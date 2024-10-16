Что нельзя смывать в унитаз

Сухой мусор в ведро, а влажный в канализацию — так поступают очень многие, но делать этого не стоит. На самом деле канализационная труба — не волшебный портал для избавления от всего ненужного, а часть сложной системы, которая легко может поломаться. Конечно, от одного ватного тампона наверняка ничего не случится — но как знать, может именно этот тампон станет тем критичным, ведь никто из нас не знает, что выкидывают в трубу соседи.