Что подарить девушке на день рождения: 100+ оригинальных идей

Оригинальный подарок на день рождения может запомниться на долгие годы. В отличие от простого букета цветов или коробки конфет, более личный презент станет символом ваших крепких отношений или послужит началом ее нового хобби. Вашей второй половинке будет приятно, что вы узнали ее ближе, учли предпочтения и интересы. В нашей подборке вы найдете более 100 оригинальных идей и поймете, что подарить девушке на день рождения, чтобы она надолго запомнила этот праздник.
Идеи подарков девушке-подростку 15—17 лет
Выбрать подарок для девушки-подростка непросто, а разочаровывать свою вторую половину в день рождения не хочется. Она уже не ребенок, который обойдется куклой или сладостями, в то же время увлечения и интересы в таком возрасте часто меняются.
В качестве оригинального подарка подойдут беспроводные наушники. Их можно подобрать по цвету и стилю, чтобы помочь девушке выразить свою индивидуальность. Из гаджетов также можно выбрать стильный фитнес-браслет или портативную колонку, которую легко взять с собой в поездку или на прогулку. Пригодится и монопод для селфи, обычно его называют «селфи-палкой». Если именинница любит посидеть в телефоне, можно выбрать чехол ее любимой расцветки или стилизованный под любимый фильм.
Любительнице животных можно подарить домашнего питомца, если она часто упоминает, что хочет щенка, котенка, кролика или кого-то другого. Такой презент точно не должен быть сюрпризом для девушки, также нужно заранее все обговорить с ее родителями. Они могут быть против нового жильца.
Настоящим «взрослым» подарком даже для подростка станет хороший парфюм, но выбирать его нужно осторожно — запах может не понравиться девушке. Беспроигрышным вариантом всегда остаются украшения, например модный браслет или подвеска. Под стиль девушки можно подобрать удобный рюкзак или милую сумочку.
Что еще можно подарить девушке-подростку:
- солнцезащитные очки;
- набор для скрапбукинга;
- курс по танцам, вокалу или фотографии;
- настольную игру;
- комнатное растение;
- посещение квест-комнаты;
- занятие на скалодроме;
- совместный фотоальбом;
- фотоколлаж с ее лучшими снимками;
- подписку на стриминговый сервис;
- стильную бутылку для воды;
- профессиональную фотосессию;
- косметичку;
- набор аромасвечей или диффузор.
Идеи подарков девушке на 18 лет
К выбору подарка в день вступления девушки во взрослую жизнь нужно отнестись более чем серьезно. В каком-то смысле эта дата важнее, чем юбилей. Именно этот день рождения чаще всего запоминается на долгие годы. Провести его можно, к примеру, на концерте любимой группы. Еще сильнее запечатлеть праздник в памяти поможет фотосессия с профессионалом или выходные в спа-отеле. Завершить день можно, любуясь закатом во время полета на воздушном шаре.
Из практичных вещей можно подарить шкатулку для украшений, в ней девушка сможет хранить драгоценности. Дополнит презент комплект с серьгами или браслетом. Если позволяет бюджет, то запоминающимся подарком станет смартфон, а в дополнение можно вручить к нему портативную зарядку.
Другие идеи подарков для девушки на 18-летие:
- увлажнитель воздуха;
- массажер для шеи;
- планшет;
- фотоаппарат;
- чемодан для путешествий;
- сертификат на шопинг;
- прогулка на катере;
- персональный дневник или блокнот;
- репродукция картины любимого художника или постер с любимым фильмом;
- подписка на музыкальный сервис;
- полет на параплане;
- мастер-класс по дайвингу;
- зеркало с подсветкой;
- наручные часы;
- кофемашина;
- палатка для путешествий;
- комплект для домашней звукозаписи;
- велотренажер;
- балансборд.
Идеи подарков молодой девушке 19—25 лет
Девушки до 25 лет обычно полны сил и амбиций. Они уверены в себе, обаятельны и готовы покорять новые вершины. Подарки в день рождения должны соответствовать их целеустремленности. Подходящим вариантом будет мощный ноутбук, который прослужит много лет. Если ваша пассия не против провести несколько часов за компьютерными играми, то лучше подобрать игровую модель.
Красивое постельное белье разбавит серые будни именинницы, а набор для создания коктейлей сделает ее центром любой компании. Для украшения интерьера комнаты можно вручить экзотическое растение в горшке. Если речь идет о юбилейной дате в 25 лет, изысканное колье точно впечатлит девушку и не оставит ее равнодушной.
Что еще можно подарить девушке до 25 лет:
- мыло ручной работы;
- поездку на турбазу на несколько дней;
- прыжок с парашютом;
- круиз;
- конную прогулку;
- кольцо;
- мини-путешествие;
- соковыжималку;
- стильную авторучку;
- курс тайского массажа;
- тапки с подогревом от USB;
- электроодеяло;
- набор ножниц для ухода за растениями;
- сертификат в магазин нижнего белья;
- набор для карвинга;
- электронную фоторамку;
- робот-пылесос;
- книгу;
- очки виртуальной реальности.
Идеи подарков девушке старше 26 лет
В 26 лет представительницы прекрасного пола уже сформировали свои предпочтения, интересы и имеют немало жизненных достижений. При этом многие идеи подарков для них уже были использованы. Остается задействовать свою креативность! Подарите девушке кресло-мешок ее любимой расцветки, в котором она сможет расслабиться после рабочего дня. Мягкий и уютный халат также станет отличным выбором для вашей половинки.
Поход в театр или на оперу впечатлят девушку и оставят воспоминания надолго. Из техники можно выбрать хороший фен, электрическую зубную щетку или стайлер.
Также может порадовать девушку старше 26 лет:
- копилка в формате сейфа;
- набор любимого чая;
- роликовые коньки;
- абонемент в зал или бассейн;
- маникюрный набор;
- дерево бонсай;
- фондю;
- ортопедическая подушка;
- гамак на дачу;
- домашний фонтан;
- полет в аэротрубе;
- бутылка хорошего вина;
- йогуртница;
- кресло-кокон;
- раклетница;
- сноуборд;
- музыкальный инструмент;
- мультиварка.
Как правильно выбрать подарок девушке на день рождения
Порой выбор подарка для любимой может стать настоящим испытанием, особенно если круг интересов вашей пассии ограничен или у нее все есть. Вот несколько советов, как правильно выбрать презент на день рождения девушке:
1. Обратите внимание на ее стиль: какая у нее одежда, какие аксессуары? Подарок, соответствующий ее вкусам, подчеркнет вашу внимательность.
2. Проанализируйте потребности вашей пассии. Есть ли то, что она давно хотела, но не решалась купить? Возможно, это именно тот подарок, который порадует девушку.
3. Сделайте список вещей, которые могли бы понравиться девушке, и разделите его на категории: практичные, эмоциональные, творческие, роскошные. Это поможет расширить круг поиска, а заодно и запланировать подарки на будущее.
4. Учитывайте уровень близости. Если вы встречаетесь уже несколько лет, подойдет более личный, дорогой и романтичный подарок. Для девушки, с которой вы вместе совсем недавно, лучше выбрать что-то более нейтральное.
5. Красивая упаковка делает подарок еще более привлекательным. Выберите подходящую по стилю и цвету упаковку или попросите упаковать все в любом цветочном магазине.
6. Всегда можно сделать подарок своими руками. Это может быть фотоальбом с вашими совместными снимками, нарисованная картина или специально приготовленное блюдо.
7. Не бойтесь проявить фантазию и креативность! Презент, который отражает ваши чувства и внимание, всегда будет самым ценным.