Что означает выражение «драконовские законы»

Так называют нормы и правила, отличающиеся особой суровостью и несоразмерностью последствий содеянному. Дело в том, что в соответствии с писаным законодательством Драконта, даже за самые незначительные проступки человек отвечал жизнью — смертная казнь была самым «популярным» наказанием. Плутрах, древнегреческий писатель, указывал, что за кражу овощей и убийство человека наказание было одинаково суровым. Солон, афинский политик и законодатель, впоследствии отменил все законы Драконта, кроме ответственности за убийство, посчитав, что только в этой ситуации наказание в виде смертной казни соразмерно деянию.