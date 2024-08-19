Что означает повышенный гемоглобин

Гемоглобин — это сложный белок, основной компонент эритроцитов в организме человека. Его главная функция — доставка кислорода из легких в ткани. Одной из основных причин пониженного уровня гемоглобина является недостаток железа в организме — анемия. При этом высокий уровень этого белка также может сигнализировать о проблемах в организме, рассказала в своем Telegram-канале рассказала кардиолог Ольга Бокерия.
О чем может свидетельствовать высокий уровень гемоглобина?
По словам врача, повышенный уровень гемоглобина может говорить о том, что организм пытается компенсировать выработкой этого белка дефицит кислорода.
«Гемоглобин переносит кислород. И когда он чувствует, что кислорода ему не хватает, он пытается увеличить количество этого переносчика», — пояснила Бокерия.
В связи с этим повышенный уровень кислорода может быть косвенным признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы или болезней легких, в случае, если исключены все возможные заболевания крови, отметила кардиолог.
Существуют и другие причины патологического повышения уровня гемоглобина:
- обезвоживание, вызванное проблемами с пищеварительной системой (рвота, диарея), потреблением мочегонных препаратов и пр.;
- избыток эритроцитов в крови;
- онкологическое заболевание;
- болезни костного мозга;
- избыток в организме фолиевой кислоты и витамина B12;
- комплекс хронических заболеваний у пожилых людей старше 65 лет и пр.
Кроме того, незначительное и временное повышение показателя гемоглобина случается и у здоровых людей. Оно может быть связано со следующими физиологическими явлениями:
- проживание в высокогорной местности (там уровень кислорода ниже, чем на равнинах);
- недостаток воды в организме (приводит к сгущению крови);
- физические нагрузки (в это время организм вырабатывает больше эритроцитов и потребляет больше кислорода);
- курение (из-за соединения обычного гемоглобина и угарного газа вырабатывается карбоксигемоглобин, и организм начинает испытывать нехватку кислорода);
- работа в авиации, предполагающая постоянные полеты на большой высоте (пилоты, стюардессы и пр.).
Источники: https://t.me https://ria.ru