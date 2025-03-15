Что нужно есть на ужин, чтобы похудеть

Вот почему важно не отказываться от вечернего приема пищи, а научиться ужинать правильно. Разнообразие продуктов и сбалансированное питание помогут вам избежать чувства голода на протяжении всей ночи. Это также важно для поддержания нормального уровня энергии на следующий день. Поэтому от ужина лучше не отказываться, но вот меню стоит пересмотреть раз и навсегда и обращать особое внимание на выбор блюд.