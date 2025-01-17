Что нужно добавить в свой рацион в январе

Как пишет здоровое-питание.рф, в январе прежде всего нужно есть капусту — белокочанную, краснокочанную, брюссельскую и цветную. Продукт популярен во всем мире и его легко готовить. Капуста очень полезна. Во всех ее видах есть витамины группы B, много витамина С (от 67% до 133% суточной нормы), К и других биологически активных веществ: кремния, калия, марганца, магния. Также продукт спасает от повреждения слизистых оболочек, лечит гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, овощ полезен для печени, зубов, костей, он повышает свертываемость крови. Квашеная капуста содержит кисломолочные бактерии, которая улучшает микрофлору кишечника.
Также в январе эксперты советуют есть сытный картофель. Для разнообразия его можно заменить топинамбуром или пастернаком. Полезны также морковь, свекла, репа, сельдерей, цикорий.
Кроме того, нужно добавить в рацион репчатый лук. Рыжеватый овощ, как правило, обладает острым вкусом; белый — более мягким, красновато-коричневый — сладковатым. В луке много эфирных масел, благодаря которым у него есть бактерицидные свойства.
Полезен в январе будет и лук-порей. Он помогает избавиться от проблем с пищеварением, повышенным давлением, подагрой. Лук-порей, например, можно потушить со сметаной, твердым сыром и приправами.
Также стоит вспомнить в первый месяц зимы про заготовки. Соленые огурцы и помидоры, кабачки, баклажаны хорошо подойдут для праздничного и будничного стола. Полезна и замороженная зелень, хотя сейчас можно найти в магазинах и свежую.
Стоит отметить, что во всем нужна мера. Иногда даже употребление овощей может привести к неприятным последствиям и проблемам с пищеварением, в том числе дефициту ферментов. Ранее об этом предупредила диетолог-нутрициолог София Кованова.