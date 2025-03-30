Повестка западных СМИ не оставляет тему американо-российских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ключевая тема для обсуждения — это вопрос уступок обеих сторон.
Саммиты прошли в гостинице The Ritz-Carlton, а встреча России и США продлилась более 12 часов. Из Москвы прилетели председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Американская сторона была представлена директором по политическому планированию Госдепартамента США Майклом Энтони, старшим директором по Европе Совета нацбезопасности Эндрю Пиком, а также рядом помощников специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Обе стороны высказали свое позитивное настроение насчёт хода переговоров и предварительных соглашений. Основными темами для обсуждения стали:
- Энергетическая безопасность Украины
- Вопрос перемирия на море и в воздухе
- Территориальный вопрос
- Сделка по редкоземельным металлам
Президент Трамп по итогам переговоров отдельно выделили вопрос территорий и прав на землю:
«Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею».
Владимир Путин на своей недавней встрече с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» отшутился от вопросов по переговорам и посоветовал бойцам нести службу. Президент обратил внимание, что в мире и так внимательно следят за переговорами двух стран.
Как пишет The New York Times, по итогам заявления представителей двух стран Россия внесла существенные оговорки, которые гарантировали бы безопасность сделки для Москвы. По словам собеседника издания, Вашингтон в свою очередь ничего не потребовал добавить:
«Даже в условиях неопределенности готовность Белого дома уступить российскому требованию, несмотря на возражения Украины, стала последним признаком растущего сближения президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным».
Немецкие CМИ сетуют о том, что переговоры США и Украины в Эр-Рияде, состоявшиеся на следующий день после разговора с Россией, оказались бессмысленными. По мнению журналистов Spiegel, «Кремль ставит условия для безопасного судоходства в Черном море».
Как отметили журналисты из Германии, Россия в вопросе безопасности на море крайне обеспокоена контролем военной активности в Чёрном море и поэтому выставляет ряд условий:
«Помимо экспорта зерна, для Москвы особое значение имеет безопасный экспорт нефти через Черное море. Чтобы смягчить санкции против России, США придется достичь соглашений с членами ЕС и другими странами».
Британцы из The Gurdian в свою очередь беспокоятся, что список требований Москвы на переговорах с Вашингтоном, мог стать «списком желаний». По мнению обозревателя Эндрю Рота, Владимир Путин и переговорщики со стороны России используют Трампа:
«Кремль использует свое преимущество в отношениях с Белым домом, которому не терпится показать, что Дональд Трамп — единственный лидер, способный обеспечить мир».
Опасения The Gurdian вызваны тем, что Европа и США устали от боевых действий, а стратегическое преимущество остается за Россией — ВС РФ продолжают наступление на ряде участков линии соприкосновения. По словам экспертов из Великобритании, Россия будет добиваться «двойной цены» за прекращение боевых действий: политических и военных уступок со стороны Украины, а также выхода из международной изоляции.