Что подарить девочке на 12 лет: 100+ оригинальных идей

Еще вариант — фигурки для росписи акриловыми красками. Если именинница любит рисовать, то ей понравится набор с небольшими керамическими или деревянными изделиями, которые можно раскрасить по своему вкусу. Это могут быть животные, цветы или абстрактные формы. Такой подарок позволяет не только весело провести время, но и получить в результате красивое украшение для комнаты или подарок для близких.