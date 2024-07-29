Что нельзя сажать под окнами многоквартирного дома

Во-первых, территория многоквартирного жилого дома — это совместная собственность всех собственников МКД. Так что первым этапом озеленения будет сбор общего собрания жильцом и проведение голосования.
Решение будет считаться принятым, если «за» проголосовало более половины присутствующих на собрании.
«В этом же протоколе должен найти разрешение вопрос о том, за чей счет происходит финансирование озеленения. А если предусматривается дополнительный сбор средств, то каков его порядок и сроки», — уточняет юрист.
Второй этап — подготовка проекта озеленения, как правило, это или обращение в специализированную организацию по благоустройству, или согласование мест посадки и видов растений с управляющей компанией или ТСЖ.
Дело в том, что есть многочисленные правила и законодательные ограничения в части посадки насаждений вблизи МКД.
Как поясняет адвокат, в городе не допускается посадка «женских» экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения.
К тому же, есть ограничения и по месту высадки. Общее правило гласит: деревья, которые высаживаются у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
При этом норматив рассчитан на растения, диаметр кроны которых не превышает 5 метров. Если растение является крупномерным, то ограничения соразмерно увеличиваются.
Юрист добавляет также, что от наружных стен здания посадить дерево можно не ближе, чем на расстоянии 5 метров, кустарник — 1,5 метра. От края тротуара необходимо отступить 0,7 метра для дерева, 0,5 метра — для кустарника.
При наличии подпорных стенок, отступ должен составлять 3 и 1 метр соответственно.
Кроме того, управляющая компания должна сообщить места прохождения коммуникаций по территории МКД, поскольку необходимо соблюсти соответствующие ограничения при посадке. В среднем — это два метра для деревьев и один метр для кустарников, рассказала Елена Кудерко.