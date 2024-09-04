Что нужно делать каждое утро, чтобы отодвинуть старость

Самый первый признак возрастных изменений связан с потерей баланса. Чтобы отодвинуть старость, важно тренировать этот навык. Об этом в своем Telegram-канале рассказала кардиолог Ольга Бокерия.
«Баланс — это то, что мы в первую очередь теряем с возрастом. И, как это ни странно, сохранение баланса — это тоже одна из привычек здоровых людей», — отметила Бокерия.
Видео о важности сохранения баланса вошло в серию постов, в которых кардиолог рассказала о привычках здоровых людей и долгожителей.
Как тренировать баланс?
По словам Бокерии, существуют разные способы тренировать баланс. Врач дала совет, как несложно поддерживать этот навык ежедневно.
«Когда вы чистите зубы, старайтесь стоять на одной ноге. Таким образом вы будете тренировать свой баланс и поддерживать здоровье», — объяснила врач.
Какие еще есть привычки здоровых людей?
Бокерия отметила, что существует научно доказанный факт: люди, которые отличаются хорошим здоровьем, живут дольше и меньше болеют, имеют определенные привычки и особенности образа жизни. Доктор назвала некоторые из них:
- привычка завтракать;
- умение отключаться от гаджетов;
- перерывы на физические упражнения во время работы;
- регулярный сон;
- потребление достаточного количества воды;
- привычка проводить много времени на свежем воздухе;
- полный отказ от курения;
- наличие питомцев.
Источник: https://t.me