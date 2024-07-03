Что означает выражение «ахиллесова пята»

В русском языке существует около 1500 устойчивых выражений, и корни некоторых из них находятся за пределами России. Так, фразеологизм «ахиллесова пята» отсылает нас к Древней Греции. Разбираемся вместе с Aif.ru, где конкретно родилось это выражение и как связано с медициной.
Что значит «ахиллесова пята»?
Это выражение означает какое-либо уязвимое место человека, его слабость, хотя иногда фразеологизм употребляется и в отношении предметов и явлений. Указываемая слабая сторона может быть как физической, так и моральной.
Филолог Мария Знобищева утверждает: «Выражение используют при характеристике сильного и в целом выносливого человека, который обычно не склонен демонстрировать слабость… У тех же, кто не отличается смелостью и выдержкой, все тело и вся душа представляют собой одну кровоточащую рану, так что говорить о наличии у них ахиллесовой пяты не приходится. Иными словами, чтобы иметь ахиллесову пяту, нужно быть Ахиллесом».
Откуда пошло это выражение?
Фразеологизм «ахиллесова пята» родился благодаря древнегреческому мифу об Ахиллесе, герое Троянской войны.
Отцом Ахиллеса был царь Пелей, матерью — морская нимфа Фетида, дочь морского бога Нерея. От союза родителей Ахиллес, помимо прочего, перенял смертность отца. Фетида захотела сделать сына бессмертным и для этого решила окунуть его в священную реку Стикс. Окуная младенца в воду, мать держала его за пятку, поэтому она осталась единственным уязвимым местом будущего непобедимого героя. Именно в пятку Ахиллеса попала стрела Париса в битве у ворот Трои, что привело к гибели великого воителя.
Как «ахиллесова пята» связана с медициной?
Пятка и восходящее из нее ахиллово сухожилие — очень уязвимые места человеческого тела. Этот участок ноги подвержен травмам, перегрузкам и деформируется с возрастом. Многие уверены, что «ахилл» может травмироваться только у профессиональных спортсменов, но нет. Из-за постоянных перегрузок и неправильного положения стопы травму может получить любой человек, буквально — на ровном месте. Если вы чувствуете боль и ощущение скованности вдоль сухожилия, или наблюдаете отеки в районе пятки, а также если ощутили внезапный «щелчок» в икроножной мышце — вам нужно обратиться к врачу. Дело в том, что разрыв ахилла — травма коварная, ее не сразу замечают, ведь нога продолжает функционировать, как раньше, в силу особенности строения тела.