Что подарить девочке на 11 лет: 100+ оригинальных идей

Ниже мы собрали более 100 идей подарков в разных категориях по интересам. Подборки помогут вам решить, что подарить девочке на 11 лет. Независимо от ее увлечений вы найдете подходящий вариант.
Идеи подарков для творческой девочки
Если ваша именинница любит создавать что-то своими руками, такие презенты станут отличным выбором. Они помогут развить ее таланты и проявить индивидуальность.
Набор для рисования акварелью — прекрасная возможность освоить новые техники и экспериментировать с цветами. Для девочки, увлекающейся рукоделием, подойдет набор для создания украшений, с помощью которого она сможет создавать уникальные браслеты и ожерелья. Еще одна отличная идея — 3D-ручка, позволяющая создавать объемные фигуры и воплощать самые смелые фантазии.
Перечислим еще несколько интересных вариантов:
- набор для скрапбукинга;
- мольберт и холсты;
- набор для вязания;
- онлайн-курс по рисованию;
- занятие по гончарному искусству;
- набор для создания мыла;
- краски для рисования на ткани;
- набор для вышивки;
- квиллинг-набор;
- мастер-класс по керамике.
Идеи подарков для спортсменки
Для активных девочек, любящих движение, подарки, связанные с физической активностью, станут источником радости и новых достижений.
Роликовые коньки — отличный способ проводить время на свежем воздухе и улучшать координацию. Если девочка увлекается танцами, подарите ей сертификат на занятия хип-хопом или другим современным стилем. Скакалка со счетчиком поможет развивать выносливость и следить за результатами.
Дополнительные идеи:
- велосипед;
- скейтборд;
- гимнастический обруч;
- набор для бадминтона;
- футбольный мяч;
- теннисная ракетка;
- хорошие очки для плавания;
- домашний тренажер;
- сертификат в спортивную секцию;
- спортивная форма любимой команды.
Идеи подарков для любительницы животных
Если девочка обожает животных, подарки, связанные с миром фауны, приведут ее в восторг.
Например, поход в контактный зоопарк подарит незабываемые эмоции от общения с пушистиками. Набор для выращивания кристаллов в форме животных позволит совместить науку и любовь к природе.
Еще несколько вариантов:
- энциклопедия о животных;
- аквариум с рыбками;
- сертификат на занятие по верховой езде;
- подписка на журнал о животных;
- пазлы с изображением диких зверей;
- постельное белье с животными;
- настольная игра «Монополия. Животные»;
- календарь с фотографиями животных;
- игрушки-антистресс в виде животных.
Идеи подарков для поклонницы технологий
Современные гаджеты и технологические новинки всегда привлекают внимание подростков.
Смарт-часы помогут следить за активностью и быть в тренде. Беспроводные наушники позволят наслаждаться музыкой без ограничений. Если вы думаете, что подарить девочке, интересующейся программированием, на 11 лет, то набор для создания роботов станет отличным выбором.
Перечислим дополнительные идеи:
- планшет;
- камера мгновенной печати;
- подписка на образовательные приложения;
- интерактивный глобус;
- набор для изучения электроники;
- виртуальные очки;
- игровая консоль;
- фитнес-трекер.
Идеи подарков для модницы
В этом возрасте многие девочки начинают проявлять интерес к бьюти-практикам и стилю.
Модная сумочка с оригинальным дизайном станет стильным аксессуаром. Набор косметики для подростков позволит экспериментировать с внешностью безопасно и с удовольствием. Сертификат в магазин одежды даст возможность самостоятельно выбрать понравившиеся вещи.
Другие интересные варианты:
- аксессуары для волос;
- стильный кошелек;
- набор бижутерии;
- мастер-класс по созданию собственного стиля;
- парфюм;
- маникюрный набор;
- модные кроссовки;
- шляпка или бейсболка;
- солнцезащитные очки;
- шарф и перчатки.
Идеи подарков для любительницы чтения
Книги — это всегда отличный подарок для тех, кто любит погружаться в мир приключений и фантазий.
Сборник современных подростковых романов поможет открыть новых любимых авторов. Электронная книга позволит хранить целую библиотеку в одном устройстве. Абонемент в книжный клуб — возможность обсуждать прочитанное с единомышленниками.
Еще несколько идей:
- красивый книжный шкаф;
- коллекционное издание классики;
- оригинальные закладки;
- настольная лампа для чтения;
- подписка на литературный журнал;
Идеи подарков для музыканта
Если девочка увлекается музыкой, поддержите ее интересы подходящим подарком.
Укулеле — небольшой инструмент, на котором легко научиться играть. Уроки игры на гитаре помогут развить навыки и найти новое хобби. Беспроводная колонка позволит наслаждаться любимыми треками в любом месте.
Перечислим дополнительные идеи:
- синтезатор;
- микрофон для караоке;
- билеты на концерт любимой группы;
- музыкальные постеры;
- метроном;
- нотный сборник;
- барабанная установка для начинающих;
- подписка на музыкальный сервис.
Идеи подарков для любительницы науки
Пробудите интерес к науке с помощью познавательных и увлекательных подарков.
Набор для проведения химических экспериментов позволит почувствовать себя настоящим ученым. Телескоп откроет загадки звездного неба. Если вы ищете, что подарить девочке, увлекающейся биологией, микроскоп станет отличным выбором.
Другие варианты:
- планетарий для дома;
- книга с научными фактами;
- конструктор «Лего Техник»;
- робот-конструктор;
- научные журналы для детей;
- интерактивные обучающие игры;
- наборы для домашних опытов по физике;
- карта звездного неба;
- электронный набор «Собери сам».
Идеи подарков для геймерши
Компьютерные игры и связанные с ними аксессуары всегда актуальны.
Игровая мышь с подсветкой улучшит комфорт во время игр. Сертификат на покупку игр в онлайн-магазине позволит самостоятельно выбрать желаемые проекты. Геймерские наушники обеспечат качественный звук и общение с друзьями.
Перечислим еще несколько идей:
- коврик для мыши с оригинальным рисунком;
- игровая клавиатура;
- подписка на игровой сервис;
- фигурки любимых персонажей;
- рюкзак с игровым принтом;
- настольные игры по мотивам видеоигр;
- контроллер для консоли (геймпад);
- геймерское кресло;
- очки виртуальной реальности.
Идеи подарков для любительницы приключений
Подборка подойдет для девочек, которые любят активный отдых и новые впечатления.
Поход в веревочный парк подарит массу эмоций и заряд адреналина. Посещение квест-комнаты — отличный способ провести время с друзьями. Сертификат на визит в аквапарк обеспечит веселые выходные.
Еще несколько вариантов:
- посещение картинг-центра;
- мастер-класс по скалолазанию;
- уроки серфинга или сноуборда;
- полет в аэротрубе;
- экскурсия в интересное туристическое место;
- поход с ночевкой в палатках;
- набор для выживания в дикой природе;
- компас и карта;
- приключенческая настольная игра.
Идеи подарков для любительницы кулинарии
Если девочка любит готовить или проявляет интерес к кулинарии, поддержите ее начинания.
Набор для выпечки капкейков поможет создавать вкусные десерты. Детская кулинарная книга с простыми рецептами станет отличным помощником на кухне. Мастер-класс по приготовлению пиццы подарит новые навыки и впечатления.
Дополнительные идеи:
- фартук и поварской колпак;
- формы для печенья;
- набор специй;
- силиконовые формы для выпечки;
- шоколадный фонтан;
- мини-вафельница;
- книга рецептов мировых кухонь;
- сертификат в кулинарную школу.
Идеи подарков для любительницы искусства
Подарки, связанные с искусством, помогут развить творческие способности и расширить кругозор.
Билет в художественную галерею откроет новые горизонты. Набор для рисования маслом позволит попробовать себя в новом виде искусства. Курс по фотографии поможет научиться запечатлевать красивые моменты.
Еще несколько вариантов:
- альбом для эскизов;
- набор профессиональных карандашей;
- курс по дизайну;
- мозаика;
- набор для создания гравюры;
- световой планшет для рисования;
- книга по истории искусства;
- настольный мольберт;
- набор для каллиграфии;
- мастер-класс по скетчингу.
Как правильно выбрать подарок девочке на 11 лет
Выбор подарка для подростка — задача, требующая внимания к деталям и понимания интересов девочки. В этом возрасте дети начинают активно проявлять свою индивидуальность и стремятся к самовыражению. Чтобы подарок действительно порадовал именинницу, стоит учитывать ее хобби и увлечения.
Обратите внимание на то, чем она увлекается, — возможно, это рисование, музыка, спорт или чтение. Подарки, которые помогут развить таланты или открыть новые горизонты, будут особенно ценны. Также многие девочки в этом возрасте начинают интересоваться модой и стильными аксессуарами. Подумайте о подарках, которые позволят имениннице чувствовать себя особенной.
Наконец, не забывайте о важности эмоциональной составляющей подарка. Индивидуальный подход, теплая открытка или совместное времяпрепровождение могут сделать ваш подарок по-настоящему запоминающимся и значимым.
Редактор: Ольга Савинцева