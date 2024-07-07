Что означает английское выражение «пятичасовая тень»?

Британо-американская универсальная энциклопедия «Британника» объясняет выражение «five—o’clock shadow», как начальную стадию роста бороды у мужчины, который побрился с утра. Появление мелких черных точек на лице мужчины к вечеру визуально похоже на теневое затемнение.
Появление этой фразы связывают с рекламной компанией бритвенных станков и лезвий. В открытых источниках называют разные годы появления этого выражения — и 1938, и 1942, и 1944. Маркетологи придумали это сравнение, чтобы товар лучше продавался, но со временем оно стало настолько известным, что вошло в обиход американцев.
Впоследствии само выражение использовать перестали, но его визуальное отображение — циферблат со стрелками на пять часов, половина из которого занята мужским лицом, — узнаваемо и используется до сих пор.
«Пятичасовой тенью» сейчас называют легкую небритость и в зарубежных источниках, посвященных мужскому имиджу.