Что подарить мальчику на 3 года: 100+ оригинальных идей

В этом возрасте мальчики становятся активным, любознательными и начинают проявлять свой первый интерес к тому, что может перерасти в хобби или даже дело жизни. А презенты на день рождения могут поддержать развитие ребенка, подарить ему новые впечатления и сделать праздник незабываемым. Мы собрали лучшие идеи, что подарить мальчику на 3 года. Здесь найдется все: от развивающих игрушек и спортивного инвентаря до оригинальных подарков.