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Что нельзя делать в выходные?

Советы медика помогут набраться сил для работы.

Источник: Freepik

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как нужно проводить выходные, чтобы хорошо отдохнуть. Он объяснил это в разговоре с Общественной службой новостей.

Специалист подчеркивает, что в выходные надо перезагружаться. Одним подойдет поход в лес, поездка на природу, для кого-то лучший отдых — побыть одному, для кого-то, наоборот, — позвать гостей, для других — сходить в театр или посмотреть сериал.

По словам Мясникова, единственное, что нельзя делать с выходными, — это терять их. Он отметил, что к ним нужно готовиться, планировать.

«Для меня лично это “маршруты выходного дня”. Два часа полета, и ты на Баренцевом море, в Петербург летает шаттл каждые полчаса. Это для тех, кто может позволить себе траты на билеты», — привел примеры он.

Мясников добавил, что каждый может выбраться за город, прогуляться, посидеть на полянке и послушать пение птиц, если на улице лето. Главное в выходные — «сменить картинку», подчеркнул врач.

Ранее мы рассказывали, куда чаще всего отправляются туристы на короткий уикенд.

Айгуль Сабитова