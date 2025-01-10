Что нужно учитывать при обустройстве детской

В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что прежде всего нужно помнить о безопасности. Речь идет о качестве изделий и материалах. «Стоит отдавать предпочтение известным компаниям, проходящим всю необходимую сертификацию производимых изделий, в отличие от, скажем, мелких производителей или частных мастеров, которые могут пренебречь этим», — сказала эксперт.