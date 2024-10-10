Что подарить девушке на день рождения: 100+ оригинальных идей

К выбору подарка в день вступления девушки во взрослую жизнь нужно отнестись более чем серьезно. В каком-то смысле эта дата важнее, чем юбилей. Именно этот день рождения чаще всего запоминается на долгие годы. Провести его можно, к примеру, на концерте любимой группы. Еще сильнее запечатлеть праздник в памяти поможет фотосессия с профессионалом или выходные в спа-отеле. Завершить день можно, любуясь закатом во время полета на воздушном шаре.