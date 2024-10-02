Что подарить мальчику на 13 лет: 100+ оригинальных идей

Ниже собрали более 100 идей, которые помогут вам сделать правильный выбор. От современных гаджетов до творческих наборов — здесь вы найдете варианты на любой вкус и бюджет. Читайте дальше, чтобы узнать, что подарить мальчику на 13 лет и как сделать его день особенным.