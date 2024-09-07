Что первым делом нужно сделать, если поменяли сим-карту

Если вы завели новую сим-карту, то первое, что необходимо сделать — это открепить старый номер от сервиса «Госуслуги». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник Кибербезопасности России».
«Поменяли сим-карту — открепите номер от “Госуслуг” и мобильного приложения», — призывают россиян эксперты в области кибербезопасности.
Чем опасна старая сим-карта?
Покупая старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу, киберпреступники в первую очередь проверят наличие доступа к онлайн-сервису через этот номер.
«Они используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов», — поясняют эксперты.
Если вы не открепите старый номер от портала «Госуслуги», онлайн-банка и других своих аккаунтов, то подарите злоумышленникам злоумышленники доступ к конфиденциальной информации, включая личные и паспортные данные или же сведения о недвижимости и автомобилях.
Как открепить неиспользуемый номер от «Госуслуг»?
Все просто. Не вынимая старую сим-карту из телефона, зайдите в личный кабинет на «Госуслугах», затем перейдите в раздел «Настройки и безопасность» и нажмите «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона. На старый номер придет код, подтверждающий ваше действие.
Что делать, если старый номер утрачен?
В этом случае самостоятельно открепить старый номер от учетной записи на «Госуслугах» не получится. Чтобы сменить номер, необходимо обратиться в ближайшее МФЦ. С собой нужно взять СНИЛС и паспорт, а также телефон с новой сим-картой. Процедуру проведет оператор МФЦ. Он уберет старый и закрепит за учетной записью новый номер. В его присутствии на ваш номер придет код подтверждения, который вы скажите оператору. После чего к «Госуслугам» будет подвязан нужный вам номер.
Источники: https://t.me https://journal.sovcombank.ru