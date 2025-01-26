Что нужно проверять в трудовом договоре при приеме на работу

Что нужно проверить перед устройством на работу
Должностные обязанности
Они должны быть расписаны максимально подробно. В таком случае вас не смогут заставить выполнять работу, которая не входит в список обязанностей, пишет «Объясняем. РФ».
Условия труда
Также должны быть указаны график работы, перерывы, компенсации и дополнительные гарантии, если условия труда опасные или вредные.
Социальные гарантии
Проверьте, есть ли пункт об обязательном социальном страховании (на случай временной нетрудоспособности, несчастных случаев). Работодатель может предоставлять другие виды страхования — например, ДМС.
Место работы
Нужно проверить, правильно ли указан фактический адрес места работы. Если формат удаленный, это должно быть написано в договоре.
Срок действия
Договор может быть срочным либо бессрочным. В первом указывается причина его заключения. Например, замещение сотрудника в декрете или выполнение сезонной работы. Посмотрите, предусмотрен ли испытательный срок.
Оплата
Также в договоре прописывают сумму оклада, возможные доплаты, премии, бонусы и условия их начисления. Важно: должны быть четко названы сроки и даты выплат.
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