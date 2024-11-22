Что нужно знать о вакцинации домашних животных

Перед процедурой питомца должен осмотреть ветврач, поскольку больным животным прививку делать нельзя. За 10 дней до вакцинации нужно провести профилактику от глистов. Для этого надо дать питомцу антигельминтный препарат. Стоит посоветоваться с ветеринаром, какой выбрать. Давать животному еду в день процедуры можно, но пища не должна быть жирной и тяжелой. Непосредственно перед поездкой к ветеринару питомца лучше два-три часа не кормить.