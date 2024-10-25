Что подарить девочке на 14 лет: 100+ оригинальных идей

Когда выбираешь подарок, всегда хочется, чтобы человеку он понравился, пригодился и запомнился надолго. Чтобы это было что-то особенное, что точно принесет радость. Составили для вас подборку лучших вариантов, что можно подарить девочке на 14 лет. Здесь вы найдете то, что точно придется по душе имениннице.
Идеи подарков для любительницы творчества
Если именинница увлекается творчеством, выбор подарка становится немного проще. Главное — ориентируйтесь именно на ее интересы и предпочтения.
Той, кто любит рисовать, можно подарить деревянный мольберт, чтобы творить было удобнее. Хорошим дополнением к такому презенту станет набор качественных кистей. А девочке, которая только начинает постигать азы цифрового искусства, можно купить графический планшет. Он с легкостью подключается к компьютеру или ноутбуку. Такой гаджет поможет создавать неповторимые шедевры в цифровом виде.
Актуальным и модным подарком станет набор для ковровой вышивки. С его помощью можно сделать своими руками оригинальную картину, мягкий коврик или даже игрушку. Кто знает, может быть девочка займется этим всерьез. Если вы все-таки хотите, чтобы именинница сама сделала выбор, подарите ей сертификат в художественный магазин. Там она точно сможет приобрести все на свой вкус.
Оригинальным подарком станет мастер-класс по кожевенному ремеслу. Под руководством опытного наставника девочка сможет своими руками сделать сумку, кошелек или картхолдер. На таком занятии она не только приобретет новый навык, но и заберет с собой стильный аксессуар.
Вот еще несколько идей для творческого подростка:
- фотоаппарат моментальной печати;
- курс по росписи на ткани;
- абонемент в картинную галерею;
- качественный скетчбук;
- набор маркеров для скетчинга;
- подарочный сертификат в магазин творчества;
- мастер-класс по гончарному ремеслу;
- курс по росписи масляными красками;
- набор для создания свечей.
Идеи подарков для любительницы спорта
Спортивной девочке лучше подарить то, что пригодится в ее увлечении. Например, если она любит заниматься плаванием, вручите абонемент в бассейн. Также можно подарить шапочку и очки для занятий. Дополнит этот набор полотенце из микрофибры — оно легкое, быстро сохнет и хорошо впитывает влагу.
Хорошим подарком станет спортивный чехол для телефона, который можно закрепить на руке. С ним девочка сможет заниматься, слушать любимую музыку и всегда оставаться на связи. Подарите стильную сумку для похода в зал. Ведь девочки даже на спорте хотят выглядеть хорошо. А если вместе с сумкой вы подарите еще и красивую спортивную форму, счастью именинницы не будет предела.
Ну и конечно, незаменимым подарком станет перкуссионный массажер. С его помощью можно будет расслабить мышцы после напряженной тренировки.
Другие варианты подарков спортивной девушке:
- абонемент в спа;
- набор массажных масел;
- коврик для йоги;
- спортивные кроссовки;
- абонемент в фитнес-зал;
- велосипед;
- смарт-часы;
- фитбол.
Идеи подарков для любительницы активного отдыха
Девочке, которая любит походы, можно подарить гамак с москитной сеткой. Это просто незаменимая вещь, которая спасет отдых и сон на открытом воздухе от назойливых насекомых. Полезным презентом станет и удобный вместительный рюкзак. Если в комплекте с ним вы подарите, например еще и термос с индикатором температуры, именинница будет рада.
Чтобы девочка всегда оставалась на связи, а родители не переживали за ее приключения, вручите ей внешний аккумулятор для телефона. Любительнице водных видов отдыха купите сапборд. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но можно скинуться, например, всей семьей или компанией друзей. Зато именинница будет счастлива.
Еще несколько вариантов подарков:
- палатка;
- роликовые коньки;
- поясная сумка;
- термос;
- сертификат на полет на параплане;
- беспроводные наушники;
- беспроводная колонка.
Идеи подарков для любительницы животных
Если у именинницы еще нет домашнего питомца, то вы можете его подарить! Но сначала проконсультируйтесь с ее родителями, чтобы не возникло конфузной ситуации. Если же любимец уже есть, можно подарить полезные гаджеты. Например, автоматическую поилку, она точно пригодится в хозяйстве.
Владелице собаки можно смело преподнести сертификат на груминг. Такой презент не пропадет: и именинница, и питомец скажут вам спасибо. Девочке, которая любит лошадей, можно подарить поход в конный клуб. Там она сможет не только погладить и покормить животных, но и прокатиться на них. Милым подарком станет сувенир с любимыми животными: блокнот, пижама, постельное белье или что-то еще.
Подумайте о том, чтобы подарить девочке впечатления: купите корм для животных и отправляйтесь в ближайший приют для собак. Так подросток сможет не только выгулять хвостатого, но и почувствовать свою значимость, помочь питомцам. Возможно, она захочет стать волонтером или найдет там себе друга, которого заберет с собой.
Что еще можно подарить любительнице животных:
- домик для питомца;
- сертификат к кинологу;
- чехол для телефона с изображением питомца;
- прозрачную кормушку для птиц на окно;
- аквариум с рыбками;
- урок верховой езды;
- забавный костюмчик для питомца.
Идеи подарков для любительницы наряжаться
Девочки в таком возрасте наверняка хотят выглядеть стильно и модно. Поэтому, чтобы долго не ломать голову, подарите сертификат в любимый магазин одежды. Именинница сама сможет выбрать именно то, что ей понравится и подойдет по размеру.
Юной моднице очень пригодится и набор качественной декоративной косметики. При выборе учтите особенности кожи именинницы и отдавайте предпочтение гиппоаллергенным составам. В качестве альтернативы подойдет также сертификат в магазин косметики. Незабываемым подарком станет мастер-класс на разбор гардероба со стилистом. Грамотный специалист не только оценит уже существующие наряды, но и даст рекомендации по выбору новых.
Если вы хотите, чтобы подарок запомнился на всю жизнь, закажите комплект украшений с инициалами девочки. Тут, конечно, тоже стоит учесть ее вкусовые предпочтения: если именинница не любит золото, то стоит отдать предпочтение серебру.
Вот еще несколько вариантов:
- стильные солнечные очки;
- стайлер для волос;
- джинсовка с ручной росписью;
- кольцевая светодиодная лампа;
- сертификат на фотосессию;
- набор для маникюра;
- стильная сумка;
- мастер-класс у визажиста;
- комплект базовых футболок.
Идеи подарков для любительницы чтения
Хорошим подарком для книголюба станет специальная подушка для чтения. Мало того, что она мягкая и очень удобная, там есть еще и подлокотники, которые даже при чтении полулежа обеспечат комфортное положение тела.
Если вы точно знаете, что девочка любит читать, но не в курсе, что именно, подарите сертификат в книжный магазин. Именинница сама сможет выбрать то, что ей по душе. А водонепроницаемая обложка для книг обеспечит комфортное чтение в любых погодных условиях. Ее можно смело брать с собой в поход или даже бассейн.
Если вы хотите удивить именинницу, подарите ароматические свечи с запахом старых книг. Такой оригинальный презент создаст особую атмосферу для чтения.
Другие идеи подарков:
- электронная книга;
- подарочное издание любимой книги;
- стильные держатели для книг;
- стеллаж для книг;
- поход на лекцию по литературе;
- билеты на поэтический вечер;
- серебряная закладка;
- сейф-книга;
- умная термокружка;
- уютный плед.
Идеи подарков для любительницы музыки
Неожиданным, но оригинальным подарком может стать деревянная менажница в форме гитары. Такой предмет декора не только связан с увлечением девочки, но и может украсить ее комнату. Любой меломан обрадуется билетам на концерт. Только узнайте заранее какую именно группу или исполнителя любит девочка, чтобы она точно обрадовалась. Удивить подростка можно билетами в оперу — такой вечер точно запомнится надолго.
Чтобы порадовать именинницу, подарите ей декоративное панно с изображением звуковой волны ее любимой композиции. В некоторых вариантах такие плакаты снабжены QR-кодом, при сканировании которого начинает играть та самая музыка.
Что еще можно подарить любительнице музыки:
- гитару;
- укулеле;
- синтезатор;
- виниловый проигрыватель;
- виниловые пластинки;
- кассетный плеер;
- кассетный магнитофон;
- мерч любимого исполнителя;
- музыкальный мастер-класс;
- неоновый светильник в форме гитары;
- конструктор в форме рояля;
- калимбу;
- глюкофон.
Идеи подарков для любительницы компьютерных игр
Заядлой геймерше можно подарить много полезных аксессуаров. Например, специальный микрофон, по которому она сможет общаться с другими участниками во время игр. Хорошим вариантом станет и коврик с подсветкой. В комплекте с ним подарите еще и игровую мышь, именинница точно оценит такой презент.
Совершенно незаменимым станет и качественное геймерское кресло. Учитывая, сколько времени девочка может проводить за играми, нужно, чтобы ей было удобно. Но если у нее все это уже есть и так, просто подарите ей сертификат в компьютерный магазин. Так вам не придется ломать голову с выбором, а она точно сможет приобрести именно то, что ей необходимо.
И другие варианты:
- компьютерный стол;
- кейкапы;
- подставка для наушников;
- очки виртуальной реальности;
- игровой монитор;
- геймпад;
- игровая клавиатура;
- поход в компьютерный клуб;
- набор коллекционных игрушек с любимыми персонажами;
- массажер для глаз.
Как правильно выбрать подарок девочке на 14 лет
Выбор подарка подростку может стать непростой задачей, ведь у них в этом возрасте может быть довольно много интересов. И эти предпочтения могут меняться со скоростью света. Делимся советами, как выбрать подарок, чтобы именинница наверняка осталась довольна:
1. Учитывайте интересы именинницы. Это значительно упростит поиск, сузив его до определенной категории.
2. Не стесняйтесь спросить совета у родителей или друзей, если сомневаетесь при выборе презента. Возможно, они дадут дельный совет или предложат совместно купить крупный подарок.
3. Прислушайтесь к самой девочке. Возможно, она вам уже намекала, что именно хочет получить.
4. Выбирайте подарок, соответствующий возрасту. Подумайте о том, что будет уместно на 14-летие.
5. Если вы все-таки не можете определиться с выбором, не пренебрегайте покупкой сертификата. Это хорошая альтернатива.