Что по закону считается общественным местом

По сути, общественное место является территорией, которую может посетить любой человек. Сюда входят улицы, площадки, парки, магазины, рестораны, культурные и спортивные объекты. При этом российское законодательство не дает трактовки «общественного места».
Исходя из того, то общественные места доступны любому человеку, к ним относятся:
- детские сады и школы;
- театры и кинотеатры;
- транспорт общего пользования;
- библиотеки и концертные залы;
- больницы;
- магазины и рынки;
- помещения органов власти;
- пляжи;
- детские площадки;
- АЗС и другие места, открытые для посещения.
Основные признаки общественного места
Во-первых, у общественного места, как правило, нет конкретного владельца. Проще говоря, ни квартира вашего соседа, ни ваш загородный дом не могут быть общественным местом.
Во-вторых, общественное место отличается:
- публичностью и доступностью;
- инфраструктурой и комфортом;
- общественной активностью.
Правила поведения в общественных местах
Как правило, в общественных местах нельзя курить (в том числе и электронные сигареты), употреблять алкоголь, громко слушать музыку. Также, согласно «Кодексу административных правонарушений», чаще всего встречается такое правонарушение, как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
И вот какие еще есть правила поведения в общественных местах:
- соблюдайте чистоту;
- уважительно относитесь к общественной собственности и окружающим. Помните, что вандализм и непристойное поведение — административные правонарушения.
Относятся ли подъезды к общественным местам
Подъезд можно отнести к общественному месту, так как:
- у него нет одного собственника;
- попасть туда могут как жильцы, так и их гости, а также курьеры, почтальоны, врачи и прочие люди;
- можно столкнуться с соседями и незнакомцами и пообщаться.
Что нельзя делать в подъездах
В подъездах, как и в общественных местах, есть свои правила. Так, там нельзя:
- шуметь;
- оставлять габаритные вещи у квартиры, лифтов и проходов — такие действия противоречат правилам пожарной безопасности;
- курить;
- оставлять мусор.
Все жильцы имеют права пользоваться подъездом. Ни один из них не может присвоить, например, квартирный холл и использовать его так, как вздумается.
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