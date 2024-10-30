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Что подарить мальчику на 14 лет: 100+ оригинальных идей

Взрослея, подростки становятся более самостоятельными, и у них появляются новые интересы. Выбор подарка — задача не из легких, ведь хочется угодить и удивить именинника, поэтому нужно ответственно подойти к вопросу, что подарить мальчику на 14 лет.

Ольга Савинцева
Автор ВФокусе Mail
Шарики на 14 лет мальчику.
Источник: Unsplash.com

Сделали подборки презентов по интересам и в разной ценовой категории. В статье собраны разнообразные идеи того, что можно подарить мальчику на 14 лет, чтобы порадовать подростка и сделать его праздник незабываемым.

Идеи подарков для увлеченных творчеством

Набор для творчества.
Источник: Freepik.com

Презенты для людей с креативными увлечениями должны вдохновлять на новые свершения и эксперименты. Интересным вариантом будет графический планшет — для цифрового рисования и дизайна. Подойдет набор для рисования акриловыми красками для создания красочных картин. Также можно поискать 3D-ручку для создания объемных моделей.

Другие варианты:

  • набор для создания комиксов;
  • скетчбук с профессиональными маркерами;
  • лайнеры для черчения и дизайна;
  • портативный мольберт для пленэрных зарисовок;
  • лепка из полимерной глины;
  • набор кистей для акварели;
  • курс по анимации и созданию мультфильмов;
  • творческий набор для резьбы по дереву;
  • профессиональная бумага для графики;
  • набор для создания мультфильмов из пластилина;
  • принтер для печати фотографий с телефона;
  • альбом для скрапбукинга с декоративными элементами.

Идеи подарков для геймеров и любителей технологий

Мальчик за компьютером с игровой клавиатурой.
Источник: Unsplash

Подарки должны удивлять и приносить максимум удовольствия от использования. Для геймеров можно рассмотреть игровую клавиатуру с подсветкой — стильный аксессуар для компьютера. Хорошим вариантом будет портативная колонка для прослушивания музыки с друзьями и на отдыхе. Подросток также оценит очки виртуальной реальности для полного погружения в игры.

Альтернативные идеи:

  • игровая мышь с регулируемым DPI;
  • наушники с микрофоном;
  • подписка на игровые сервисы;
  • игровой руль с педалями для гонок;
  • геймпад для ПК или приставки;
  • мини-дрон с камерой для игр на свежем воздухе;
  • лицензионный комплект любимой игры;
  • игровой стул с эргономичным дизайном;
  • светодиодная подсветка для монитора;
  • контроллер для дрона;
  • коврик для мыши с картой мира.

Идеи подарков для спортсменов и любителей активного отдыха

Мальчик на скейтборде.
Источник: AP 2024

Выбирая подарок, важно учесть интересы и увлечения подростка, чтобы он стал настоящим источником вдохновения. Подойдет скейтборд или лонгборд для катания по городу, мальчикам интересно осваивать эти виды спорта.
Хорошим подарком будет футбольный мяч с автографом известного игрока.
Также подойдет набор для скалолазания: карабины, веревка и скальники, если подросток проявляет интерес к этому виду спорта.

Еще идеи:

  • велосипед;
  • профессиональные боксерские перчатки;
  • туристический рюкзак с множеством карманов;
  • гироскутер для передвижения по городу;
  • роликовые коньки;
  • снаряжение для походов: компас, фонарь и мультитул;
  • настольный теннис или комплект для игры на улице;
  • сертификат в батутную студию для отработки прыжков;
  • плюшка для зимних развлечений;
  • гантели для домашних тренировок;
  • серфборд или бодиборд для водных развлечений;
  • мячи для волейбола и баскетбола.

Идеи подарков для интеллектуалов и любознательных

Кубик Рубика в подарок мальчику на 14 лет.
Источник: Unsplash

Подарки для любителей размышлять и познавать мир должны стимулировать интерес и развитие новых навыков.

Подростку понравится настольная игра с логическими задачами для тренировки ума. Интересным вариантом будет конструктор LEGO Technic для создания сложных моделей.
Отличным подарком станет также микроскоп для изучения микроорганизмов и тканей.

Подборка других подарков для юных интеллектуалов:

  • телескоп для наблюдения за звездами;

  • книга по интересующей теме;

  • набор для экспериментов с химией;

  • головоломки и кубики Рубика;

  • сборная модель робота;

  • курс программирования на Python;

  • электронный конструктор для сборки собственных гаджетов;

  • интерактивная книга-энциклопедия;

  • настольная игра «Мафия» с картами и масками;

  • лаборатория для выращивания кристаллов;

  • книга с иллюстрациями и комиксами;

  • игра «Дженга» на логику и внимательность.

Идеи подарков для любителей музыки

Мальчик играет на гитаре.
Источник: Getty Images

Подарки должны вдохновлять на творчество и помогать развивать навыки. Электрогитара с усилителем станет отличным выбором для тех, кто хочет освоить игру на инструменте и выступать с собственными композициями. Беспроводные наушники позволят наслаждаться любимыми треками где угодно, а диджейский пульт откроет возможности для создания уникальных музыкальных миксов и экспериментов со звуком.

Другие варианты:

  • уроки игры на музыкальном инструменте;

  • барабанная установка или цифровой пэд;

  • акустическая колонка для вечеринки;

  • набор виниловых пластинок;

  • MIDI-клавиатура для создания музыки на компьютере;

  • подписка на музыкальный сервис;

  • музыкальные светодиодные лампы;

  • портативный синтезатор;

  • звукозаписывающий микрофон;

  • гитара-укулеле для начинающих;

  • удобный чехол для музыкального инструмента;

  • портативный рекордер для записи звуков.

Идеи подарков для модников и стильных подростков

Умные часы.
Источник: Hi-Tech Mail

Подарки для тех, кто следит за трендами, должны сочетать стиль и практичность. Кепка с логотипом любимого бренда добавит образу оригинальности и станет акцентом в повседневном наряде. Смарт-часы не только украсят запястье, но и помогут следить за активностью и временем. А рюкзак с необычным дизайном будет отличным спутником как в учебе, так и в повседневной жизни, подчеркивая индивидуальный стиль.

Альтернативные варианты:

  • очки с зеркальными линзами;

  • футболка с принтом любимой группы;

  • кроссовки с амортизацией;

  • браслеты с гравировкой;

  • кожаный ремень с оригинальной пряжкой;

  • термос или бутылка для воды с крутым дизайном;

  • шапка и шарф из качественной шерсти;

  • стильный кошелек для подростка;

  • чехол для телефона с авторским рисунком;

  • спортивная куртка для активного отдыха;

  • голографический рюкзак для школы.

Идеи подарков для любителей фильмов и сериалов

Цифровой проектор.
Источник: Unsplash

Такие презенты должны создавать атмосферу и радовать как функциональностью, так и уникальностью. Коллекция фигурок станет не только украшением комнаты, но и напоминанием о любимых персонажах и моментах. Проектор позволит наслаждаться просмотром в домашнем формате, создавая кинотеатр прямо у себя дома. А плед с изображением героев любимого сериала добавит уюта и поможет полностью погрузиться в атмосферу просмотра.

Еще идеи:

  • постер с автографами актеров;

  • диски с любимыми фильмами в коллекционном издании;

  • мерч в виде футболок и толстовок;

  • попкорница для домашнего киносеанса;

  • подписка на стриминговый сервис;

  • настольная игра по мотивам фильма;

  • кружка с любимым персонажем;

  • оригинальная лампа-ночник с логотипом сериала;

  • стикеры с персонажами для ноутбука;

  • книги по мотивам фильмов и сериалов;

  • комплект наклеек для украшения комнаты;

  • пазл с постером фильма.

Идеи подарков для тех, кто любит проводить время с друзьями

Дети играют в настольную игру.
Источник: Газета.Ру

Вещи для тех, кто обожает проводить время с компанией, должны помогать создавать яркие впечатления и атмосферу веселья. Настольный футбол станет отличным развлечением для дружеских встреч, превращая их в веселые соревнования. Портативный бумбокс добавит музыки на любом мероприятии, будь то вечеринка на улице или дома. А караоке-микрофон позволит устроить импровизированный концерт, где каждый сможет проявить свои вокальные таланты.

Другие идеи подарков для общительного и компанейского подростка:

  • дартс с безопасными дротиками;

  • настольная игра «Мафия»;

  • светодиодная диско-шар лампа;

  • пикниковый набор;

  • карты для фокусов;

  • бейсбольная бита и мяч;

  • водяной пистолет для летних игр;

  • настольная игра «Монополия»;

  • дженга XXL для игры на улице;

  • набор для барбекю;

  • командный лазертаг-набор;

  • кальян для совместного отдыха (с разрешения родителей).

Как правильно выбрать подарок мальчику на 14 лет

Выбирая подарок для подростка, важно учитывать его интересы и увлечения, а также следить за качеством вещей. Помните, что оригинальные подарки всегда более запоминающиеся, а практичные — более полезны в повседневной жизни. Поэтому при выборе стоит учитывать несколько ключевых моментов:

  • Интересы подростка. Подарок, который соответствует увлечениям именинника, будет самым желанным. Например, если мальчик занимается спортом — выбирайте соответствующий инвентарь, если техникой — отдайте предпочтение гаджетам.

  • Качество и долговечность. Важно выбрать подарок, который будет служить долго и радовать подростка. Например, качественные наушники, стильные часы или надежные аксессуары всегда будут в ходу.

  • Оригинальность. Подростки любят выделяться, поэтому необычные, эксклюзивные вещи, которых нет у других, вызовут особую радость. Это может быть что-то персонализированное, например, аксессуар с его именем.

  • Практичность. Подарки, которые подросток сможет использовать в повседневной жизни, будут особенно полезны. Это могут быть как учебные принадлежности, так и стильные элементы для комнаты.

Подводя итог, главное — выбрать подарок с учетом индивидуальных предпочтений мальчика.