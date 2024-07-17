Что означают 12 домов в натальной карте

В этом доме любовь страстная и романтическая, похожая на праздник или на фейерверк. Семья и долгие отношения — это в другом доме (см. ниже). Планеты в пятом доме покажут, как вы ухаживаете за противоположным полом, также здесь можно увидеть, сколько детей у вас будет. Творческая сторона личности также проявляется именно в пятом доме — не важно, это хобби, или профессия, или хобби, которое может перерасти в источник дохода и стать профессией. Здесь же позитивная энергия и все, что помогает нам ощущать радость жизни.