Что означают значки для стирки на одежде

Любая одежда рано или поздно испачкается. Последнее, чего мы хотим в этот момент, — случайно испортить любимый пиджак или платье, выбрав не тот режим на стиральной машине. Хорошая новость: на каждой одежде есть маленькие значки, которые рассказывают все, что нужно знать о том, как правильно ее чистить. Плохая новость: никто не знает, что они означают.