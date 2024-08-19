Что означает повышенный гемоглобин

Гемоглобин — это сложный белок, основной компонент эритроцитов в организме человека. Его главная функция — доставка кислорода из легких в ткани. Одной из основных причин пониженного уровня гемоглобина является недостаток железа в организме — анемия. При этом высокий уровень этого белка также может сигнализировать о проблемах в организме, рассказала в своем Telegram-канале рассказала кардиолог Ольга Бокерия.