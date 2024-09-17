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Что подарить девочке на 1 год: 100+ оригинальных идей

Определиться с тем, что подарить девочке на 1 год, довольно непросто. Ведь хочется подобрать нечто особенное, что порадует малышку и принесет пользу в повседневной жизни. Подборку идей смотрите ниже.

Девочка в день рождения
Источник: Freepik

Первый день рождения — знаменательное событие в жизни ребенка и его семьи. Родители и близкие стремятся сделать этот день особенным, тщательно выбирая подарки, которые будут не только красивыми, но и полезными для развития малышки. Когда встает вопрос о том, что подарить девочке на 1 год, важно учитывать интересы ребенка, потребности и этапы развития. Собрали более 100 идей, которые помогут вам выбрать презент: от развивающих игрушек и милых нарядов до полезных аксессуаров для комнаты

Идеи подарков из одежды для девочки

Выбор нарядов в качестве подарка для девочки на первый день рождения — отличный вариант, ведь дети в этом возрасте быстро растут, и им всегда нужны новые вещи. Ниже идеи презентов, которые не только порадуют маленькую модницу, но и пригодятся в повседневной жизни.

Девочка на день рождения в коричневом платье.
Источник: Freepik

Например, подойдет набор боди и ползунков. Они в этом возрасте незаменимы. Хорошим вариантом также будет пижама из органического хлопка, мягкая и нежная. Она идеально подойдет для сна, который занимает довольно много времени у годовалых детей. Кофта с капюшоном или кардиган спасут крошку в прохладную погоду. Можно их выбрать с милым дизайном или ушками. А комбинезон для прогулок станет отличным решением в межсезонье или зимой.

Другие варианты подарков:

  • нарядное платье или сарафан;
  • набор детских носочков или колготок;
  • шапочка и варежки;
  • нагрудники и слюнявчики;
  • детская кепка;
  • ботинки или кроссовки;
  • одежда с персонажами из мультфильмов.

Идеи подарков для гигиены и ухода за детской кожей

Такие презенты сделают процесс заботы о ребенке приятным и комфортным. Можно собрать набор для купания, купив детский шампунь, гель для душа, пену для ванны и мягкую губку. Дополнят такой подарок комплект мягких полотенец из хлопка и маленький махровый халатик с капюшоном в форме животного. Наверняка это порадует не только девочку, но и ее родителей. Подходящим вариантом также станет набор для ухода за кожей, в который входят детский лосьон, крем для тела и детское масло.

Маленькой девочке мама расчесывает волосы.
Источник: Freepik

Позаботиться о гигиене девочки можно также с помощью детской зубной щетки и специальной пасты. А процесс заботы о ногтях облегчит детский маникюрный набор.

Другие варианты:

  • набор для массажа и релаксации (мягкое полотенце, детское масло для массажа, силиконовая щетка и диск с успокаивающей музыкой или звуками природы);
  • подгузники;
  • молочко для тела;
  • мягкая щетка для волос с натуральной щетиной;
  • набор средств для ухода (влажные салфетки, специальный крем).

Идеи подарков для путешествий и прогулок

Выход из дома с малышкой требует особого внимания к деталям. Вещи, облегчающие прогулки и поездки, помогут родителям и детям наслаждаться временем на свежем воздухе или даже организовать небольшое путешествие. Подарите девочке компактную коляску, которая легко складывается. Она удобна для любых прогулок и поездок. Хорошим вариантом также станет сумка-органайзер для коляски — она поможет держать все необходимые вещи под рукой.

Маленькая девочка в белой коляске, а рядом мама с бутылочкой.
Источник: Freepik

Сохранять еду и напитки нужной температуры поможет термосумка, а ношение девочки во время прогулок и поездок облегчит анатомический эргорюкзак.

Что еще подарить годовалой девочке:

  • универсальный дождевик для коляски;
  • детский яркий рюкзачок;
  • трехколесный велосипед с ручкой;
  • солнцезащитный козырек для коляски;
  • плед;
  • солнцезащитный крем для младенцев;
  • санки для зимних прогулок;
  • детскую подушку для путешествий;
  • красивую бутылку для воды с соской;
  • коляску-трансформер, которая раскладывается в люльку и в прогулочный блок.

Идеи подарков — аксессуаров для детской комнаты

Полезным подарком для порядка в комнате будет органайзер для игрушек. Например, это может быть яркая и удобная коробка или стеллаж с ящиками. Неплохим вариантом станет ростомер на стену в виде декоративной наклейки с веселыми рисунками, который крепится к стене и позволяет отслеживать рост ребенка по мере взросления. Также можно поискать детское кресло-мешок или пуфик в ярких цветах, на котором ребенок может сидеть и играть. Это также будет стильным дополнением интерьера комнаты.

Другие варианты:

Девочка сидит на кровати и улыбается.
Источник: Freepik

  • милые фоторамки;
  • детский коврик;
  • ночник;
  • красивое постельное белье;
  • зеркало;
  • текстильный органайзер на кроватку;
  • яркие настенные наклейки или декали;
  • картины или постеры с детскими мотивами.

Идеи подарков для питания

Удобство во время еды важно для развития малыша. Подарки в этой категории облегчают процесс кормления и хранения пищи, делая его более удобным. Они помогут родителям организовать здоровое питание малышки.

Годовалую девочку кормят мама и сестра.
Источник: Freepik

Можно приобрести наборы для приготовления прикорма. Они удобны для введения новых продуктов в рацион. Практичный подарок для обучения самостоятельному питанию — первые ложечки и вилочки. Можно поискать качественный термос, он сохраняет еду и напитки нужной температуры, горячей или холодной. Хорошим презентом станет поильник с трубочкой. Он не дает жидкости проливаться, поэтому пользоваться им можно даже в машине.

Что еще можно подарить для питания:

  • набор для кормления из нержавеющей стали;
  • подставку для бутылочек;
  • разделочные доски для детского питания;
  • прорезыватель;
  • стульчик для кормления;
  • ершики для очищения бутылок;
  • нагрудник;
  • мини-йогуртницу для приготовления натурального десерта;
  • мерные ложки и чашки.

Идеи подарков на память

Такие события, как дни рождения, требуют определенных подарков. Они должны быть уникальными и запоминающимися, чтобы подчеркнуть значимость момента. Персонализированные предметы сохранят воспоминания о важном событии.

К таким презентам относится фотосессия для семьи. Подарите семье девочки сертификат на съемку, чтобы впоследствии они могли пересматривать снимки все вместе. Также подойдет деревянная игрушка с именем ребенка — индивидуальный и особенный подарок, который может стать семейным талисманом.

Праздничное одеяло с красивой вышивкой создаст уютную атмосферу в спальне ребенка. Полезным подарком также станет фотокнига с моментами первого года: снимки можно просто распечатать или заказать альбом, в котором они будут красиво оформлены в формате коллажей на разворотах.

Другие памятные подарки:

Плюшевый мишка сидит на стуле.
Источник: Freepik

  • композиция из шаров и цветов для первого дня рождения;
  • памятный медальон с фотографией;
  • первые сережки;
  • мягкая игрушка;
  • набор для создания слепков;
  • именной плед для малышки.

Идеи подарков для творчества и самовыражения

Возможность разрабатывать мелкую моторику и учиться делать что-то руками важны для развития ребенка. Подарки, способствующие творчеству, помогают маленькой девочке совершенствовать различные навыки и выражать эмоции. В эту категорию презентов входят художественные материалы и игрушки, которые способствуют умственному и эмоциональному взрослению ребенка.

Интересным вариантом станет магнитная доска для разработки художественных навыков. Рассмотрите в качестве подарка набор для пальчикового рисования. Это простой способ создания ярких и красочных картин. Книжка-раскраска для детей от года подойдет для развития мелкой моторики и воображения, а также подарит девочке массу веселья.

Пластилин и счеты лежат на детском коврике.
Источник: Freepik

Набор для лепки из пластилина поможет развивать работу пальчиков и креативность, ведь можно создавать любые фигуры.

Другие варианты:

  • детский двусторонний мольберт для рисования;
  • наборы для создания песочных картин (можно использовать детям от года, но под присмотром родителей);
  • игрушечная железная дорога;
  • детский ксилофон;
  • деревянные штампы для рисования.

Идеи подарков для социализации и общения

Коммуникация важна для дальнейшей социализации малышей. Подарки, способствующие взаимодействию с другими, помогают ребенку развивать социальные навыки. Игры и предметы, предполагающие участие нескольких человек, способствуют общению и сотрудничеству. Это поможет девочке научиться работать в команде и взаимодействовать с окружающими.

Большие пазлы с буквами.
Источник: Freepik

Например, это могут быть крупные пазлы для совместной сборки с родителями и первого сотрудничества. Интересным вариантом станет кукольный театр: это разовьет навыки общения и воображения. Также можно подарить набор игрушек для сюжетных игр, включающий персонажей, животных или транспорт, который стимулирует развитие ролевых игр.

Подумайте над подарками для совместных игр на улице — мячик или набор для песочницы. Их можно использовать для взаимодействия с другими детьми, развивая навыки работы в команде.

Еще варианты:

  • игрушечный телефон;
  • куклы с набором одежды и аксессуаров, которых можно переодевать;
  • книжки с изображением эмоций и ситуаций;
  • музыкальные игрушки с режимом «игра в команде».

Идеи подарков для развития моторики и сенсорного восприятия

Развитие координации и движения имеет большое значение для ребенка в раннем возрасте. Подарки, способствующие этому, помогут девочке познавать мир через тактильные ощущения. Подойдет развивающий игровой коврик. Он водонепроницаемый, создан из теплых пружинящих материалов и наполнен элементами, которые работают с тактильностью. Есть еще мягкий мяч с текстурой и встроенными мелодиями. Он отлично подойдет для того, чтобы мять его в руках. Таким образом ребенок успокаивается и лучше осознает положение рук в пространстве.

Кубики лежат у кровати друг на друге.
Источник: Freepik

С помощью сенсорных кубиков с текстурной поверхностью для стимуляции тактильных ощущений годовалая девочка будет разрабатывать координацию и мелкую моторику. А сортер способствует развитию логического мышления.

Другие подарки:

  • игрушки с шуршащими элементами;
  • пальчиковый лабиринт;
  • погремушка;
  • пирамидка;
  • игрушка-каталка.

Идеи подарков для игры в воде

Забавы во время купания — это не только весело, но и полезно для развития ребенка. Вспомогательные предметы учат взаимодействовать с водой и обеспечивают массу удовольствия во время купания. Разнообразные плавающие резиновые игрушки подойдут для забавных водных игр и подарят море радости малышке. Это могут быть уточки или что-то еще.

Годовалая девочка играет в ванной с резиновыми утятами.
Источник: Freepik

Мягкие книжки для купания с пищащими элементами развлекут ребенка и помогут научиться чему-то новому. Интересным вариантом станет водяная мельница — ее можно прикрутить к бортику ванной, и ребенок будет наблюдать, как крутятся от воды яркие лопасти.

Подойдет для тренировки моторики также набор для ловли игрушек «Морская рыбалка».

Другие варианты подарков:

  • набор цветных губок для детей:
  • миниатюрные кораблики;
  • фонтанчик для ванной;
  • игрушка для создания пузырей и пены;
  • надувные игрушки для купания;
  • игрушка-лейка.

Как правильно выбрать подарок девочке на 1 год

В процессе выбора презента девочке на ее первый день рождения важно учитывать несколько ключевых аспектов. Дадим еще несколько полезных советов:

1. Обращайте внимание на возрастные рекомендации и безопасность игрушек — материалы должны быть гипоаллергенными и не содержать мелких деталей, которые ребенок может проглотить.

2. Учитывайте интересы малышки и этапы ее роста: в этом возрасте особенно полезны подарки, которые стимулируют сенсорное восприятие, мелкую моторику и развивают социальные навыки.

3. Подумайте о практичности. Это могут быть предметы для ежедневного использования: одежда, постельное белье или предметы для ухода и гигиены всегда будут кстати и облегчат жизнь родителям.

4. Правильный выбор презента — это баланс между безопасностью, развитием и пользой в повседневной жизни.

Автор: Ольга Савинцева