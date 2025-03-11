В Курской области российские военнослужащие провели уникальную операцию и пробрались в тыл ВСУ. За два дня более 800 бойцов преодолели 15 км по неработающему газопроводу и вышли к Судже, чем застали врага врасплох.
Причем передвигаться приходилось в полной темноте, а также в тесном пространстве, поскольку диаметр трубы составляет 1,4 метра. Почти неделю бойцы находились без доступа к воздуху, а также с минимальными запасами еды и воды. Кроме того, все военнослужащие получили отравление метаном, поскольку до 1 января по этой трубе качали газ в Европу. Но, несмотря на все это, наши военнослужащие достойно выполнили поставленную задачу.
Подвиг российских военнослужащих наше свое отражение не только в отечественных СМИ, но и в зарубежной прессе.
«Этот героический эпизод войдет в историю»
Польское издание Myśl Polska назвало маневр российских войск переломным моментом в освобождении территории Курской области от ВСУ.
«Этот героический эпизод войдет в историю, пишет MP. Невероятно дерзкая атака российских войск, пробравшихся в тыл противника по газопроводу, оказалась ключевым элементом уникальной операции по освобождению земель Курской области», — отмечает издание.
Польское СМИ провело аналогию между подвигом российских бойцов и «атакой мертвецов» в годы Первой мировой войны. Тогда военнослужащие русской императорской армии во время битвы за Осовец, несмотря на полученное отравление вследствие газовой атаки, организовали контрнаступление на немецкие силы.
Немецкий Berliner Zeitung написал, что подвиг россиян стал «неприятным сюрпризом» для солдат ВСУ.
«Русские тщательно спланировали несколько атак. Например, им удалось пробраться на километры в тыл к позициям украинцев через газопровод. Это стало неприятным сюрпризом для них», — говорится в публикации.
«Удерживаемый ВСУ участок сжимается как шагреневая кожа»
Французское Le Figaro назвало операцию «Поток» крахом обороны ВСУ.
«Эта впечатляющая атака была лишь передовой точкой российского наступления на удерживаемый украинскими военными в Курской области участок, который сжимается как шагреневая кожа», — отмечает газета.
Немецкое издание Bild утверждает, что после подвига российских военнослужащих фронт ВСУ рухнул.
«После этого фронт рухнул, поскольку украинской армии теперь пришлось обороняться на двух направлениях, и она оказалась отрезанной от снабжения», — сказано в публикации.
Проявление военной смекалки
Депутат Госдумы и участник специальной военной операции Виталий Милонов назвал операцию «Поток» проявлением военной смекалки.
«Это военная смекалка. Видел, что к этой операции причастен Зомби, и могу сказать, что это человек — действительно легенда. Это операция, которая позволила начать вскрывать эшелонированную оборону ВСУ. Идти в лоб не всегда получается, и когда не получается — нужно обходить, используя ум и талант, и таким образом побеждать», — сказал Милонов в беседе с ВФокусе Mail.