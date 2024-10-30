Что подарить девочке на 12 лет: 100+ оригинальных идей

Ниже собрали более 100 идей различных вариантов и разбили их по тематическим подборкам. Среди них вы найдете, что подарить девочке на 12 лет, чтобы презент стал по-настоящему удачным и принес радость.
Идеи подарков для творчества
В возрасте 12 лет многие девочки обожают заниматься творчеством, поэтому вещь, связанная с хобби, будет замечательной идеей. Главное — подобрать что-то соответствующее интересам именинницы.
Хорошим вариантом будет художественный набор для рисования. Он содержит все необходимые материалы: краски, карандаши, кисти и бумагу. Они станут отличным подарком для девочки, которая любит рисовать и развивать свои творческие навыки.
Можно рассмотреть набор для скрапбукинга. Он позволит девочке создавать красивые альбомы, открытки и закладки своими руками. В наборе обычно есть цветная бумага, декоративные элементы, наклейки, ленты и пуговицы. Процесс скрапбукинга развивает мелкую моторику, креативность и позволяет создавать уникальные и памятные вещи.
Еще вариант — фигурки для росписи акриловыми красками. Если именинница любит рисовать, то ей понравится набор с небольшими керамическими или деревянными изделиями, которые можно раскрасить по своему вкусу. Это могут быть животные, цветы или абстрактные формы. Такой подарок позволяет не только весело провести время, но и получить в результате красивое украшение для комнаты или подарок для близких.
Дополнительные идеи:
- набор для изготовления свечей;
- гравюры для раскрашивания;
- пастельные мелки и цветная бумага;
- краски по текстилю;
- набор для изготовления открыток ручной работы;
- кинетический песок;
- набор для квиллинга;
- мольберт и холсты для рисования;
- альбом для скетчинга с маркерами.
Идеи подарков для развития и обучения
Если вы хотите презентовать девочке что-то полезное и развивающее, обратите внимание на предметы, которые помогут ей расширить кругозор и научиться чему-то новому.
Это может быть электронный конструктор. Он позволяет проводить увлекательные опыты и эксперименты, которые помогают понять основы физики, химии и других наук. Это прекрасный подарок для любознательных девочек, которые обожают все новое и необычное.
Посмотрите набор для изучения астрономии. Такой комплект включает постеры и карточки с изображениями планет, звезд и созвездий, а также красочную книгу о космосе. В некоторых наборах есть даже мини-планетарий для создания звездного неба в комнате. Это отличный способ пробудить интерес к астрономии, расширить кругозор и сделать процесс изучения космоса увлекательным и наглядным.
Подойдет также энциклопедия с интерактивными элементами. Современные книги для детей — это не просто сухие факты, а красочные издания с интерактивными элементами, окошками, объемными картинками или дополненной реальностью. Такая энциклопедия поможет узнать много нового о разных странах, животных, природных явлениях и изобретениях, а также превратит обучение в захватывающее приключение.
Другие варианты:
- настольная игра для тренировки логики;
- обучающий планшет;
- набор для изучения иностранного языка;
- книга с развивающими задачами и головоломками;
- микроскоп для самостоятельных исследований;
- планшет для рисования светом;
- кубик Рубика и другие головоломки;
- набор для химических экспериментов;
- пазлы с картой мира;
- детский телескоп.
Идеи подарков для активного образа жизни
Для девочек, которые любят проводить время на свежем воздухе, вещи, связанные со спортом и развлечениями, подойдут как нельзя лучше.
Прекрасным вариантом будет скейтборд или пенниборд. Это отличный способ порадовать девочку, которая увлекается катанием. Доски для катания позволяют не только весело провести время, но и развить координацию и чувство равновесия.
Подойдет также гироскутер или гироборд. Такой подарок позволит весело проводить время на улице, обучиться балансировке и координации, почувствовать себя настоящим райдером. Кроме того, это отличный способ быстро передвигаться и развлекаться с друзьями.
Поищите фрисби с LED-подсветкой. Яркое и красочное изделие привлечет внимание и станет любимым аксессуаром для игр на свежем воздухе. Фрисби можно использовать днем и вечером, создавая веселые моменты и развивая навыки ловкости и меткости.
Дополнительные идеи:
- роликовые коньки;
- спортивная сумка или рюкзак;
- самокат;
- надувной бассейн для летних забав;
- компактный тренажер для дома;
- защитный набор с наколенниками и налокотниками;
- игровой набор для бадминтона;
- набор для игры в пляжный волейбол;
- фитнес-браслет;
- батут для дома или улицы;
- лук со стрелами для игры на свежем воздухе;
- скакалка со счетчиком прыжков;
- набор для игры в фрисби-гольф;
- шведская стенка для дома;
- перчатки для велоспорта;
- стильный спортивный костюм;
- кроссовки;
- сноуборд или горные лыжи.
Идеи подарков для моды и стиля
Многие девочки в 12 лет уже начинают проявлять интерес к красивой одежде и аксессуарам. Подарки из этой категории позволят имениннице подчеркнуть индивидуальность и экспериментировать с образом.
Подарите стильный рюкзак или сумку. Это станет не только функциональным, но и стильным аксессуаром для девочки. Сейчас можно найти модели с яркими принтами и интересным дизайном, которые подчеркнут стиль именинницы.
Скорее всего именинница будет в восторге от набора для создания временных татуировок. Девочки в этом возрасте часто хотят поэкспериментировать с внешностью, и такой подарок — отличный способ это сделать. В него могут входить специальные маркеры, наклейки или блестки, которые легко смываются. Набор позволит создать яркий и запоминающийся образ, не боясь за последствия.
Можно подарить фотокамеру для моментальных снимков. Она даст возможность запечатлеть яркие моменты и тут же получить снимок. Этот стильный гаджет позволит создавать собственные фотокарточки, которые можно повесить на стену или хранить в альбоме.
Интересным вариантом будет бейсболка или панама. Головной убор отлично дополнит образ и подчеркнет индивидуальность девочки. Сейчас можно найти модели с вышивкой, яркими принтами или блестками, которые подойдут для разных сезонов и стилей. Это не только модный, но и практичный аксессуар, который защитит от солнца или дополнит повседневный образ.
Подойдет ободок с украшениями или цветами. Этот аксессуар легко дополнит любой образ и придаст девочке ощущение стиля. Яркие и модные ободки с блестками, бусинами или цветами станут стильным акцентом.
Поищите набор для создания собственных украшений. В него могут входить бусины, подвески и шнурки, что позволит девочке экспериментировать и создавать браслеты и ожерелья по своему вкусу.
Еще варианты:
- бижутерия и аксессуары;
- набор для плетения браслетов и украшений;
- стильные шапки и шарфы;
- часы с цветным ремешком;
- косметичка с вышивкой или яркими принтами;
- набор для маникюра;
- набор детских бальзамов для губ с приятным ароматом;
- одежда с любимыми героями кино или игр;
- яркие наушники или маленькую беспроводную колонку.
- пояс с модной пряжкой;
- блестящие тени для век;
- декоративные заколки для волос;
- шляпка с полями;
- стильные солнцезащитные очки;
- чехол для телефона с индивидуальным дизайном.
Идеи подарков для увлекательного досуга
Для девочки, которая любит проводить время весело и интересно, отличным выбором станут презенты, способные увлечь и подарить яркие эмоции.
Вручите ребенку книгу любимого автора. В 12 лет многие девочки с удовольствием читают, особенно если произведение соответствует их увлечениям и интересам. Подберите книгу, которое вдохновит и подарит увлекательное времяпрепровождение.
Поищите большой набор для оригами. Это увлекательное занятие, которое развивает мелкую моторику и творческое мышление. Такой набор обычно включает яркие листы бумаги, инструкции по созданию фигурок и даже наклейки для декорирования. Это прекрасный способ расслабиться и провести время, создавая симпатичных животных, цветы или другие фигурки.
Можно рассмотреть подарочный сертификат на мастер-класс. Девочки в 12 лет любят пробовать новое, и такой подарок станет отличной возможностью открыть для себя новое хобби. Это может быть кулинарное занятие, урок по лепке из глины, сеанс рисования или танцев. Такой подарок не только дает яркие впечатления, но и позволяет освоить новые навыки.
Еще варианты:
- настольная игра на логику и скорость;
- карты таро или другие гадальные карты;
- настольная лампа-проектор с космическими картинками;
- моющийся плакат для раскрашивания фломастерами;
- настольный футбол или хоккей;
- карты для фокусов и трюков;
- квест-набор для домашнего приключения;
- электронная книга;
- раскраска-антистресс;
- набор для проведения научных фокусов;
- игровая приставка;
- набор для настольного тенниса;
- головоломка-змейка;
- магнитный конструктор.
Идеи подарков для уютного интерьера
Для девочки, которая любит создавать уют в своей комнате и заниматься декорированием, подарки для интерьера будут прекрасным вариантом.
Например, светодиодная гирлянда с фото-клипсами. Это отличный способ создать уютную и атмосферную обстановку в комнате. Девочка сможет прикрепить свои фотографии или рисунки на клипсы и наслаждаться красивым световым декором.
Добавить уюта в комнату помогут небольшие коврики с забавными принтами или пушистым покрытием. Они могут быть в форме сердца, облачка или животного — на любой вкус и цвет. Такой коврик не только украсит пространство, но и станет местом для игр или отдыха с подругами.
Подростки часто интересуются необычными ароматами, поэтому аромадиффузор с натуральными маслами станет прекрасным дополнением к интерьеру. Легкий и приятный аромат ванили, лаванды или фруктов создаст расслабляющую атмосферу и сделает комнату еще более уютной и гостеприимной.
Другие идеи:
- подушка с ярким принтом;
- набор постеров и плакатов для украшения стен;
- мягкий плед с рукавами;
- мини-кактус или суккулент в горшке;
- ночник с проектором звездного неба;
- декоративная фигурка или статуэтка;
- органайзер для украшений;
- доска для заметок или планер;
- набор для создания ароматических свечей;
- светильник в виде луны;
- постельное белье с яркими узорами;
- подставка для украшений в виде дерева;
- декоративная гирлянда-шарики;
- мягкий пуф для сидения;
- набор ароматических палочек
- фоторамка-коллаж для снимков с друзьями.
Как правильно выбрать подарок девочке на 12 год рождения
Учтите интересы и увлечения. Подарок стоит подбирать, исходя из хобби и склонностей именинницы. Если девочка любит рисовать — выбирайте набор для творчества, если обожает активный отдых — подарите спортивный инвентарь.
Выбирайте проверенные и безопасные товары. Обратите внимание на качество материалов, особенно если речь идет о наборе для творчества или активных игр. Товар должен быть безопасным и прочным, чтобы девочка могла его использовать с удовольствием.
Старайтесь удивить и порадовать. Девочки в этом возрасте любят необычные подарки, поэтому нужно выбрать что-то оригинальное. Подарок, которого она не ожидала, принесет ей больше радости и эмоций.
Теперь вы знаете, что подарить девочке на 12 лет, чтобы сделать этот день особенным и запоминающимся!