Чек-лист для путешественников: что обязательно нужно сделать перед поездкой за границу

Для кого-то это самый сложный пункт программы. Именно поэтому советуем его не откладывать во второй список дел с пометкой — «успеть за 24 часа до вылета». Как минимум, потому что какие-то вещи вам нужно перестирать, а какие-то — докупить. О том, как компактно собирать вещи, мы рассказывали в этой статье.

Лайфхак: прежде чем паковать вещи в чемодан, продумайте себе образ (или больше, как комфортнее) на каждый день поездки: так будет проще понять, что вам действительно стоит взять с собой. Вы можете положить в чемодан 10 элементов гардероба, и только с ними создать более 20 образов. Также стоит убедиться, что вы не положили запрещенные к провозу вещи в ручную кладь и в том, что ваш багаж не превышает норму.