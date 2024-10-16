100+ идей, что подарить малознакомому человеку

У каждого человека есть гаджет, а то и не один. Их необходимо постоянно заряжать, поэтому пауэрбанк — всегда актуальный подарок. Он пригодится в любой ситуации, особенно если человек часто путешествует. Также можно выбрать и подставку для телефона или монопод, чтобы селфи и другие фото на телефон было делать удобнее.