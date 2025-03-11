Что пишут западные СМИ о подвиге участников операции «Поток»

Причем передвигаться приходилось в полной темноте, а также в тесном пространстве, поскольку диаметр трубы составляет 1,4 метра. Почти неделю бойцы находились без доступа к воздуху, а также с минимальными запасами еды и воды. Кроме того, все военнослужащие получили отравление метаном, поскольку до 1 января по этой трубе качали газ в Европу. Но, несмотря на все это, наши военнослужащие достойно выполнили поставленную задачу.