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Что обязательно должно быть в аптечке летом: советы врача

Летом, особенно перед отдыхом, стоит заранее позаботиться о содержимом домашней аптечки. Чем следует ее дополнить в этот период и что точно пригодится на даче и в отпуске, «Вечерняя Москва» узнала у врача-педиатра сети «Клиники Фомина» Екатерины Никоновой.

Источник: Reuters

— Действительно, одно дело, когда вы дома, аптека рядом, все нужное можно купить в любой момент. Другое дело, если вы на отдыхе. По сути, рекомендации будут плюс-минус общими с отдельными дополнениями. Главное: если у вас и ваших близких есть какие-либо хронические заболевания, то базовый препарат, который применяется, должен быть дома с запасом и на постоянной основе. Этот же препарат обязательно берем с собой в отпуск, — подчеркнула специалист.

  • Средства от аллергии

По мнению врача, в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, желательно, чтобы они были второго поколения.

  • Обезболивающие препараты

Также стоит положить в аптечку обезболивающее, отметила Никонова.

— У детей это только парацетамол или ибупрофен в виде сиропа. На отдых брать с собой свечи не стоит, так как они должны храниться в холодильнике, а при перелете или длительной поездке сделать это невозможно, — уточнила педиатр.

  • Лекарства от отравления

Лето — сезон, когда повышается риск отравления, предупредила врач:

— Длительные прогулки, грязные руки, овощи и фрукты с грядки или просто плохо помытые — все это источник опасности. Поэтому не забудьте про препараты для оральной регидратации, глюкозовые растворы, которых сейчас представлено очень много.

  • Антисептики, вата, бинты и пластырь

Опять же летом существенно выше риск получить травму, продолжила специалист:

— Поэтому, если в семье есть дети, не забудьте про средства для обработки ран. Как правило, это антисептики или обычная перекись водорода.

Отдельно стоит сказать про вату и бинты, а также пластыри, которые пригодятся и после обработки ран, и для того, чтобы избежать осложнений при мозолях, добавила врач.

  • Капли

Также, по словам медика, рекомендуется иметь в аптечке сосудосуживающие капли для носа на случай острого отека.

— Пригодятся они и в самолете при взлете и посадке, чтобы не закладывало уши. Для взрослых и детей постарше подойдут сосательные конфеты: они помогут снизить неприятные ощущения, — пояснила Никонова.

  • От боли в горле

Лето, к сожалению, не отменяет возможность заразиться вирусами, в том числе теми, которые вызывают боль в горле, заметила педиатр:

— В таком случае придут на помощь обезболивающие пастилки либо спреи для горла. Детям старше трех лет — сиропы на случай болезненных ОРВИ или фарингитов.

  • Таблетки от укачивания

Если предстоит дорога, то детям старше трех лет также можно предложить использовать в профилактических целях препарат от укачивания, добавила специалист.

Термометр, аспиратор и любые другие приспособления для промывания носа детям старшего возраста.

— Это должно быть в каждой аптечке, — заверила Никонова.

  • Защитные кремы

— Если речь про летний отдых, вам точно потребуются солнцезащитные кремы. Эта рекомендация актуальна и для тех, кто остается в городе, если имеет место выход на солнце, — заметила эксперт.

Как правильно выбрать средство от комаров.

  • Репеллент

— Может пригодиться и репеллент. Данная рекомендация зависит от того, в какой зоне вы проживаете. Если есть риски по клещам, москитам, комарам, репеллент точно будет необходим, — подчеркнула педиатр.

По мнению врача, не стоит покупать без необходимости:

  • Капли для ушей

— Частая и, к сожалению, всегда внезапная проблема — боль в ушах. На случай отита, если больно, обезболиваем, дальше обязательно нужно показаться врачу для определения тактики лечения. Капли для ушей держать в аптечке не рекомендуется и уж тем более использовать их самостоятельно без назначения доктора, — предостерегла Никонова.

  • Небулайзер (ингалятор)

— Он все-таки нужен не каждому, и не каждый повезет их с собой в отпуск. Логично, что при бронхообструкции или ложном крупе они пригодятся, но опять же это не те состояния, которые бывают повально у всех. Существуют индивидуальные показания. Если в анамнезе есть, допустим, астма, небулайзер, естественно, необходим. Если ранее был бронхит с бронхообструктивным синдромом или стенизирующий ларинготрахеит, конечно, обязательно иметь дома небулайзер и соответствующий препарат для купирования приступа, — заключила врач.