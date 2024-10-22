Что подарить другу на Новый год: 100+ оригинальных идей

Если ваш друг заядлый любитель спорта, здорового образа жизни и различных активностей, то отличный вариантом подарка для него станет спортивная одежда любимого бренда. Важно знать размер и саму фирму. Не меньший восторг вызовут кроссовки для тренировок, их нужно выбирать в зависимости от вида спорта. Если не уверены в одежде и обуви, подойдут аксессуары, которых тоже выпускают немало. Спортивные часы с GPS выручат в путешествиях или забегах, а беспроводные наушники пригодятся почти для любых занятий спортом и не только.