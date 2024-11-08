Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2024 году

Хозяйка праздничного вечера заблаговременно заботится о составлении списка блюд. Стол может быть сытным, настроенным на долгий уютный вечер, или фуршетным, если гости намерены танцевать и веселиться до утра. А еще у каждой хозяйки, конечно же, есть фирменные блюда, которыми она ежегодно радует близких. Коррективы в эти традиции вносит только символ года — характер и особенности животного из восточного календаря советуют учитывать, чтобы будущий год был благополучным.