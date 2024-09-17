Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что означает «тили-тили тесто» и как это связано со свадьбой

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Соцсети

Все знают детскую дразнилку «тили-тили тесто, жених и невеста». Ее обычно выкрикивают мальчику и девочке, проявившим друг к другу симпатию. Что означает «тили-тили тесто» и как это связано со свадьбой — разбирался aif.ru.

Что означает фраза «тили-тили тесто, жених и невеста»?

В словарях значение оборота «тили-тили тесто, жених и невеста» сходится. Это детская дразнилка неравнодушных друг к другу мальчика и девочки. Такое определение дает автор «Словаря народной фразеологии» Владимир Белко (подписавшийся псевдонимом В. Кузмич). Похожее определение дается в книге «Живая речь. Словарь разговорных выражений» Валерия Белянина и Ирины Бутенко: «дразнилка мальчика и девочки, симпатизирующих друг другу».

В справочниках не дается объяснение, есть ли смысл у этого выражения, либо оно было сложено в рифму для поддразнивания сверстников. Однако существуют предположения появления оборота «тили-тили тесто, жених и невеста».

Как появилась фраза «тили-тили тесто, жених и невеста»?

Свадьба на Руси — старинный обряд, связанный со множеством традиций. Некоторые ритуалы проходили еще до сватовства и свадьбы. Считалось, что специальные песенки, которые назывались припевки, могли поспособствовать соединению влюбленных сердец. Чтобы это произошло как можно скорее, такие припевки должны были содержать имена предполагаемых мужа и жены. И вот известное с детских лет выражение «тили-тили тесто, жених и невеста» — это, можно сказать, современная припевка, пишет интернет-портал «Культурология».

По другой версии, эта припевка имеет исторические корни. Хлеб, и, соответственно, тесто имели важное значение в древние времена. Для сватовства готовился каравай, и если невеста его принимала, то молодым пели припевку во славу нового союза «тили-тили тесто, жених и невеста». И означало это то, что теперь пара будет, как тесто, которое липнет друг к другу, если его соединить.

Источник: https://kulturologia.ru.