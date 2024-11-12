Что нужно отключать и блокировать в телефоне умершего?

Когда человек долго не использует свой номер телефона, его блокируют и перепродают другому, и не всегда этот другой может оказаться порядочным гражданином, предупреждает адвокат Александр Зорин. Так что, выяснил aif.ru, если умирает ваш близкий родственник, его «мобильный» стоит отвязать от некоторых сервисов.