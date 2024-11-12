Что нужно отключать и блокировать в телефоне умершего?

Когда человек долго не использует свой номер телефона, его блокируют и перепродают другому, и не всегда этот другой может оказаться порядочным гражданином, предупреждает адвокат Александр Зорин. Так что, выяснил aif.ru, если умирает ваш близкий родственник, его «мобильный» стоит отвязать от некоторых сервисов.
«После ухода из жизни близкого родственника необходимо в первую очередь отвязать от номера его телефона все приложения, — отметил эксперт. — В их число входят “Госуслуги”, мобильные приложения банков и микрофинансовых организаций, сервисов такси. Кроме того, необходимо сообщить мобильному оператору, что человек скончался, чтобы далее компания понимала риск использования данного телефонного номера мошенниками».
Особое внимание следует обратить на отключение сервисов доставки товаров, еды, маркетплейсов, добавил он. Если банковские приложения многие граждане отключают, понимая все риски, то отвязать карты и номер телефона от этих сервисов могут забыть. Это чревато тем, что злоумышленники начнут заказывать товары, используя указанный телефонный номер и платежные данные.
«О смерти родственника, разумеется, надо сообщить в банки, клиентом которых данный гражданин являлся, — уточнил он. — Также важно оповестить широкий круг лиц, которые в противном случае могут стать жертвами мошеннических действий со стороны злоумышленников и потерять денежные средства».