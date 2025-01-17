Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что нужно добавить в свой рацион в январе

Зимой организм очень нуждается в здоровом питании, витаминах и минералах. В связи с этим в январе нужно добавить в рацион определенные овощи. Их можно найти как на рынках, так и в обычных магазинах.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как пишет здоровое-питание.рф, в январе прежде всего нужно есть капусту — белокочанную, краснокочанную, брюссельскую и цветную. Продукт популярен во всем мире и его легко готовить. Капуста очень полезна. Во всех ее видах есть витамины группы B, много витамина С (от 67% до 133% суточной нормы), К и других биологически активных веществ: кремния, калия, марганца, магния. Также продукт спасает от повреждения слизистых оболочек, лечит гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, овощ полезен для печени, зубов, костей, он повышает свертываемость крови. Квашеная капуста содержит кисломолочные бактерии, которая улучшает микрофлору кишечника.

Также в январе эксперты советуют есть сытный картофель. Для разнообразия его можно заменить топинамбуром или пастернаком. Полезны также морковь, свекла, репа, сельдерей, цикорий.

Кроме того, нужно добавить в рацион репчатый лук. Рыжеватый овощ, как правило, обладает острым вкусом; белый — более мягким, красновато-коричневый — сладковатым. В луке много эфирных масел, благодаря которым у него есть бактерицидные свойства.

Полезен в январе будет и лук-порей. Он помогает избавиться от проблем с пищеварением, повышенным давлением, подагрой. Лук-порей, например, можно потушить со сметаной, твердым сыром и приправами.

Также стоит вспомнить в первый месяц зимы про заготовки. Соленые огурцы и помидоры, кабачки, баклажаны хорошо подойдут для праздничного и будничного стола. Полезна и замороженная зелень, хотя сейчас можно найти в магазинах и свежую.

Стоит отметить, что во всем нужна мера. Иногда даже употребление овощей может привести к неприятным последствиям и проблемам с пищеварением, в том числе дефициту ферментов. Ранее об этом предупредила диетолог-нутрициолог София Кованова.