Что по закону считается общественным местом

Как правило, в общественных местах нельзя курить (в том числе и электронные сигареты), употреблять алкоголь, громко слушать музыку. Также, согласно «Кодексу административных правонарушений», чаще всего встречается такое правонарушение, как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.