Все знают детскую дразнилку «тили-тили тесто, жених и невеста». Ее обычно выкрикивают мальчику и девочке, проявившим друг к другу симпатию. Что означает «тили-тили тесто» и как это связано со свадьбой — разбирался aif.ru.
Что означает фраза «тили-тили тесто, жених и невеста»?
В словарях значение оборота «тили-тили тесто, жених и невеста» сходится. Это детская дразнилка неравнодушных друг к другу мальчика и девочки. Такое определение дает автор «Словаря народной фразеологии» Владимир Белко (подписавшийся псевдонимом В. Кузмич). Похожее определение дается в книге «Живая речь. Словарь разговорных выражений» Валерия Белянина и Ирины Бутенко: «дразнилка мальчика и девочки, симпатизирующих друг другу».
В справочниках не дается объяснение, есть ли смысл у этого выражения, либо оно было сложено в рифму для поддразнивания сверстников. Однако существуют предположения появления оборота «тили-тили тесто, жених и невеста».
Как появилась фраза «тили-тили тесто, жених и невеста»?
Свадьба на Руси — старинный обряд, связанный со множеством традиций. Некоторые ритуалы проходили еще до сватовства и свадьбы. Считалось, что специальные песенки, которые назывались припевки, могли поспособствовать соединению влюбленных сердец. Чтобы это произошло как можно скорее, такие припевки должны были содержать имена предполагаемых мужа и жены. И вот известное с детских лет выражение «тили-тили тесто, жених и невеста» — это, можно сказать, современная припевка, пишет интернет-портал «Культурология».
По другой версии, эта припевка имеет исторические корни. Хлеб, и, соответственно, тесто имели важное значение в древние времена. Для сватовства готовился каравай, и если невеста его принимала, то молодым пели припевку во славу нового союза «тили-тили тесто, жених и невеста». И означало это то, что теперь пара будет, как тесто, которое липнет друг к другу, если его соединить.
Источник: https://kulturologia.ru.