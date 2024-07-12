Что означает выражение «за ушами трещит»?

Эксперты фразеологизм «за ушами трещит» объясняют физиологическими особенностями организма человека. «Если интенсивно работать челюстями, можно действительно услышать хруст за ушными раковинами. Объясняют это так: кость проводит звук лучше, чем мягкие ткани, и, когда человек активно жует, хруст и чавканье достигают барабанных перепонок через кости нижней челюсти и сустав, расположенный за ушами. Если жевать лениво, звуков не слышно», — комментирует «ЭГ» филолог Андрей Бранников.