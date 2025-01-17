Что нужно добавить в свой рацион в январе

Как пишет здоровое-питание.рф, в январе прежде всего нужно есть капусту — белокочанную, краснокочанную, брюссельскую и цветную. Продукт популярен во всем мире и его легко готовить. Капуста очень полезна. Во всех ее видах есть витамины группы B, много витамина С (от 67% до 133% суточной нормы), К и других биологически активных веществ: кремния, калия, марганца, магния. Также продукт спасает от повреждения слизистых оболочек, лечит гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, овощ полезен для печени, зубов, костей, он повышает свертываемость крови. Квашеная капуста содержит кисломолочные бактерии, которая улучшает микрофлору кишечника.