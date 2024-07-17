Что означают 12 домов в натальной карте

Если объяснять совсем просто, то натальная карта похожа на небольшой дачный поселок. Здесь есть дома, в которых постоянно «проживают» или временно «гостят» планеты (напомним, в астрологии этот термин трактуется широко — и Солнце, и Луна, и даже Плутон называются планетами). Так вот, обитатели дач разные — шумные, скандальные, пугливые или навязчиво-веселые. Все вместе и каждый в отдельности, они оказывают влияние на судьбу человека, для которого и составлена натальная карта.
Что же означают астрологические дома и какие значения им присвоены?
Первый дом: личность и характер
Это дом, где представлены только вы сами. Красота, темперамент и прочие аспекты вашей личности, которые невозможно скрыть от посторонних глаз. Также тут уверенность (или неуверенность) в себе и иные моменты, связанные с самооценкой.
Взрослому человеку не обязательно рассматривать планеты, гостящие в первом доме, достаточно посмотреться в зеркало. Но для родителей новорожденного, который только появился на свет (а зачастую — еще и нет, но вот-вот появится) — эта информация представляет особый интерес.
Второй дом: деньги и ценности
Ценности, понятное дело, не только духовные, но и материальные. Второй дом управляет личными финансами и текущими доходами, а кроме этого, он дает нам ресурсы для достижения целей, в частности, жизненную энергию, стабильный эмоциональный фон, терпение и даже иммунитет.
Третий дом: общение и движение
Как найти общий язык с окружающими, подскажут планеты в третьем доме. Причем окружающими в самом прямом смысле — братья, сестры, одноклассники, соседи по подъезду, коллектив в офисе. Учитесь общаться правильно, чтобы неосторожные слова не повернули против вас. Транспортный узел тоже здесь, в нем переплетены ваши постоянные опоздания на трамвай, дорожные происшествия и аварии, о которых натальная карта может предупредить заранее.
Четвертый дом: родители и жилище
Вот здесь попрятались все детские травмы, которые спустя много лет влияют на вашу психику и мешают наладить отношения с родителями, простить маму или, наоборот, попросить у нее прощения. Здесь также всплывают так называемые «родовые проклятия» и прочие неприятности, связанные с предками.
Кроме того, планеты в этом доме помогают создавать уют в вашей квартире, заботиться о том, чтобы близким людям комфортно жилось под одной крышей. Какое домашнее животное завести? Ответ на этот вопрос тоже стоит искать здесь.
Пятый дом: любовь и творчество
В этом доме любовь страстная и романтическая, похожая на праздник или на фейерверк. Семья и долгие отношения — это в другом доме (см. ниже). Планеты в пятом доме покажут, как вы ухаживаете за противоположным полом, также здесь можно увидеть, сколько детей у вас будет. Творческая сторона личности также проявляется именно в пятом доме — не важно, это хобби, или профессия, или хобби, которое может перерасти в источник дохода и стать профессией. Здесь же позитивная энергия и все, что помогает нам ощущать радость жизни.
Шестой дом: здоровье и ответственность
Здоровье тут понимается не только физическое, но и душевное, и ментальное, и эмоциональное — все то, о чем мы постоянно забываем в повседневной суете. Хотя по логике. Это должно быть в постоянном приоритете. А забываем потому, что безответственно к себе относимся.
Ответственность, кстати, в этом же доме: срывы графиков и поставок, несданные вовремя бумаги, забытые поручения начальника. Но здесь не только работа, здесь еще и постоянное откладывание решения бытовых проблем, невыполнение обещаний родным и близким и так далее. Словом, этот дом важнее любви и секса, которые чаще всего ищут в гороскопах и натальных картах. Но по иронии судьбы, любовь и секс к этому дому максимально близко.
Седьмой дом: партнеры в семье и бизнесе
Этот дом, располагается напротив первого — того, где вы сами по себе, и потому в нем собраны ваши близкие. Но не друзья или родственники, а те, с кем вы объединяетесь в союз — семейный или деловой. Именно здесь можно узнать идеальное время свадьбы (да, девочки, это тут!), а также проверить надежность партнера, с котором собираетесь заключать сделку.
Восьмой дом: риск и сексуальность
Здесь можно увидеть не только свои шансы на успех и заглянуть на обратную сторону, туда, где сплошные убытки и потери. Этот дом помогает взвесить риски, связанные с потерей имущества, ухудшением здоровья и сомнительными авантюрами. Также тут все ваши скрытые сексуальные желания и та штука, которую так ценят современные психологи: умение отпустить прошлое, чтобы начать жить здесь и сейчас.
Девятый дом: учеба и путешествия
Здесь все про развитие личности и мировоззрения: образование, склонность к наукам, искусству или ленивому созерцанию, поиски истины и борьба за справедливость. Если собираетесь учиться, планеты в этом доме подскажут, на какой факультет лучше поступать. Путешествия тоже в этом доме, потому что они расширяют кругозор и обогащают вас новыми знаниями, и дарят неожиданный опыт.
Десятый дом: карьера и достижения
Здесь ваше собственное призвание и общественное признание. В этом доме можно найти подсказки — какую сферу деятельности выбрать, чтобы добиться успеха, где можно быстрее обрести популярность, и сколько шишек вы набьете, карабкаясь вверх.
Одиннадцатый дом: дружба и покровители
Здесь обозначены настоящие друзья, готовые всегда спешить вам на помощь, а также влиятельные люди, которые поддержат любые ваши проекты. Коме того, в этом доме проявляются ваши финансовые возможности. Не ваш доход прямо сейчас (это, как вы помните, во втором доме), а потенциал на всю жизнь, который вы, возможно, игнорируете. И еще тут все, что связано с новыми идеями и технологиями.
Двенадцатый дом: тайны и уединение
В этом доме собрано все, что связано с потаенными аспектами личности, зачастую скрытыми от вас самих. Интуиция, внутренний голос, вещие сны — это все здесь. А еще в этом доме могут обнаружиться подсказки, связанные с вашими желаниями, которые даже еще не оформились, а только возникают на задворках подсознания.