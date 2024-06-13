Что обязательно должно быть в аптечке летом: советы врача

— Действительно, одно дело, когда вы дома, аптека рядом, все нужное можно купить в любой момент. Другое дело, если вы на отдыхе. По сути, рекомендации будут плюс-минус общими с отдельными дополнениями. Главное: если у вас и ваших близких есть какие-либо хронические заболевания, то базовый препарат, который применяется, должен быть дома с запасом и на постоянной основе. Этот же препарат обязательно берем с собой в отпуск, — подчеркнула специалист.
- Средства от аллергии
По мнению врача, в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, желательно, чтобы они были второго поколения.
- Обезболивающие препараты
Также стоит положить в аптечку обезболивающее, отметила Никонова.
— У детей это только парацетамол или ибупрофен в виде сиропа. На отдых брать с собой свечи не стоит, так как они должны храниться в холодильнике, а при перелете или длительной поездке сделать это невозможно, — уточнила педиатр.
- Лекарства от отравления
Лето — сезон, когда повышается риск отравления, предупредила врач:
— Длительные прогулки, грязные руки, овощи и фрукты с грядки или просто плохо помытые — все это источник опасности. Поэтому не забудьте про препараты для оральной регидратации, глюкозовые растворы, которых сейчас представлено очень много.
- Антисептики, вата, бинты и пластырь
Опять же летом существенно выше риск получить травму, продолжила специалист:
— Поэтому, если в семье есть дети, не забудьте про средства для обработки ран. Как правило, это антисептики или обычная перекись водорода.
Отдельно стоит сказать про вату и бинты, а также пластыри, которые пригодятся и после обработки ран, и для того, чтобы избежать осложнений при мозолях, добавила врач.
- Капли
Также, по словам медика, рекомендуется иметь в аптечке сосудосуживающие капли для носа на случай острого отека.
— Пригодятся они и в самолете при взлете и посадке, чтобы не закладывало уши. Для взрослых и детей постарше подойдут сосательные конфеты: они помогут снизить неприятные ощущения, — пояснила Никонова.
- От боли в горле
Лето, к сожалению, не отменяет возможность заразиться вирусами, в том числе теми, которые вызывают боль в горле, заметила педиатр:
— В таком случае придут на помощь обезболивающие пастилки либо спреи для горла. Детям старше трех лет — сиропы на случай болезненных ОРВИ или фарингитов.
- Таблетки от укачивания
Если предстоит дорога, то детям старше трех лет также можно предложить использовать в профилактических целях препарат от укачивания, добавила специалист.
Термометр, аспиратор и любые другие приспособления для промывания носа детям старшего возраста.
— Это должно быть в каждой аптечке, — заверила Никонова.
- Защитные кремы
— Если речь про летний отдых, вам точно потребуются солнцезащитные кремы. Эта рекомендация актуальна и для тех, кто остается в городе, если имеет место выход на солнце, — заметила эксперт.
Как правильно выбрать средство от комаров.
- Репеллент
— Может пригодиться и репеллент. Данная рекомендация зависит от того, в какой зоне вы проживаете. Если есть риски по клещам, москитам, комарам, репеллент точно будет необходим, — подчеркнула педиатр.
По мнению врача, не стоит покупать без необходимости:
- Капли для ушей
— Частая и, к сожалению, всегда внезапная проблема — боль в ушах. На случай отита, если больно, обезболиваем, дальше обязательно нужно показаться врачу для определения тактики лечения. Капли для ушей держать в аптечке не рекомендуется и уж тем более использовать их самостоятельно без назначения доктора, — предостерегла Никонова.
- Небулайзер (ингалятор)
— Он все-таки нужен не каждому, и не каждый повезет их с собой в отпуск. Логично, что при бронхообструкции или ложном крупе они пригодятся, но опять же это не те состояния, которые бывают повально у всех. Существуют индивидуальные показания. Если в анамнезе есть, допустим, астма, небулайзер, естественно, необходим. Если ранее был бронхит с бронхообструктивным синдромом или стенизирующий ларинготрахеит, конечно, обязательно иметь дома небулайзер и соответствующий препарат для купирования приступа, — заключила врач.