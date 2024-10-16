100+ идей, что подарить малознакомому человеку

Бывают моменты, когда необходимо вручить подарок человеку, с которым у вас нет тесных связей. Это может быть коллега, новый знакомый на мероприятии или друг кого-то из близких. В статье делимся идеями и советами, что подарить малознакомому человеку, как выбрать презент, который подойдет в любой ситуации и поможет создать положительное впечатление.
Подборка подарков женщине
При покупке презента малознакомой девушке или женщине лучше отдать предпочтение чему-то универсальному, что может понравиться большинству дам.
Порадуют женский пол красивые одноразовые вещи по типу бомбочек для ванн в оригинальной упаковке. Такой подход поможет сделать подарок приятным, показывая ваше внимание и креативность. Его можно дополнить солью для ванны и скрабом для тела.
Приятные ароматы всегда создают уютную атмосферу. Красиво украшенный диффузор или стильная свеча с неназойливым ароматом станут хорошим знаком внимания. Этот нейтральный подарок можно подобрать в разных ценовых категориях.
Если вы ищете практичный и полезный презент, остановите свое внимание на блокноте, ежедневнике или планере с эстетичным дизайном. Таких вещей много не бывает. Особенно для тех, кто любит планировать свои дни или записывать важные мысли.
Набор высококачественного чая или кофе — отличный вариант для подарка малознакомому человеку. Ассорти редких сортов с необычными вкусами порадует получателя. Дополнительно можно добавить небольшой аксессуар, например чайное ситечко или многоразовые мешочки для заваривания.
Если девушка или женщина большое количество времени проводит в офисе или за компьютером, подарите ей мини-увлажнитель воздуха. Удобный и компактный гаджет можно поставить на стол.
У женщины косметики много не бывает, поэтому многофункциональная косметичка с отделениями придется кстати. Даже если дама редко пользуется декоративными средствами, то все равно найдет применение сумочке. Ее можно использовать в качестве аптечки или органайзера для хранения личных мелочей.
Необычным и экологичным подарком станет небольшой флорариум. Он украсит любое пространство, подойдет для любого интерьера — дома или офиса. Презент не занимает много места, но добавляет уют и свежесть в помещение.
Не стоит забывать и про букет цветов. Девушке в любом возрасте будет приятно их получить. Только заранее удостоверьтесь, что у нее нет аллергии на растения. Цветы считаются универсальным подарком на любой праздник, кроме Нового года.
Другие варианты подарков:
- миниатюры косметики;
- шарф или платок нейтрального оттенка;
- керамика ручной работы;
- набор крафтовых сладостей;
- мини-набор для путешествий;
- электронная свеча;
- красивая ваза;
- декоративный светильник;
- органайзер для хранения мелочей в сумочке;
- набор для ухода за волосами;
- уютный мягкий плед нейтрального цвета;
- букет с фруктами и орехами;
- подставка под украшения;
- удобный шопер;
- термокружка;
- набор для домашнего спа;
- настольный календарь;
- набор красивых закладок для книг;
- мини-набор для ухода за губами;
- небольшая магнитная доска для заметок;
- термостат для хранения косметики;
- набор натурального меда с разными вкусами.
Подборка подарков мужчине
Не все мужчины увлекаются машинами и ремонтом. Далеко не каждый ценит традиционные подарки вроде крепкого алкоголя. Поэтому лучше остановить свое внимание на практичных и универсальных презентах.
Например, многофункциональный брелок — полезный аксессуар для мужчины любого возраста. Часто в нем есть функции открывалки для бутылок, мини-инструментов и фонарика. Предмет может пригодиться в быту, на работе или в путешествии. Сюда же стоит отнести и мультитул. Компактный инструмент с множеством функций не раз выручит мужчину.
Еще один вариант — магнитный держатель для телефона. Это удобный аксессуар для того, кто много времени проводит за рулем. Гаджет фиксирует телефон на приборной панели или на вентиляционной решетке. К той же категории относятся различные диффузоры и ароматизаторы для машины.
Если мужчина любит проводить время на свежем воздухе, набор для гриля станет отличным подарком. В него обычно входят щипцы, вилка, лопатка и другие аксессуары для готовки.
Еще одним практичным презентом станет небольшой органайзер для хранения кабелей, зарядок и наушников. Он понравится тем, кто ценит порядок в мелочах и организации вещей. Компактный органайзер можно взять с собой в путешествие, положить в рюкзак для ежедневного использования.
Универсальным подарком будет и компактная рулетка или лазерный измеритель. Они однажды пригодятся каждому. Инструмент будет всегда под рукой, когда нужно измерить что-то в быту, установить полку, купить мебель и решить другие задачи.
Если сложно угадать с конкретным предметом, билеты на мероприятие станут универсальным решением. Например, на стендап, КВН или в театр. Это удобный и практичный подарок, который избавляет от риска неудачного выбора.
Другие варианты подарков мужчине:
- подушка для путешествий;
- чехол для ключей или наушников;
- мини-фонарик;
- камни для охлаждения напитков;
- чехол для документов;
- набор подставок под напитки;
- массажер для шеи;
- карманная приставка;
- набор инструментов для мелкого ремонта;
- книга-тайник;
- мыло ручной работы;
- настольная игра;
- ремень из натуральной кожи;
- картхолдер;
- дорожный несессер;
- термометр для мяса;
- магнитный браслет для инструментов;
- эспандер для кистей;
- органайзер для багажника авто;
- набор приправ;
- оригинальная копилка;
- зажим для денег.
Универсальные подарки малознакомому человеку
Выбор подарка для малознакомого человека на праздник может стать непростой задачей. Важно найти что-то нейтральное, но в то же время приятное и полезное, чтобы презент был уместным и оставил положительное впечатление.
В этой подборке рассказываем про презенты, которые можно подарить вне зависимости от пола или возраста. Например, хорошим вариантом будет подарочный сертификат в книжный, магазин косметики или спорттоваров. Любой человек сможет найти себе там что-то по душе.
Также стоит обратить внимание на красивые и оригинальные кружки. Посуда всегда пригодится в быту. Можно выбрать кружку с мотивирующей надписью, забавным рисунком или стильным минималистичным дизайном.
Многие люди — сладкоежки. Набор джемов, конфет или орехов оценят как женщины, так и мужчины. Пригодятся и канцелярские принадлежности: ручки, закладки, красочные стикеры.
У каждого человека есть гаджет, а то и не один. Их необходимо постоянно заряжать, поэтому пауэрбанк — всегда актуальный подарок. Он пригодится в любой ситуации, особенно если человек часто путешествует. Также можно выбрать и подставку для телефона или монопод, чтобы селфи и другие фото на телефон было делать удобнее.
Другие варианты презентов:
- популярная книга;
- набор шоколада или сладостей;
- многоразовая бутылка для воды;
- светодиодная лампа с прищепкой;
- термометр для помещения;
- растение в горшке;
- листовое мыло;
- портативная колонка;
- набор столовых приборов;
- мини-принтер;
- капучинатор;
- электрический штопор;
- гамак для ног;
- сертификат на массаж;
- зонт-трость;
- подписка на стриминговый сервис;
- креативный торт или капкейки;
- набор интересных снеков;
- полотенце для пляжа;
- сертификат на флоатинг;
- USB-подогреватель для напитков;
- контейнер-термос;
- складной стакан;
- маленький электрический чайник.
Как правильно выбрать подарок малознакомому человеку
Выбор подарка для малознакомого человека требует времени и внимания, чтобы презент оказался уместным и не слишком личным. Делимся советами, которые помогут вам правильно выбрать сюрприз:
1. Подарок должен быть универсальным. Лучше всего выбирать то, что подойдет практически любому человеку, вне зависимости от его возраста, пола или интересов. Это могут быть полезные вещи для повседневной жизни. Например, термокружка, блокнот, свечи или декоративные предметы. А можно купить торт или цветы.
2. Обратите внимание на контекст мероприятия. Если это корпоратив, выберите что-то нейтральное и профессиональное. Если речь идет о более неформальной встрече, то подойдут различные мелочи. На Новый год, например, можно подарить елочную игрушку, гирлянду, носок с конфетами
3. Не выбирайте слишком личные вещи. Избегайте подарков, которые требуют хорошего знания предпочтений человека. Не дарите интимные вещи или презенты с «намеком». Такой сюрприз подойдет лучшему другу, но никак не малознакомому приятелю.
4. Учитывайте хобби или интересы. Если у вас есть хотя бы минимальная информация о человеке, то можно выбрать подарок, исходя из его деятельности. Это покажет, что вы уделили внимание деталям.
5. Избегайте дорогих подарков. Они могут поставить человека в неловкое положение, если вы не близко знакомы. Лучше выбрать что-то небольшое, но приятное.