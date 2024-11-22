Что нужно знать о вакцинации домашних животных

От чего прививают
Обязательные вакцины
Как сообщает «Объясняем. РФ», в первую очередь таких питомцев нужно прививать от бешенства. Это важно не только для здоровья собаки или кошки, но и для безопасности людей. Прививки от бешенства в государственных ветклиниках делают бесплатно. Собак нужно вакцинировать еще и от парагриппа. Он тоже опасен для человека.
Дополнительные вакцины:
- для кошек — от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении;
- для собак — от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусной инфекции, парвовирусного энтерита.
Эксперты уточнили, что человеку эти болезни не угрожают, но для животных они могут быть смертельно опасны.
Все отметки о вакцинациях заносят в паспорт питомца.
Прививка от бешенства
Ее можно сделать в государственной ветеринарной клинике, во временном пункте вакцинации, в частной ветклинике. Также можно вызвать ветеринара на дом, позвонив в клинику. Обычно такие услуги оказывают в частных клиниках, но иногда это можно найти и в государственных учреждениях. В любом случае выезд врача нужно будет оплатить.
В ветклинику лучше предварительно записываться по телефону, иначе можно долго просидеть в очереди, предупреждают эксперты.
Если вашего питомца покусали, немедленно везите животное к ветеринару. Особенно это важно, если на животное напала бездомная собака.
Прививки сразу от нескольких болезней
Из называют комплексными, или поливалентными. Это прививки сразу от трех и более видов заболеваний. Обычно к ним добавляют одновалентную прививку от бешенства или двухвалентную — от бешенства и лептоспироза.
Когда прививать питомцев
Котятам прививки нужно делать впервые на 8−9 неделе жизни. Второй раз их прививают примерно через 2−4 недели, а третий — в возрасте 16 недель или старше. Щенкам тоже прививки делают дважды — в 8 и 12 недель. Обычно ветеринары используют комплексное средство с компонентом против бешенства.
Если питомец взрослый, но хозяин не знает, есть ли у него прививки (например, вы подобрали его на улице), он считается не вакцинированным. Таких животных прививают два раза с перерывом в 3−4 недели.
«Часто прививки требуют ревакцинации, чтобы иммунитет у животного сохранялся. Подробнее вас проконсультирует ветеринар», — отметили эксперты.
Как подготовить животное к вакцинации
Перед процедурой питомца должен осмотреть ветврач, поскольку больным животным прививку делать нельзя. За 10 дней до вакцинации нужно провести профилактику от глистов. Для этого надо дать питомцу антигельминтный препарат. Стоит посоветоваться с ветеринаром, какой выбрать. Давать животному еду в день процедуры можно, но пища не должна быть жирной и тяжелой. Непосредственно перед поездкой к ветеринару питомца лучше два-три часа не кормить.
Уход после прививки
Две недели после прививки нужно соблюдать особый режим: организм питомца в это время ослаблен и восприимчив к болезням. В этот период кошкам и собакам противопоказаны контакты с чужими и бродячими животными, с другими питомцами хозяин, если они ходят гулять на улицу сами по себе, долгие прогулки, купание, стресс и нагрузки.
Какие могут быть побочные эффекты
После прививки могут возникнуть побочные реакции: воспаление в месте укола;
небольшое повышение температуры тела; потеря аппетита; вялость и апатия.
Такие симптомы возникают редко и обычно проходят за нескольких дней. Если они сохраняются дольше, нужно обратиться к ветеринару.
Можно ли не делать прививку
Не прививать питомца опасно для него самого и его хозяев. Кроме того, это риски для других людей и животных.
Вакцинировать домашних животных от бешенства — обязанность хозяина. За отсутствие этой прививки вам могут выписать штраф от 1 000 до 1 500 рублей по статье 10.6 КоАП РФ.
Какие прививки нужны животному в самолет
В ветпаспорте (без него вас с животным не пустят на борт) должны быть отметки:
- о вакцинации от бешенства, причем эта прививка должна быть сделана как минимум за 21 день до полета;
- о проведенном не ранее чем за 14 дней до вылета клиническом осмотре животного — его должен провести государственный ветврач.
Эксперты уточняют, что в разных странах правила ввоза животных сильно отличаются. «Если летите за границу, обязательно уточните заранее, какие еще прививки нужно сделать. Эту информацию можно найти на сайтах государственных ветеринарных или карантинных служб», — отметили специалисты.
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