Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что по закону считается общественным местом

Общественное место (ОМ) — это то пространство, в которых люди проводят время вместе, общаются и взаимодействуют с окружающими. Рассказываем, что является общественным местом по закону, какие у него основные признаки и относятся ли подъезды к местам общего пользования.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Дом Mail

По сути, общественное место является территорией, которую может посетить любой человек. Сюда входят улицы, площадки, парки, магазины, рестораны, культурные и спортивные объекты. При этом российское законодательство не дает трактовки «общественного места».

Исходя из того, то общественные места доступны любому человеку, к ним относятся:

  • детские сады и школы;
  • театры и кинотеатры;
  • транспорт общего пользования;
  • библиотеки и концертные залы;
  • больницы;
  • магазины и рынки;
  • помещения органов власти;
  • пляжи;
  • детские площадки;
  • АЗС и другие места, открытые для посещения.

Основные признаки общественного места

Во-первых, у общественного места, как правило, нет конкретного владельца. Проще говоря, ни квартира вашего соседа, ни ваш загородный дом не могут быть общественным местом.

Во-вторых, общественное место отличается:

  • публичностью и доступностью;
  • инфраструктурой и комфортом;
  • общественной активностью.

Правила поведения в общественных местах

Как правило, в общественных местах нельзя курить (в том числе и электронные сигареты), употреблять алкоголь, громко слушать музыку. Также, согласно «Кодексу административных правонарушений», чаще всего встречается такое правонарушение, как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

И вот какие еще есть правила поведения в общественных местах:

  • соблюдайте чистоту;
  • уважительно относитесь к общественной собственности и окружающим. Помните, что вандализм и непристойное поведение — административные правонарушения.

Относятся ли подъезды к общественным местам

Подъезд можно отнести к общественному месту, так как:

  • у него нет одного собственника;
  • попасть туда могут как жильцы, так и их гости, а также курьеры, почтальоны, врачи и прочие люди;
  • можно столкнуться с соседями и незнакомцами и пообщаться.

Подъезды, включая лестничные площадки, коридоры, лифты, подземные парковки, места для хранения колясок и велосипедов, — это места общего пользования.

Что нельзя делать в подъездах

В подъездах, как и в общественных местах, есть свои правила. Так, там нельзя:

  • шуметь;
  • оставлять габаритные вещи у квартиры, лифтов и проходов — такие действия противоречат правилам пожарной безопасности;
  • курить;
  • оставлять мусор.

Все жильцы имеют права пользоваться подъездом. Ни один из них не может присвоить, например, квартирный холл и использовать его так, как вздумается.

Ранее эксперты рассказали, как должны работать котокафе.