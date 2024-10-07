Что подарить девочке на 11 лет: 100+ оригинальных идей

Выбор подарка для подростка может быть настоящим испытанием, ведь в этом возрасте интересы меняются очень быстро. Хочется подобрать что-то особенное, что принесет радость и запомнится надолго, поэтому близкие часто задаются вопросом, что подарить девочке на 11 лет.