Что первым делом нужно сделать, если поменяли сим-карту

В этом случае самостоятельно открепить старый номер от учетной записи на «Госуслугах» не получится. Чтобы сменить номер, необходимо обратиться в ближайшее МФЦ. С собой нужно взять СНИЛС и паспорт, а также телефон с новой сим-картой. Процедуру проведет оператор МФЦ. Он уберет старый и закрепит за учетной записью новый номер. В его присутствии на ваш номер придет код подтверждения, который вы скажите оператору. После чего к «Госуслугам» будет подвязан нужный вам номер.