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Что означает повышенный гемоглобин

Кардиолог Бокерия — об опасности повышенного уровня гемоглобина.

Источник: РИА "Новости"

Гемоглобин — это сложный белок, основной компонент эритроцитов в организме человека. Его главная функция — доставка кислорода из легких в ткани. Одной из основных причин пониженного уровня гемоглобина является недостаток железа в организме — анемия. При этом высокий уровень этого белка также может сигнализировать о проблемах в организме, рассказала в своем Telegram-канале рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

О чем может свидетельствовать высокий уровень гемоглобина?

По словам врача, повышенный уровень гемоглобина может говорить о том, что организм пытается компенсировать выработкой этого белка дефицит кислорода.

«Гемоглобин переносит кислород. И когда он чувствует, что кислорода ему не хватает, он пытается увеличить количество этого переносчика», — пояснила Бокерия.

В связи с этим повышенный уровень кислорода может быть косвенным признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы или болезней легких, в случае, если исключены все возможные заболевания крови, отметила кардиолог.

Существуют и другие причины патологического повышения уровня гемоглобина:

  • обезвоживание, вызванное проблемами с пищеварительной системой (рвота, диарея), потреблением мочегонных препаратов и пр.;
  • избыток эритроцитов в крови;
  • онкологическое заболевание;
  • болезни костного мозга;
  • избыток в организме фолиевой кислоты и витамина B12;
  • комплекс хронических заболеваний у пожилых людей старше 65 лет и пр.

Кроме того, незначительное и временное повышение показателя гемоглобина случается и у здоровых людей. Оно может быть связано со следующими физиологическими явлениями:

  • проживание в высокогорной местности (там уровень кислорода ниже, чем на равнинах);
  • недостаток воды в организме (приводит к сгущению крови);
  • физические нагрузки (в это время организм вырабатывает больше эритроцитов и потребляет больше кислорода);
  • курение (из-за соединения обычного гемоглобина и угарного газа вырабатывается карбоксигемоглобин, и организм начинает испытывать нехватку кислорода);
  • работа в авиации, предполагающая постоянные полеты на большой высоте (пилоты, стюардессы и пр.).

Источники: https://t.me https://ria.ru