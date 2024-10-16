Что нельзя смывать в унитаз

Сухой мусор в ведро, а влажный в канализацию — так поступают очень многие, но делать этого не стоит. На самом деле канализационная труба — не волшебный портал для избавления от всего ненужного, а часть сложной системы, которая легко может поломаться. Конечно, от одного ватного тампона наверняка ничего не случится — но как знать, может именно этот тампон станет тем критичным, ведь никто из нас не знает, что выкидывают в трубу соседи.
О простых правилах обращения с канализацией рассказали специалисты торговой сети Вкусвилл. Если вкратце — в унитаз лучше не выбрасывать ничего, кроме туалетной бумаги и собственных отходов жизнедеятельности. Подробнее о том, что и почему нельзя смывать в канализацию, расскажем ниже.
Остатки еды
Логика понятна: в мусорном ведре недоеденной каше или испорченному супу не место, а деть их куда-то надо. Кроме того, чаще всего именно так от объедков избавлялись предыдущие поколения наших родственников.
Лучше слить в унитаз бульон, а твердую пищу все же выбросить в мусорное ведро. Хуже всего на канализацию влияют продукты, которые разбухают в воде (например, крупы). Неплохая альтернатива — измельчитель мусора, превращающий все отходы в кашу. Но и это не лучший выход: частички пищи могут прилипнуть к жиру на стенках труб и засорить мусоропровод.
Наполнитель для туалета
Все просто: он очень хорошо впитывает воду и разбухает. Лучше выбрасывать наполнитель на помойку, даже если на упаковке написано «пригоден для смывания в унитаз».
Влажные салфетки и бумажные полотенца
В отличие от туалетной бумаги, которая в воде буквально распадается на части, такие салфетки куда прочнее, и тоже могут забить трубу. Бумажные полотенца рассчитаны на большой объем жидкости, поэтому, как и все впитывающее, лучше выбрасывать их в мусорное ведро. То же самое в меньшей степени касается ватных дисков и ватных палочек.
Зубная нить
Конечно, сама по себе нить тонкая — но она не растворяется сама, прочная и способна удерживать другой мусор.
Волосы
Так же, как и с зубной нитью — волосы не растворяются, очень прочные и являются одной из самых популярных причин засоров, потому что их много. Конечно, за каждым волосом не уследить, да и не нужно — но лучше установить решетку на слив в ванной, а волосы с расчески выбрасывать в мусорное ведро.
Предметы личной гигиены
Прокладки, тампоны и подгузники — тут все аналогично бумажным полотенцам, только еще серьезнее. Эти предметы могут впитывать очень много жидкости и разбухают в процессе, так что одного подгузника для канализационной трубы более чем достаточно.
Презервативы
Сами по себе трубу не забьют, но не растворяются и могу задерживать другой мусор — в трубах или даже на очистных сооружениях.
Контактные линзы
Трубу они не засорят, но разлагаются очень долго. Скорее всего, линхзы доберутся до очистных сооружений и застрянут там — лучше позаботиться о природе и выбросить их в ведро.
Окурки
Не растворяются, а еще содержат много вредных соединений, которые могут загрязнять воду и не всегда нейтрализуются очистными сооружениями.
Лекарства, химия
Таблетки или химические смеси как раз отлично растворятся в воде, но загрязнят ее состав. Не все соединения полностью вычищаются из воды на очистных сооружениях, и оставшиеся химикаты могут навредить почве и растениям.
Строительные смеси
Краски и растворители так же вредны для воды, как и другая химия из предыдущего пункта, а цемент или штукатурка запросто забьют сточную трубу.
Жиры и масла
В воде масло не растворяется, а, наоборот, густеет — ведь чем дальше по трубе, тем холоднее. Подробнее о том, почему нельзя сливать в унитаз масло и что с ним делать, рассказали в отдельном материале.