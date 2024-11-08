Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2024 году

Хозяйка праздничного вечера заблаговременно заботится о составлении списка блюд. Стол может быть сытным, настроенным на долгий уютный вечер, или фуршетным, если гости намерены танцевать и веселиться до утра. А еще у каждой хозяйки, конечно же, есть фирменные блюда, которыми она ежегодно радует близких. Коррективы в эти традиции вносит только символ года — характер и особенности животного из восточного календаря советуют учитывать, чтобы будущий год был благополучным.
Какие блюда нужно поставить на новогодний стол — 2025?
Змея — хищное пресмыкающееся, о котором говорят, что она избирательна и любит все необычное.
Для застолья нужно обязательно подготовить сытные блюда: лучше взять курицу или индейку — змеям особенно по вкусу птица. Подойдут и небольшие перепелки — их можно приготовить порционно для каждого гостя. Перед красным мясом лучше отдать предпочтение рыбе — запеченые стейки лососевых будут вполне уместны.
Змея в 2025 году зеленая, поэтому нужно выделить особое место для овощей и зеленых салатов — это может быть как самостоятельное блюдо, так и гарнир.
Также угодить хозяйке года можно придав привычным яствам необычный вид, например, подав бутерброды в виде канапе, а птицу приготовив с сухофруктами. Вечер в преддверии наступления года змеи — самое время, чтобы поэкспериментировать и удивить близких новыми вкусами и сочетаниями.