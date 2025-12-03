Что пишут западные СМИ о ночных переговорах США и России в Москве

Bloomberg подчеркивает конструктивность переговоров, но отмечает отсутствие компромиссов по ключевым вопросам территориального контроля. Работа продолжается, но позиции сторон пока далеки.
The New York Times фокусируется на военных успехах России, особенно на контроле над Красноармейском, что укрепляет позиции Москвы и усложняет переговоры.
The Washington Post отмечает, что военные успехи России усиливают ее влияние в переговорах. Также журналисты отводят важную роль настроению Трампа, который склоняется к мысли о неизбежном поражении Украины. Издание фиксирует растущие разногласия между США и Европой во время переговоров.
The Telegraph скептически оценивает прогресс переговоров — мир пока не приблизился, но работа продолжается в обеих столицах.
Spectator отмечает, что Путин продемонстрировал американским гостям процветание и безопасность Москвы — прогулка по Красной площади и витрины с западными товарами воплощают стабильность и богатство столицы. Издание подчеркивает, что ситуация развивается «по плану Путина», несмотря на экономические трудности и санкции. Оппоненты России сейчас находятся в худшем положении.
Le Parisien фиксирует негативную реакцию Украины на переговоры. Зеленский обвиняет Россию в попытках ослабить санкции через переговоры и призывает к окончательному прекращению конфликта, а не к паузе. Внутри Украины ситуация осложнена коррупционным скандалом и отставкой Ермака. Европейские политики считают предстоящий период решающим для Украины.