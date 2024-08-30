Что нужно сделать, чтобы не отравиться в отеле, где все включено

К пищевому отравлению могут привести употребление небутилированной воды, сырого мяса и морепродуктов, плохо помытых овощей и фруктов.
Эксперты посоветовали перед поездкой собрать аптечку. На отдыхе нужно:
- следить за чистотой рук;
- использовать бутилированную воду,
- есть тщательно приготовленные и горячие блюда.
Стоит избегать:
- добавления льда в напитки;
- сырой пищи (мясо, рыба, моллюски, сырая рыба и моллюски особенно опасны);
- блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и других блюд с майонезной заправкой и другими соусами;
- блюд, вид которых вызывает подозрения.
Нельзя есть украшения с блюд, подчеркнули специалисты.
Наиболее распространены следующие формы пищевых отравлений:
- инфекция, вызванная кишечной палочкой (признаки включают диарею с кровью, рвоту и тошноту, передается через грязные продукты и воду);
- норовирусная инфекция (диарея с кровью, лихорадка и рвота, источники — зараженная пища и вода, легко передается от человеку к человеку);
- кампилобактериоз (тяжелая диарея, иногда с кровью, спазмы в желудке, рвота, передается через инфицированные молоко и воду, мясо, птицу и моллюски);
- сальмонеллез (диарея, лихорадка, сильные боли в животе, рвота; источники — сырые яйца, непастеризованное молоко и недоваренные птица и мясо);
- инфекция, вызванная бациллами (тошнота, рвота, спазмы в желудке, диарея и боль в животе; источник заражения — загрязненная приготовленная пища, сушеные и молочные продукт).
При появлении симптомов отравления нужно срочно обратиться к врачу.
Отравиться можно не только в путешествии. Плохо может стать, например, после арбуза или дыни. Эксперты рассказали, что делать при таком отравлении.