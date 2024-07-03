Что означает выражение «ахиллесова пята»

Пятка и восходящее из нее ахиллово сухожилие — очень уязвимые места человеческого тела. Этот участок ноги подвержен травмам, перегрузкам и деформируется с возрастом. Многие уверены, что «ахилл» может травмироваться только у профессиональных спортсменов, но нет. Из-за постоянных перегрузок и неправильного положения стопы травму может получить любой человек, буквально — на ровном месте. Если вы чувствуете боль и ощущение скованности вдоль сухожилия, или наблюдаете отеки в районе пятки, а также если ощутили внезапный «щелчок» в икроножной мышце — вам нужно обратиться к врачу. Дело в том, что разрыв ахилла — травма коварная, ее не сразу замечают, ведь нога продолжает функционировать, как раньше, в силу особенности строения тела.