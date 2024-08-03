Что означает название десерта тирамису

Слово «тирамису» происходит от итальянской фразы tira mi su, что буквально означает «тяни меня вверх» или «вознеси меня». Тут сразу обыгрывается и небесное наслаждение, и бодрящие свойства десерта. Ведь кофе и какао, входящие в состав тирамису, заряжают энергией не хуже чашки капучино. Лингуанотто не долго раздумывал над названием, выбрал первое, что пришло в голову. Но именно под этим именем десерт известен посвеместно.