Что подарить мальчику на 14 лет: 100+ оригинальных идей

Подарки для тех, кто следит за трендами, должны сочетать стиль и практичность. Кепка с логотипом любимого бренда добавит образу оригинальности и станет акцентом в повседневном наряде. Смарт-часы не только украсят запястье, но и помогут следить за активностью и временем. А рюкзак с необычным дизайном будет отличным спутником как в учебе, так и в повседневной жизни, подчеркивая индивидуальный стиль.