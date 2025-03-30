Что пишут западные СМИ о переговорах в Саудовской Аравии

Саммиты прошли в гостинице The Ritz-Carlton, а встреча России и США продлилась более 12 часов. Из Москвы прилетели председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Американская сторона была представлена директором по политическому планированию Госдепартамента США Майклом Энтони, старшим директором по Европе Совета нацбезопасности Эндрю Пиком, а также рядом помощников специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.