последние выпуски женских журналов, стоит подумать о приобретении стильных подарков. Беспроигрышным вариантом станет ювелирное украшение или подарочная карта на покупку драгоценностей.

Для совместного времяпрепровождения вне дома хорошим вариантом станет сертификат в любимые места мамы или в те, куда она давно хотела сходить. Обратите внимание на магазины:

  • брендовой одежды;
  • украшений;
  • профессиональной косметики и парфюмерии;
  • винтажных вещей.

Также для особых ценительниц моды можно приобрести редкий экземпляр любимого журнала.

Стильное завершение образу мамы придадут аксессуары, а уходовые средства добавят неповторимый шарм. Рассмотрите в качестве подарка следующие варианты:

  • бьюти-бокс;
  • парфюмированное мыло;
  • духи;
  • поход в салон красоты;
  • наручные часы;
  • элегантные перчатки;
  • солнцезащитные очки;
  • сумку;
  • брошь.

Идеи подарков творческой маме

Женщина рисует картину красками в юбилей.
Источник: Freepik

Творчество многогранно и проявляется в самых разных формах. Если мама любит художественное искусство, то она непременно оценит картины современников, купленные в художественном салоне, или же качественную копию работы известного автора.

Настенные панно, которых так не хватало в интерьере мамы, тоже придутся кстати.

Красивый виниловый проигрыватель в ретростиле предоставит прекрасную возможность вернуться в прошлое и поностальгировать. Его хорошо дополнят пластинки с записью альбомов любимых исполнителей.

В зависимости от увлечения мамы можно подобрать подарок, который придется ей по душе:

  • разнообразные наборы по созданию панно и картин своими руками — из кристаллов, страз, нитей, мозаики и красок;
  • музыкальные инструменты;
  • посуда ручной работы;
  • серия книг любимого автора;
  • необычные подставки под книжную коллекцию;
  • мастер-классы по рисованию;
  • индивидуальные уроки в музыкальной школе;
  • мастер-класс в гончарной мастерской.

Идеи подарков активной маме

Пятидесятилетняя женщина вышла на прогулку с палками для скандинавской ходьбы.
Источник: Freepik

Если мама любит находиться в движении и следит за своей фигурой, то спортивный тренажер придется кстати. Если инвентарь некуда поставить, спасет абонемент в тренажерный зал. А контролировать количество шагов в день и пульс во время тренировок поможет фитнес-браслет.

Если ваша мама предпочитает активные виды спорта, то велосипед, а может, даже лыжи порадуют свою хозяйку. Для бодрых прогулок пешком подойдут палки для скандинавской ходьбы.

Примеры других подарков для активных мам:

  • термос;
  • коврик для йоги;
  • спортивная одежда;
  • инвентарь для фитнеса;
  • кемпинговая или садовая мебель;
  • подарочный сертификат на конную прогулку или в веревочный парк;
  • квест.

Идеи подарков деловой маме

Женщина в юбилей читает электронную книгу.
Источник: Freepik

Мамам, которые успешно совмещают семью с бизнесом, приятно получать деловые и практичные подарки. Ежедневник с гравировкой станет символом вашего внимания к ее делу. Наверняка порадует именинницу и элитный комплект канцелярских принадлежностей для рабочего стола. Например, это может быть престижная ручка одного из популярных брендов.

А набор китайского тонизирующего чая пригодится во время переговоров с клиентами и подбодрит в нужный момент.

Также можно рассмотреть в качестве подарка:

  • кожаный кошелек;
  • строгую сумочку, клатч или портфель для бумаг;
  • кожаный ремень;
  • органайзер;
  • электронную книгу;
  • планшет;
  • сертификат на бьюти-процедуры.

Идеи подарков любительнице кулинарной утвари

Посуда в подарок маме на 50 лет.
Источник: Freepik

Кухня — это то место, где женщины часто проводят много времени. Если ваша мама относится к такой категории, рассмотрите в качестве подарка полезные гаджеты, которые облегчат ей жизнь.

Кофемашина нужна на каждой кухне, если в семье есть любители этого напитка. Доброе утро должно начинаться с ароматного кофе без лишних усилий.

Если вкусные пироги готовятся регулярно, но исключительно в духовке, подарите маме хлебопечь. В ней можно не только выпекать, но и замешивать тесто.

Функциональная овощерезка, а также сушилка для овощей и фруктов станут незаменимыми помощниками в период осенних заготовок впрок. Особенно для тех, у кого есть свой огород или дача.

Гриль подойдет в качестве подарка тем, кто любит готовить на мангале. А электрический чайник с выбором температуры нагрева и стильным дизайном гармонично впишется в кухонный интерьер.

Кроме вышеперечисленных идей можно приобрести:

  • йогуртницу;
  • блинницу;
  • соковыжималку;
  • кухонный комбайн;
  • точилку для ножей;
  • набор столовой посуды;
  • набор столовых приборов.

Идеи подарков маме-сладкоежке

Сладкий подарочный набор маме на 50 лет.
Источник: Freepik

Сладкоежек одинаково много как среди мужчин, так и среди женщин. Маме, которая не привыкла отказывать себе в этой слабости, можно подарить большую корзину с чаем, кофе и разными сладостями. Ее можно собрать самостоятельно, выбрав то, что любит именинница. Хорошей альтернативой станет съедобный букет из конфет, ягод, фруктов, орехов и иных продуктов.

Качественный фигурный шоколад в красивой упаковке непременно поднимет настроение в день юбилея и сделает чаепитие еще приятнее.

Также можно заказать:

  • поделку из сладостей и приятных мелочей;
  • торт;
  • набор пряников ручной работы;
  • печенье с предсказаниями;
  • коробку конфет с индивидуальным дизайном;
  • зефир из натуральных ингредиентов.

Идеи подарков маме, которая следит за здоровьем

Женщина в свой 50-летний юбилей в бассейне.
Источник: Freepik

Здоровье нужно беречь и поддерживать, чтобы жить долго и счастливо. Для любой проблемной зоны организма легко найти массажер, который при систематическом использовании поможет чувствовать себя бодро и энергично. Также можно подарить маме на 50 лет курс массажа у хорошего специалиста.

С заботой о здоровье предложите маме оплатить путевку в санаторий или поездку на море. Приятным презентом окажется профессионально подобранная «корзинка здоровья» с витаминами, напитками, кремами, шампунями и прочими средствами для вашей мамы.

Вот еще несколько идей подарков, ориентированных на сохранение здоровья:

Идеи нестандартных подарков маме

Дочь дарит маме подарок на 50 лет.
Источник: Freepik

Помимо вышеперечисленных идей, можно включить креатив и подготовить неожиданный сюрприз на юбилей мамы.

Именные подарки всегда вызывают чувство умиления и остаются надолго в памяти. Это может быть портрет на холсте. Также хорошим вариантом станет шкатулка с именем мамы и приятным презентом внутри.

Книга-альбом «История жизни от рождения до 50+» подарит неповторимые эмоции и воспоминания. А более современный вариант — цифровая фоторамка с сенсорным экраном — позволит воспроизводить снимки близких и дорогих людей в любой момент.

Если в вашей семье есть личные шутки, законы или крылатые выражения, то можете смело это преобразовать в авторские таблички «Правила жизни нашего дома».

Часто бывает, что в зрелом возрасте человек нуждается в домашнем питомце, о котором, возможно, мечтал всю жизнь. Учтите, что такой подарок нужно заранее согласовать и с именинницей, и с другими жителями дома.

Также можно подарить:

  • билет на спектакль или концерт любимого исполнителя;
  • поездку на малую родину;
  • путешествие в страну или город мечты.

Как правильно выбрать подарок маме на 50 лет

Каждый человек уникален, поэтому при выборе подарка нужно учитывать темперамент, характер и интересы человека. Вы, как никто другой, с рождения знаете свою маму, ее жизненные установки и ориентиры на будущее.

1. Оцените, что в текущий момент жизни важно для вашей мамы, какие планы она строит. Возможно, что ее ближайшая цель станет идеей подарка.

2. Определите для себя, к какому типу мам относится ваша: домашняя, спортивная, творческая и т. д. Вспомните о ее интересах.

3. Подумайте, как можно посредством подарка облегчить быт близкого человека, улучшить жизнь в доме или квартире. Что мама не может себе позволить в настоящий момент?

4. Хорошее настроение и искренность чувств помогут создать неповторимую атмосферу в 50-летний юбилей самого дорогого для вас человека. Выбирайте сюрприз с душой.