Что нельзя делать в выходные?

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как нужно проводить выходные, чтобы хорошо отдохнуть. Он объяснил это в разговоре с Общественной службой новостей.
Специалист подчеркивает, что в выходные надо перезагружаться. Одним подойдет поход в лес, поездка на природу, для кого-то лучший отдых — побыть одному, для кого-то, наоборот, — позвать гостей, для других — сходить в театр или посмотреть сериал.
«Для меня лично это “маршруты выходного дня”. Два часа полета, и ты на Баренцевом море, в Петербург летает шаттл каждые полчаса. Это для тех, кто может позволить себе траты на билеты», — привел примеры он.
Мясников добавил, что каждый может выбраться за город, прогуляться, посидеть на полянке и послушать пение птиц, если на улице лето. Главное в выходные — «сменить картинку», подчеркнул врач.
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Айгуль Сабитова