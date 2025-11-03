«Штаты превратят Каракас в Ирак»: что пишут западные СМИ о вторжении США в Венесуэлу

Также он ссылается на мнение Фила Гансона, который живет в Каракасе уже 26 лет и работает старшим аналитиком Международной кризисной группы: «Военные действия США могут спровоцировать кризис того же порядка, что и в Ираке после того, как США попытались сменить там режим». Это объясняется тем, что наркокарттели очень хорошо вооружены, как бронетехникой, так и новейшим оружием, начиная с подводных лодок и БПЛА, заканчивая вооружением западного спецназа, и они будут защищать свою территорию, сражаясь с америкнаским оккупационными войсками. В результате гибнуть будут простые венесуэльцы.