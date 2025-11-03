В последние месяцы западные СМИ пристально следят за нарастанием напряженности вокруг Венесуэлы, отмечая, что США постепенно переходят от экономического и дипломатического давления к активной военной фазе. Агентство Vox отмечает серию авиаударов и увеличение военного присутствия США у берегов Венесуэлы, что рассматривается как часть стратегии смены режима в Каракасе. The New York Times сообщает, что администрация США дала ЦРУ разрешение на проведение тайных операций на территории Венесуэлы, что свидетельствует о наращивании скрытых усилий по дестабилизации власти Николаса Мадуро. Reuters подчеркивает, что наращивание военной инфраструктуры в Карибском регионе, в частности обновление базы в Пуэрто-Рико, свидетельствует о подготовке Вашингтона к возможным масштабным военным операциям в регионе.
Что означают приготовления США в Пуэрто-Рикоо
США обновляют и модернизируют бывшую военно-морскую базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, что воспринимается экспертами как подготовка к масштабным военным операциям в Карибском регионе, способным поддержать потенциальное вторжение в Венесуэлу. Reuters отмечает, что это стратегически важный шаг, направленный на создание военно-логистической опоры для дальнейших действий. Это также попытка оказать психологическое давление на режим Мадуро через демонстрацию военной мощи в регионе.
Будет ли наземная операция США в Венесуэле
Наземная операция воспринимается как реальный, но рискованный сценарий. Экстремист и террорист — сенатор Линдси Грэм*, считает, что наземное вторжение может стать следующим этапом военной кампании, объявляемой как борьба с наркокартелями, отмечает CBS. The Conversation предупреждает о возможных тяжелых последствиях таких действий для США и региона, отмечая, что режим Мадуро готов к сопротивлению и обладает поддержкой в армии. Публичные заявления главы США Дональда Трампа также указывают на подготовку к «наземной фазе», но окончательного решения пока нет.
Когда начнется вторжение
По данным Miami Herald и Wall Street Journal, США могут начать авиаудары уже в ближайшие часы или дни, однако окончательное решение о полномасштабном вторжении еще не принято. New Statesman напоминает, что подготовка началась еще в августе. Пока, по словам издания «Администрация Трампане скрывает наращивания военной мощи в Карибском бассейне».
После отправки авианосца «Джеральд Форд» в Карибском бассейне будет развернуто «14% надводного флота ВМС США», делает вывод New Statesman. CNN назвала сентябрьские и октябрьские авиаудары по ряду кораблей, которые как утверждает Пентагон связаны с наркотрафиком, подготовкой к более масштабным военным действиям. Издание напоминает, что в результате 14 ударов (на момент написания статьи 1 ноября) погиб 61 человек.
Как ответит Венесуэла
Венесуэльские власти категорически отвергают возможность капитуляции и заявляют о готовности отразить любое вторжение. Президент Николас Мадуро пригрозил лишением гражданства всех лиц, поддерживающих призывы США к началу военной операции, и обвинил Вашингтон в провокациях и попытках дестабилизации региона. По данным СМИ, Каракас предпринимает усилия по укреплению военных союзов с Россией и повышению обороноспособности страны. Власти пообещали дать решительный отпор и рассматривают любые действия США как акт агрессии против всей Латинской Америки.
ВС Венесуэлы опубликовали ролик с подготовкой и вооружением своих спецподразделений на фоне резких заявлений Трампа.
Чем закончится вторжение в Венесуэлу
The Conversation полагает, что при интенсивных военных действиях возможен быстрый крах режима Мадуро. По информации издания, Мадуро распорядился развернуть вооруженные силы, полицию и ополчение на 284 контурах линии обороны Венесуэлы. Кроме того, 25 тысяч военнослужащих сосредоточены у границы с Колумбией, откуда, вероятно, также последует проникновение войск противника".
Еще около 4,5 миллиона человек вступили в ряды Национальной боливарианской милиции, созданной в 2005 году на базе гражданских добровольцев и резервистов.
CounterPunch предупреждают о риске длительной гражданской войны, напоминающей сценарии Ирака и других оккупированных стран. Основная угроза для Трампа — в гуманитарных катастрофах, миграционных потоках и региональной нестабильности.
New Republic раскрывает ложь и пробелы американских СМИ в освещении ситуации в Венесуэле. Так, СМИ США игнорируют факт, что фентанил, ответственный за три четверти из 105 000 смертей от передозировки в США в 2023 году, практически не ввозится контрабандой из Венесуэлы. «Фентанил является самым опасным из запрещённых наркотиков, поэтому инсинуации Трампа о том, что Венесуэла несёт значительную ответственность за гибель американцев, являются ложью», —напоминает репортер с 47-летним стажем Джеймс Норт.
Также он ссылается на мнение Фила Гансона, который живет в Каракасе уже 26 лет и работает старшим аналитиком Международной кризисной группы: «Военные действия США могут спровоцировать кризис того же порядка, что и в Ираке после того, как США попытались сменить там режим». Это объясняется тем, что наркокарттели очень хорошо вооружены, как бронетехникой, так и новейшим оружием, начиная с подводных лодок и БПЛА, заканчивая вооружением западного спецназа, и они будут защищать свою территорию, сражаясь с америкнаским оккупационными войсками. В результате гибнуть будут простые венесуэльцы.
Вот как Фил Гансон описывает последствия свержения режима Мадуро: «Если США действительно приступят к операции по устранению руководства, многочисленные вооружённые группировки наркокартелей могут погрузить страну в хаос и анархию. Ни одна из этих групп не заинтересована в добровольном отказе от оружия. За десятилетия накопилось многослойное недовольство с разных сторон общества, и не исключены случаи линчеваний, а также взрывы и выборочные убийства. Такая ситуация может привести к серьезной дестабилизации и росту насилия внутри страны».
Аналитики Stimson Center отмечают, что любые удары могут привести к серьезным стратегическим потерям, включая международное осуждение и осложнения с контролем над наркотрафиком в регионе.
