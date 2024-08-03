Что означает название десерта тирамису

Ценители сладкого знают этот прекрасный десерт, который весьма популярен и в России, и за рубежом. Но знаете ли вы, что означает название «тирамису» и кто придумал эту вкусняшку?
Откуда родом десерт тирамису?
Нетрудно догадаться по мелодичному названию, что тирамису придумали в Италии. Но вот когда именно это произошло — тут версии разнятся. Есть, например, легенда, что это блюдо впервые приготовили в XVI веке для тосканского герцога Козимо Медичи (дальнего родственника знаменитой династии из Флоренции).
Однако никаких документальных подтверждений этому нет. Первое официальное упоминание тирамису датируется 1971 годом. Итальянский журналист Джузеппе ди Клементе впервые упомянул тирамису в одной из своих статей, и слава о чудесном десерте разлетелась по всей Италии, а после — по Европе.
А спустя 10 лет, в 1981 году, журналист Джузеппе Маффиоли в заметке для Vin Veneto раскрыл имя человека, который создал это изысканное блюдо.
Роберто Лингуанотто, шеф-кондитер небольшого ресторана готовил ванильное мороженое, но случайно уронил в смесь из сахара и яиц мягкий сыр маскарпоне. Чтобы прикрыть свою ошибку, он добавил в смесь раскрошенное печенье и посыпал сверху порошком какао. Десерт так понравился посетителям, что на следующий день они пришли снова и потребовали «то самое невероятно вкусное блюдо».
Роберто доработал рецепт, указав, что печенье савоярди должно быть сильно засушенным, а кроме какао, добавил в десерт еще и кофе. Тайны из этого кондитер не делал, и вскоре десерт умели готовить во всех городах Италии.
Почему тирамису так называется?
Слово «тирамису» происходит от итальянской фразы tira mi su, что буквально означает «тяни меня вверх» или «вознеси меня». Тут сразу обыгрывается и небесное наслаждение, и бодрящие свойства десерта. Ведь кофе и какао, входящие в состав тирамису, заряжают энергией не хуже чашки капучино. Лингуанотто не долго раздумывал над названием, выбрал первое, что пришло в голову. Но именно под этим именем десерт известен посвеместно.
Какие бывают виды тирамису?
Классический итальянский рецепт приготовления блюда не мешает кулинарам во всем мире экспериментировать и создавать все новые варианты излюбленного десерта.
Кондитеры часто добавляют в десерт разные ягоды, делая его более сладким или более кислым, очень любят использовать орехи, среди которых наибольшей популярностью пользуются миндаль и грецкий орех.
Существует слоеный тирамису-пирог, в котором гораздо меньше крема. А еще есть тирамису-чизкейк — он впервые появился в США в 2000 году и по сей день выпекается кондитерами во всем мире.