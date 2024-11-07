Что означают значки для стирки на одежде

Любая одежда рано или поздно испачкается. Последнее, чего мы хотим в этот момент, — случайно испортить любимый пиджак или платье, выбрав не тот режим на стиральной машине. Хорошая новость: на каждой одежде есть маленькие значки, которые рассказывают все, что нужно знать о том, как правильно ее чистить. Плохая новость: никто не знает, что они означают.
Все значки утверждены государственным стандартом ГОСТ ISO 3758 — 2014, но изучить его не так просто. Исправляем ситуацию и в небольшом дайджесте рассказываем, что означают все значки, которые можно встретить на одежде: запомнить все с первого раза вряд ли получится, так что лучше сохранить материал в закладки.
Обычно на одежде есть несколько картинок с одним контуром, внутри которых изображены разные значки. Для удобства разбили значки по основным категориям и рассказываем, что означают детали внутри каждой.
Стирка
Стирка — таз с водой. Это главный из всех значков.
- Цифра в тазу означает максимальную температуру, при которой можно стирать изделие.
- Рука в тазу — что стирать вещь можно только руками. В некоторых стиральных машинах есть режим ручной стирки, но полагаться на него не стоит: вещи все равно могут деформироваться.
- Зачеркнутый таз означает, что стирать изделие нельзя вообще.
- Если же «таз» пустой и дополнительных пометок нет, значит, стирать можно как угодно.
Сушка
Квадратные значки поясняют, как правильно сушить вещь.
- Если внутри вертикальные линии, значит, вещь можно сушить на веревке.
- Если горизонтальные — значит, ее нужно расправить на плоской поверхности.
- Одна полоса означает, что вещь можно отжимать, а две — что нельзя.
- Если в левом верхнем углу квадрата есть треугольник (загнутый уголок), это значит, что вещь нельзя сушить под прямыми лучами солнца, иначе она выцветет.
- Кружок внутри квадрата означает сушку в машине. Если он зачеркнут, значит, сушить в стиральной (или специальной сушильной) машине вещь нельзя.
- Точки в кружке внутри квадрата означают температуру машинной стирки. Одна — можно сушить при 60, две — при 80, три — в центрифуге с сушкой при максимальной температуре.
Отжим
Значок, похожий на веревку, относится к отжиму.
Тут все просто: если он зачеркнут, вещь нельзя отжимать, даже вручную. Если не зачеркнут — можно. Такие значки обычно есть только на одежде из деликатных тканей вроде шерсти или кашемира.
Глажка
Утюг — самый интуитивно понятный значок.
- Если утюг зачеркнут, значит, вещь гладить нельзя.
- Если не зачеркнут, внутри есть точки, означающие разрешенную температуру: одна точка 110, две — 150, три — 200.
- Если под картинкой утюга что-то перечеркнуто, значит, гладить вещь с отпариванием нельзя.
Отбеливание
Треугольник рассказывает обо всем, что касается отбеливания.
- Если он пустой, значит, вещь можно отбеливать любыми окисляющими средствами.
- Если перечеркнут — нельзя никакими.
- Буквы «Cl» внутри треугольника — нужно отбеливать вещь хлорсодержащим раствором в холодной воде. Буквы «Cl» зачеркнуты — соответственно, такой раствор использовать нельзя.
- Если внутри треугольника есть две косые черты, отбеливать вещь можно только кислородсодержащими, нехлорными отбеливателями.
Кружок
Круг относится к сухой химической чистке.
- Если круг перечеркнут — в химчистку эту вещь сдавать нельзя.
- Буква внутри круга означает, какие вещества можно использовать.
- А — любой растворитель.
- Р — все, кроме перхлорэтилена.
- F — углеводороды, безопасные даже для деликатных тканей.
Кстати, заботиться важно не только о вещах, но и о самой стиральной машине — иначе она будет хуже отстирывать грязь или вовсе сломается. Как правильно ее чистить, рассказываем в отдельном материале.