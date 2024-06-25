Что надо учитывать при планировании семейного отдыха?

О чем нужно помнить, планируя семейный отдых? Об этом изданию РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
Она подчеркнула, что при планировании семейного отдыха нужно договориться, кто за какую сферу отвечает. Это касается и маршрута путешествия, и распределения обязанностей. Так супруги смогут избежать обид друг на друга.
Также желательно решить (причем еще до поездки), кто за какие траты отвечает, в каком количестве и на что они планируются.
Кроме того, нужно заранее обговорить, кто как хочет провести время. Если вы любите активный отдых, а партнеру нравится лежать на пляже, не стоит навязчиво просить разделить ваши увлечения. «Также плохой идеей будет согласие на авантюру только из-за любви к своей половинке», — добавила Екатерина Игонина.
«Выяснение отношений и оскорбительные эпитеты способны привести к крупной ссоре и испорченному у всех настроению. А ситуацию исправить можно всегда», — подчеркнула специалист.
Отправляясь в поездку, желательно оставить все домашние хлопоты позади и не обсуждать их во время путешествия. Как вариант — поиграть в игру «Мы только что начали встречаться». Стоит попробовать полностью отдаться романтике и наслаждению, радоваться простым вещам.
Также психолог советует не бегать и впопыхах стараться осмотреть как можно больше достопримечательностей за пару дней. Это приведет к усталости и эмоциональной перегрузке. Нужно оставить время для элементарного веселья, лени.
«Если нужно побыть одному, не стесняйтесь об этом сказать напрямую. Совместный отдых — это радость, а не проблема отбывать повинность», — отметила Екатерина Игонина.
Ранее она рассказала, полезно ли парам отдыхать раздельно.
Айгуль Сабитова