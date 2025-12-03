Что пишут западные СМИ о ночных переговорах США и России в Москве

Этой ночью в Москве прошли переговоры представителей России и США о планах по завершению конфликта на Украине. Встреча длилась пять часов, но к единому компромиссному решению не привела. При этом провалом назвать ее, вероятно, тоже нельзя, так как российские дипломаты отмечали продуктивность беседы. Что пишут о переговорах в Москве западные СМИ — в материале ВФокусе Mail.