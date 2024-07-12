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Что означает выражение «за ушами трещит»?

И причем здесь физиология человека.

Источник: Freepik

Многие фразеологизмы (устойчивые сочетания слов с переносным значением) современному человеку сложно понять. Например, когда кто-то говорит, что деньги не пахнут, он же не предлагает собеседнику их понюхать?! Разбираемся, что означает выражение «за ушами трещит».

За ушами трещит — есть с большим аппетитом, с удовольствием, жадно. Николай Иванович был голоден и принялся есть так, что у него только за ушами трещало (Н. Лейкин, Наши за границей). (Фразеологический словарь русского языка).

Синонимы: едящий, евший.

В русских пословицах встречаются разные варианты этого выражения: «Жрет, только за ушами трещит», «Жрет, как корова», «Ест, как не в свое брюхо», «За ушами пищит», «На работу — спина, а на еду — за ушами трещит» (так говорят о бездельнике, тунеядце).

Эксперты фразеологизм «за ушами трещит» объясняют физиологическими особенностями организма человека. «Если интенсивно работать челюстями, можно действительно услышать хруст за ушными раковинами. Объясняют это так: кость проводит звук лучше, чем мягкие ткани, и, когда человек активно жует, хруст и чавканье достигают барабанных перепонок через кости нижней челюсти и сустав, расположенный за ушами. Если жевать лениво, звуков не слышно», — комментирует «ЭГ» филолог Андрей Бранников.