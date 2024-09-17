Что означает «тили-тили тесто» и как это связано со свадьбой

По другой версии, эта припевка имеет исторические корни. Хлеб, и, соответственно, тесто имели важное значение в древние времена. Для сватовства готовился каравай, и если невеста его принимала, то молодым пели припевку во славу нового союза «тили-тили тесто, жених и невеста». И означало это то, что теперь пара будет, как тесто, которое липнет друг к другу, если его соединить.