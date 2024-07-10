Что означает выражение «драконовские законы»

Это образное выражение связано с древнеафинским архонтом (чиновником) Драконтом — он первый создал сборник писаных законов и определил, что за их нарушение наказывать может только суд. До Драконта греки использовали устные правила, за соблюдением которых следили не специальные органы, а местная аристократия — ее члены часто допускали произвол и трактовку законов себе на руку.
Какой смысл у выражения «драконовские законы»?
Так называют нормы и правила, отличающиеся особой суровостью и несоразмерностью последствий содеянному. Дело в том, что в соответствии с писаным законодательством Драконта, даже за самые незначительные проступки человек отвечал жизнью — смертная казнь была самым «популярным» наказанием. Плутрах, древнегреческий писатель, указывал, что за кражу овощей и убийство человека наказание было одинаково суровым. Солон, афинский политик и законодатель, впоследствии отменил все законы Драконта, кроме ответственности за убийство, посчитав, что только в этой ситуации наказание в виде смертной казни соразмерно деянию.
Правда ли, что законы Драконта были написаны кровью?
Есть сведения, будто Аристотель, составитель единственного письменного варианта драконовских законов, утверждал, что изначально текст был написан кровью на деревянных табличках, которые впоследствии заменили на каменные. Не исключено, что так и было, ведь в античном мире любили производить впечатление. Однако, учитывая жестокость предписаний и огромного количества человеческих жертв, более правдивым считается мнение, что «написаны кровью» — это лишь метафора, которая описывает характер законодательства.