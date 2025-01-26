Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что нужно проверять в трудовом договоре при приеме на работу

При устройстве на работу не стоит соглашаться на устные договоренности. Нужно обязательно заключить трудовой договор. Перед тем как подписать, внимательно изучите его.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Что нужно проверить перед устройством на работу

Должностные обязанности

Они должны быть расписаны максимально подробно. В таком случае вас не смогут заставить выполнять работу, которая не входит в список обязанностей, пишет «Объясняем. РФ».

Условия труда

Также должны быть указаны график работы, перерывы, компенсации и дополнительные гарантии, если условия труда опасные или вредные.

Социальные гарантии

Проверьте, есть ли пункт об обязательном социальном страховании (на случай временной нетрудоспособности, несчастных случаев). Работодатель может предоставлять другие виды страхования — например, ДМС.

Место работы

Нужно проверить, правильно ли указан фактический адрес места работы. Если формат удаленный, это должно быть написано в договоре.

Срок действия

Договор может быть срочным либо бессрочным. В первом указывается причина его заключения. Например, замещение сотрудника в декрете или выполнение сезонной работы. Посмотрите, предусмотрен ли испытательный срок.

Оплата

Также в договоре прописывают сумму оклада, возможные доплаты, премии, бонусы и условия их начисления. Важно: должны быть четко названы сроки и даты выплат.

Ранее эксперт рассказал, что делать в случае отказа после собеседования.