Что надо сделать хозяину, чтобы любая кошка прожила больше 10 лет

По мнению ветеринаров, регулярные визиты к врачу — это важное условие долгой и здоровой жизни кошки. Специалисты советуют приводить питомца на осмотр хотя бы раз в год, чтобы вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем и предотвратить их развитие. Особенно важно контролировать состояние зубов, сердца и почек, так как именно эти органы чаще всего страдают у пожилых кошек.