Чек-лист для путешественников: что обязательно нужно сделать перед поездкой за границу

Билеты куплены, жилье забронировано: казалось бы, осталось собрать чемодан, и можно отправляться со спокойной душой в путешествие. Но есть еще, как минимум, 12 важных пунктов, которые необходимо выполнить перед поездкой: делимся чек-листом. За несколько дней до поездки.
За несколько дней до вылета
1. Купите страховку
Один из самых важных пунктов программы, который многие игнорируют. Никогда не знаешь, как сложится поездка: но поверьте — страховка точно стоит дешевле, чем если экстренно решать проблемы со здоровьем в местных больницах в новой для себя стране. Выбирайте покрытие, которые наиболее отвечает вашим потребностям — так, если вы планируете заниматься серфингом или кататься на лыжах, обязательно выберите ту, что включает такие активности как страховые случаи.
2. Подумайте, нет ли у вас знакомых, которые живут в месте, куда вы едете
Это особенно актуально в тех случаях, если вы путешествуете в одиночку и/или планируете посетить город впервые. Даже если у вас нет знакомых, наверняка, они могут оказаться у ваших друзей: теорию шести рукопожатий никто не отменял. Причем совсем не обязательно расспрашивать всех друзей подряд в личных сообщениях: вы можете сообщить о своих туристических планах в социальных сетях и попросить рекомендации у ваших подписчиков. Иметь пару контактов в новом месте всегда полезно. Во-первых, местные могут поделиться нетуристическими локациями, и вы получите гораздо больше позитивных и уникальных впечатлений от поездки. Во-вторых, новые встречи могут оказаться приятными — особенно если ваши знакомые говорят на языке, который вы учите — бонусом к путешествию получите бесплатные уроки. В-третьих, иметь контакты местных жителей полезно и на экстренный случай, особенно в чужой стране — это позволит чувствовать себя в безопасности, если что-то пойдет не по плану.
3. Решите вопрос с роумингом
Об этом мы подробно рассказывали в этой статье. Возможность быть всегда на связи в чужом городе важна: даже если вы не планируете много сидеть в интернете, пользу онлайн-карт во время прогулок не отменял — они помогут вам не заблудиться и по-максимуму посмотреть как можно больше интересных локаций, не тратя время, блуждая в переулках с бумажной картой.
4. Продумайте хотя бы примерный план поездки и составьте бюджет
Это взаимосвязанные пункты. Если в ваши планы входит активное посещение музеев и ресторанов, составьте список мест, куда вы точно хотите сходить. Затем просчитайте, сколько в среднем вам обойдется один день, в который вы посетите пару ресторанов и несколько выставок или достопримечательностей. Имея примерный план хотя бы с 5−6 местами, в которых вы точно хотите побывать, почувствуете себя более уверенным в поездке. Вы сможете составлять более точные планы на день после приезда, сопоставляя расположения мест и продумываю наиболее оптимальные маршруты.
5. Составьте список вещей и соберите чемодан
Для кого-то это самый сложный пункт программы. Именно поэтому советуем его не откладывать во второй список дел с пометкой — «успеть за 24 часа до вылета». Как минимум, потому что какие-то вещи вам нужно перестирать, а какие-то — докупить. О том, как компактно собирать вещи, мы рассказывали в этой статье.
Лайфхак: прежде чем паковать вещи в чемодан, продумайте себе образ (или больше, как комфортнее) на каждый день поездки: так будет проще понять, что вам действительно стоит взять с собой. Вы можете положить в чемодан 10 элементов гардероба, и только с ними создать более 20 образов. Также стоит убедиться, что вы не положили запрещенные к провозу вещи в ручную кладь и в том, что ваш багаж не превышает норму.
6. Составьте список дел, которые не ждут вашего возвращения
И обязательно выполните их, чтобы в поездке вас ничто не тревожило и не беспокоило. Это могут быть как рабочие задачи, так и бытовые. Кроме того, возможно перед поездкой вы захотите отправиться на конкретные процедуры — например, в парикмахерскую: это гораздо логичнее делать в вашем городе, чем экспериментировать на свой страх и риск в новом.
За 24 часа до вылета
7. Зарегистрируйтесь на рейс онлайн
Это потенциально позволит вам выбрать наилучшее место в самолете и сэкономить на услугах (в некоторых авиакомпаниях услуга чек-ина на стойке в аэропорту платная). Вдобавок это сэкономит вам время в аэропорту — особенно если вы летите только с ручной кладью.
8. Проверьте, взяли ли вы деньги в местной валюте, телефон, паспорт, лекарства и другие документы
Без этих вещей ваше путешествие точно не состоится: это самое страшное, что можно забыть. Поэтому лучше прямо перед тем, как сесть в такси, еще раз все проверить. Да, даже в десятый раз. Вещи первой необходимости имейте всегда при себе — их можно положить в отдельную сумку. По возможности лучше взять два телефона — на всякий случай: оба должны быть заряжены на 100%. А все важные документы сфотографировать на телефон и сделать печатные копии.
9. Поменяйте валюту
10. Напомните близким и друзьям, что вы уезжаете, а также оставьте кому-то ключи — на случай экстренных ситуаций
Поделитесь с ними вашими планами и маршрутом, оповещайте хотя бы одного человека, если ваши планы в процессе меняются. Поучительный пример — драматический триллер «127 часов», где главный герой решил отправиться в путешествие, никого не оповестив. Чем это закончилось — спойлерить не будем, но повторять его опыт точно не советуем.
11. Не забудьте предупредить коллег, что вы уходите в отпуск
Да, даже если вы об этом уже говорили пару недель назад. Помимо напоминания в рабочих чатах, можете поменять иконку в социальных сетях и мессенджерах на картинку с датами отдыха. Если не берете отпуск, не забудьте предупредить о часах, в которые вы можете быть без связи.
12. Подготовьте квартиру к отъезду
Выкиньте мусор, а также портящиеся продукты из холодильника. Выключите бытовую технику из розеток и везде свет, закройте окна и двери. Хорошей поездки и легкой дороги!
Автор: Карина Андреева