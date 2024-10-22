Что подарить другу на Новый год: 100+ оригинальных идей

Новый год — пора встреч, волшебства и внимания к самым близким людям. В России идея дарить подарки на Новый год прижилась не сразу. Она появилась во времена Петра I, который позаимствовал добрую традицию у европейцев. Каждый год миллионы россиян ломают голову над тем, что подарить на Новый год другу, девушке, жене, родителям и другим близким людям. Мы подготовили подборку из 100+ идей, которые помогут вам подобрать презент для друга в зависимости от его увлечений.
Идеи подарков для спортсменов
Если ваш друг заядлый любитель спорта, здорового образа жизни и различных активностей, то отличный вариантом подарка для него станет спортивная одежда любимого бренда. Важно знать размер и саму фирму. Не меньший восторг вызовут кроссовки для тренировок, их нужно выбирать в зависимости от вида спорта. Если не уверены в одежде и обуви, подойдут аксессуары, которых тоже выпускают немало. Спортивные часы с GPS выручат в путешествиях или забегах, а беспроводные наушники пригодятся почти для любых занятий спортом и не только.
В эту же категорию можно добавить поясную сумку (ее можно использовать во время бега, для велоспорта, в спортзале
Другие идеи подарков для друга-спортсмена на Новый год:
- спортивные солнцезащитные очки;
- гантели;
- фонарик на велосипед;
- велозамок;
- футбольный, баскетбольный или волейбольный мяч;
- ролик для мышц;
- спортивный коврик;
- велотренажер или беговая дорожка;
- спортивная сумка или рюкзак;
- абонемент в фитнес-клуб;
- индивидуальное занятие с профессиональным тренером;
- подарочный сертификат в спортивный магазин;
- книга о любимом спортсмене;
- постеры с кумирами;
- гири;
- пульсометр;
- курс по спортивному питанию.
Идеи подарков для гиков
Если ваш друг не на шутку фанатеет от какого-то фильма или киновселенной, игры или музыкальной группы, то почти все варианты подарков будут связаны с предметом его обожания. Портативная игровая консоль надолго займет гика и станет билетом в мир виртуальных развлечений. Еще больше удовольствия подарят очки виртуальной реальности. Для любителей игр в большой компании подойдет новая настольная игра.
Фигурка любимого персонажа никогда не будет лишней в комнате гика, как и постер или плакат с изображением любимого фильма или игры. Также для украшения можно подарить светильник с логотипом.
Что еще подарить гику на Новый год:
- беспроводную геймерскую мышь;
- кейкапы (фигурки) для клавиатуры;
- умный динамик;
- беспроводные наушники с шумоподавлением;
- коллекционное издание любимой игры;
- подарочный сертификат в магазин игр;
- подписку на онлайн-сервис;
- билет на съезд фанатов комиксов или фестиваль игр;
- кружку с забавной надписью;
- игровую клавиатуру;
- курс по основам робототехники;
- книгу по любимой вселенной;
- мерч с любимыми персонажами;
- пазл с изображением из любимого фильма или игры;
- чехол для ноутбука с оригинальным дизайном;
- флешку в виде персонажа из игры или фильма.
Идеи подарков для любителей делать все своими руками
Иногда про некоторых людей говорят, что у них в руках все горит. Если ваш друг относится к умельцам и не прочь затеять ремонт или смастерить что-нибудь прямо у себя дома, то качественный набор инструментов не раз ему пригодится. Дополнит его специальная сумка для хранения. Также не каждый может себе позволить дорогой электрический инструмент (шуруповерт, лобзик
Мастер-класс по любимому ремеслу еще больше разовьет умения вашего друга и запомнится надолго. Для более креативных личностей можно приобрести подарочный сертификат в магазин для творчества. Если ваш товарищ предпочитает работать с деревянными изделиями, то набор для работы с деревом (пила, рубанок, стамеска) не будет лишним.
Другие идеи подарков для друга, который любит занять себя и что-нибудь смастерить:
- набор для пайки;
- рабочий фартук;
- набор для изготовления керамики;
- книга по рукоделию;
- аксессуары для шитья;
- лазерный резак;
- сет для создания домашнего декора;
- лазерный уровень;
- комбинезон с множеством карманов;
- рабочая лампа;
- строительный степлер;
- профессиональный строительный калькулятор;
- портативный аккумулятор;
- маска для защиты органов дыхания;
- краски.
Идеи подарков для любителей экстрима
Самым практичным подарком для любителя пощекотать себе нервы станет практичная одежда для экстрима или спорта. Наверняка в поисках острых ощущений пригодится куртка с защитой от ветра и дождя. Термокружка или бутылка с термоизоляцией скрасят время на привале или перед началом экстремального спуска. А ночью на природе согреет спальный мешок.
Запечатлеть самые запоминающиеся моменты другу поможет камера GoPro. На нее он сможет заснять на память все свои приключения. Многофункциональный нож может в прямом смысле слова спасти жизнь вашему другу в трудной ситуации, а курс по экстремальному виду спорта поможет прокачать его навыки.
Что еще подарить другу, который любит экстрим:
- рюкзак для походов или альпинизма;
- налобный фонарь;
- дрон для аэросъемки;
- лыжи или сноуборд;
- снаряжение для скалолазания;
- туристическую газовую горелку;
- палатку;
- сертификат на прыжок с парашютом или банджи-джампинг;
- поездку на квадроциклах или мотоциклах;
- поход в горы;
- подарочный сертификат в магазин товаров для экстрима;
- книгу о выживании в экстремальных условиях;
- сертификат на полет на параплане;
- комплект походной еды;
- билет на экстремальные аттракционы.
Идеи подарков для любителей музыки
Заядлые меломаны обожают слушать музыку или даже исполнять ее. Саунд-система может быть жизненно необходима вашему другу для прослушивания любимых треков. Альтернативой станут удобные полноразмерные наушники. Если ваш друг любит записывать песни сам, наверняка ему пригодится микрофон, микшерный пульт или музыкальный инструмент для небольшой домашней студии.
Всегда приятно послушать вживую любимую группу или исполнителя, так что билет на концерт или музыкальный фестиваль тоже станет неплохим вариантом для подарка.
Другие идеи подарков для любителя музыки:
- книга о биографии любимого музыканта;
- портативная колонка;
- музыкальный плеер;
- подставка для инструмента;
- набор медиаторов для гитары;
- ударные палочки;
- виниловые пластинки;
- подарочный сертификат в музыкальный магазин;
- курс по игре на инструменте;
- подписка на музыкальный сервис;
- виниловый проигрыватель;
- сертификат на уроки вокала;
- музыкальная настольная игра;
- курс по музыкальному продюсированию;
- футболка с символикой любимой группы.
Как правильно выбрать подарок другу на Новый год
Выбор идеального подарка для друга может быть нелегким, особенно во время предновогодней суеты. Вот несколько советов, как выбрать ему запоминающийся подарок на Новый год:
1. Подумайте о его интересах и увлечениях. Что он любит делать в свободное время? Какие книги читает? Какие фильмы смотрит? Чем увлекается? Знание интересов человека — ключ к выбору подарка, который будет по-настоящему ценен.
2. Учитывайте стиль жизни друга. Если он активный путешественник, ему вряд ли понравится подаренный синтезатор или набор для лепки из глины.
3. Не забывайте о потребностях. Может быть, ваш друг давно мечтает о новом гаджете или ему не хватает определенного инструмента для хобби? Иногда лучший подарок — это не просто красивая вещь, а то, что действительно нужно.
4. Учитывайте бюджет. Не стоит тратить все свои сбережения на подарок, особенно если ваш друг не придерживается принципа «чем дороже, тем лучше». Важно найти баланс между ценностью подарка и вашими финансовыми возможностями. В конце концов, вам должно хватить денег на подарки всем близким!
5. Проявите заинтересованность в подарке и покажите осведомленность о нем. Если ваш презент нестандартен, убедитесь, что ваш друг понимает, как им пользоваться и для чего он нужен. При необходимости помогите разобраться — это еще больше вас сплотит.