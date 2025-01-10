Что нужно учитывать при обустройстве детской

В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что прежде всего нужно помнить о безопасности. Речь идет о качестве изделий и материалах. «Стоит отдавать предпочтение известным компаниям, проходящим всю необходимую сертификацию производимых изделий, в отличие от, скажем, мелких производителей или частных мастеров, которые могут пренебречь этим», — сказала эксперт.
Кроме того, у мебели не должно быть острых углов, выступов. Особенно это касается случаев, когда ребенок совсем маленький. Сейчас, например, можно найти даже корпусную мебель со скруглением фасадов.
Также нужно обратить внимание на антивандальность. У любой мебели есть сроки службы и износостойкости, однако выбор современных решений позволит продлить их и сохранить эстетические качества изделий.
Кроме того, нужно помнить об эргономике. Особенно это важно, если метраж детской скромный. «В этом случае лучше заказывать мебель под индивидуальные размеры и параметры помещения. Тогда пространство будет использоваться наиболее эффективно», — пояснила Елена Александрова.
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