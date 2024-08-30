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Что нужно сделать, чтобы не отравиться в отеле, где все включено

По словам экспертов Роспотребнадзора, отравиться рискуют те, кто уносят еду со шведского стола в номер и потом хранят их вне холодильника.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

К пищевому отравлению могут привести употребление небутилированной воды, сырого мяса и морепродуктов, плохо помытых овощей и фруктов.

Эксперты посоветовали перед поездкой собрать аптечку. На отдыхе нужно:

  • следить за чистотой рук;
  • использовать бутилированную воду,
  • есть тщательно приготовленные и горячие блюда.

Стоит избегать:

  • добавления льда в напитки;
  • сырой пищи (мясо, рыба, моллюски, сырая рыба и моллюски особенно опасны);
  • блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и других блюд с майонезной заправкой и другими соусами;
  • блюд, вид которых вызывает подозрения.

Нельзя есть украшения с блюд, подчеркнули специалисты.

Наиболее распространены следующие формы пищевых отравлений:

  1. инфекция, вызванная кишечной палочкой (признаки включают диарею с кровью, рвоту и тошноту, передается через грязные продукты и воду);
  2. норовирусная инфекция (диарея с кровью, лихорадка и рвота, источники — зараженная пища и вода, легко передается от человеку к человеку);
  3. кампилобактериоз (тяжелая диарея, иногда с кровью, спазмы в желудке, рвота, передается через инфицированные молоко и воду, мясо, птицу и моллюски);
  4. сальмонеллез (диарея, лихорадка, сильные боли в животе, рвота; источники — сырые яйца, непастеризованное молоко и недоваренные птица и мясо);
  5. инфекция, вызванная бациллами (тошнота, рвота, спазмы в желудке, диарея и боль в животе; источник заражения — загрязненная приготовленная пища, сушеные и молочные продукт).

При появлении симптомов отравления нужно срочно обратиться к врачу.

Отравиться можно не только в путешествии. Плохо может стать, например, после арбуза или дыни. Эксперты рассказали, что делать при таком отравлении.