Что обязательно должно быть в аптечке летом: советы врача

— Действительно, одно дело, когда вы дома, аптека рядом, все нужное можно купить в любой момент. Другое дело, если вы на отдыхе. По сути, рекомендации будут плюс-минус общими с отдельными дополнениями. Главное: если у вас и ваших близких есть какие-либо хронические заболевания, то базовый препарат, который применяется, должен быть дома с запасом и на постоянной основе. Этот же препарат обязательно берем с собой в отпуск, — подчеркнула специалист.