Что означает английское выражение «пятичасовая тень»?

Появление этой фразы связывают с рекламной компанией бритвенных станков и лезвий. В открытых источниках называют разные годы появления этого выражения — и 1938, и 1942, и 1944. Маркетологи придумали это сравнение, чтобы товар лучше продавался, но со временем оно стало настолько известным, что вошло в обиход американцев.