Что подарить девочке на 1 год: 100+ оригинальных идей

Первый день рождения — знаменательное событие в жизни ребенка и его семьи. Родители и близкие стремятся сделать этот день особенным, тщательно выбирая подарки, которые будут не только красивыми, но и полезными для развития малышки. Когда встает вопрос о том, что подарить девочке на 1 год, важно учитывать интересы ребенка, потребности и этапы развития. Собрали более 100 идей, которые помогут вам выбрать презент: от развивающих игрушек и милых нарядов до полезных аксессуаров для комнаты