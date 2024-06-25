Что надо учитывать при планировании семейного отдыха?

Кроме того, нужно заранее обговорить, кто как хочет провести время. Если вы любите активный отдых, а партнеру нравится лежать на пляже, не стоит навязчиво просить разделить ваши увлечения. «Также плохой идеей будет согласие на авантюру только из-за любви к своей половинке», — добавила Екатерина Игонина.